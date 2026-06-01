«Сакраменто» доказал, что у него убогий менеджмент. Двое «бывших» — в финале НБА

Не опять, а снова. Над «Кингз» можно только посмеяться.

«Сакраменто» — клуб, который с 2004 года пребывал в упадке. Это связано с неудачными решениями на драфте, неспособностью менеджмента построить сильную команду и владельцем Вивеком Ранадивом, продвигающим идеи, не имеющие ничего общего со здравым смыслом. Этот сезон в очередной раз подтвердил несостоятельность «Кингз» как организации.

Майк Браун — очень сильный тренер, работавший в начале карьеры под крылом Грега Поповича и Рика Карлайла — глыб НБА. Затем он построил симпатичный «Кливленд» с Леброном Джеймсом во главе, получил награду тренеру года в 2009 году. Руководил «Лейкерс», правда, недолго. С 2016 по 2022 год был ассистентом у Стива Керра в лучший период в истории «Голден Стэйт». За столько лет Браун устал быть на вторых ролях, и в итоге в 2022-м он возглавил «Сакраменто».

«Кингз» не выходили в плей-офф 16 лет подряд. И в первом же полноценном сезоне-2022/2023 Брауна в клубе попали в главную стадию чемпионата. При этом «короли» закончили регулярку на третьем месте, а команда играла в очень привлекательный баскетбол с активным движением мяча, бесконечными хенд-оффами ДеАарона Фокса и Домантаса Сабониса. В ней раскрылись снайперы Кевин Хаертер и Киган Мюррэй, а со скамейки огромную пользу приносил Малик Монк.

Брауна признали тренером года в НБА за невероятный сезон, когда его команда сделала скачок из грязи в князи. Майк стал первым в истории лиги специалистом, кто получил 100% первых мест в голосовании. Первый и пока единственный единогласный тренер года!

«Короли» вышли в плей-офф, но проиграли в первом раунде «Голден Стэйт» в семи играх (3-4). Не самый плохой сценарий, учитывая, что «воины» на тот момент являлись действующими чемпионами и котировались выше «Кингз». Однако в следующем сезоне результаты у «Сакраменто» стали хуже (10-е место на Западе). Команда не пробилась в плей-офф, уступив в плей-ин «Нью-Орлеану» в битве за восьмой посев.

Вот именно тогда болельщики «Кингз» стали требовать уволить Брауна и обменять Фокса — главную звезду «королей». Руководство клуба прислушалось к своим фанатам и сначала попрощалось с тренером в 2024 году, а затем в 2025-м обменяло ДеАарона в «Сан-Антонио».

К чему всё это привело? Да к тому, что Браун, который возглавил «Нью-Йорк» перед стартом сезона-2025/2026, в своём первом чемпионате у руля команды вывел её в финал НБА. У Фокса ситуация аналогичная — в свой первый полноценный сезон в «Спёрс» он тоже оказался в главной битве за чемпионство. И если вам мало этих фактов, то Браун привёл «Никс» к победе в Кубке НБА, где команде в финале противостоял… «Сан-Антонио». Снова фигурируют те самые команды, куда отправили своих главных лиц «Сакраменто».

В очередной раз руководство «Кингз» показало свою несостоятельность и незрелость. Нужно было довериться Брауну и продолжать строить команду вокруг ДеАарона. Кем сейчас является Сабонис без Фокса? Вы всё видите сами, потому что у Домантаса просела статистика абсолютно по всем параметрам. Да и травмы дают о себе знать. «Сакраменто» снова выглядит как главный неудачник лиги, ведь выбор в очередной раз был сделан неверный.