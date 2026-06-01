Признание в США, которое дорогого стоит. Шансы Ищенко попасть в НБА стали ещё выше

К яркой игре защитника «Локомотива-Кубань» Всеволода Ищенко в Единой лиге ВТБ давно привыкли, но теперь появились все основания полагать, что скоро к ней начнут привыкать и за океаном. Совсем недавно 21-летний баскетболист завоевал титул лучшего молодого игрока сезона и начал сотрудничество с агентством Octagon, представляющим интересы многих игроков НБА. А сейчас имя молодого россиянина появилось в обновлённой версии авторитетного рейтинга топ-100 проспектов от американского издания ESPN, составленного экспертом Джереми Ву. Ищенко расположился на 60-й строчке.

Изменения в рейтинге во многом связаны со сдвигами в структуре самого драфта, вызванными эпохой NIL (коммерческих контрактов для студентов). Ключевой дедлайн NCAA, который пришёлся на 27 мая, заставил многих американских игроков забрать свои заявки и вернуться в колледжи, где финансовые гарантии сейчас зачастую превышают доходы от контрактов второго раунда НБА. Из первоначального списка топ-100 выпали сразу 14 заметных проспектов (и 38 игроков в общей сложности), что заметно перекроило расклады на вторую половину драфта. На этом фоне позиции Всеволода вкупе с его качественной игрой выглядят вполне уверенными.

Перспективы Ищенко

Всеволод Ищенко Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Возглавляют рейтинг ESPN главные звёзды университетского баскетбола США, чьи позиции на самой вершине списка выглядят устойчивыми. Лидером топа является 19-летний Эй Джей Дибанца из университета Бригама Янга ( BYU )*, который рассматривается многими скаутами как самый надёжный кандидат на первый пик предстоящего драфта. Вторым идёт комбогард Канзаса Даррин Питерсон — один из самых одарённых, хоть и не всегда стабильных скореров в этом поколении, способный в одиночку решать исходы концовок за счёт таланта к созданию тяжёлых бросков. Третий в списке Ву 18-летний Кэмерон Бузер — мощный форвард/центровой из Дьюка, которого многие за океаном называют самым готовым к НБА игроком этого драфт-класса.

На фоне американских студентов и редких представителей европейских топ-чемпионатов присутствие Ищенко на 60-м месте сразу привлекает внимание. Предстоящая церемония будет состоять из классических 60 пиков, и попадание в рейтинг ESPN означает, что российский баскетболист имеет приличные шансы оказаться в числе выбранных на драфте.

Аргументы для скаутов

Полноценно показать себя в деле заокеанским офисам Ищенко пока мешает напряжённый календарь Единой лиги. Из-за затянувшегося сезона защитник пропускает знаменитый преддрафтовый лагерь аdidas Eurocamp в итальянском Тревизо — ключевую витрину для европейских талантов, куда традиционно съезжаются скауты со всего мира. По этой же причине Всеволод не может улететь в США на индивидуальные закрытые просмотры (воркауты), в ходе которых представители клубов НБА лично тестируют баскетболистов, проверяют их физическую форму и проводят собеседования.

Серия за третье место с участием железнодорожников может продлиться до 12 июня, что оставляет игроку и его агентству Octagon буквально сутки на принятие финального решения: 13 июня наступает крайний срок, когда международные проспекты имеют право снять свои кандидатуры с драфта. Тем не менее качественная игра Ищенко в России даёт американским офисам достаточно материала для анализа. В полуфинальной серии с ЦСКА Всеволод не просто не затерялся на фоне легионеров краснодарцев и топовых баскетболистов армейцев, но и показал зрелую игру. С 15,4 балла защитник «Локо» стал самым эффективным российским игроком в полуфиналах лиги. Сочетание элитной бросковой линейки в сезоне (46,3% из-за дуги), резко возросшего игрового времени (до 23 минут) и качественного прогресса в антропометрической защите (29 блок-шотов за игровой год) делает его весьма привлекательным активом для команд, ищущих универсального игрока на периметр в конце второго раунда.

Попадёт ли Всеволод в окончательный список участников драфта НБА 2026 года, во многом зависит от решения самого игрока и его представителей. С одной стороны, отсутствие возможности провести личные воркауты и показаться скаутам в Тревизо можно рассматривать как определённый минус. С другой — 60-я строчка в авторитетном рейтинге ESPN доказывает, что за океаном внимательно следят за прогрессом защитника в Единой лиге. Как бы всё ни сложилось, нынешнее признание американских экспертов можно рассматривать как важный маркер. Если исходить только из логики «здесь и сейчас», молодой россиянин считается одним из главных талантов мирового баскетбола за пределами США, так что его перспективы закрепиться на радарах сильнейшей лиги мира выглядят многообещающе.

* BYU — организация, включённая Министерством юстиции в перечень нежелательных на территории Российской Федерации.