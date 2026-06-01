В тени Вембаньямы. Как лучший шестой игрок НБА помог «Сан-Антонио» выйти в финал

Выход «Сан-Антонио Спёрс» в финал НБА сезона-2025/2026 стал одной из главных тем в мире баскетбола. Перед стартом чемпионата от техасского клуба ожидали заметного прогресса и борьбы за место в плей-офф, однако в число главных претендентов на титул команду обычно не включали. По ходу сезона становилось всё очевиднее, что «шпоры» способны удивить и замахнуться на гораздо большее. Вполне заслуженно внимание прессы на протяжении всего года было приковано к Виктору Вембаньяме.

Однако за этим успехом стоит и другой человек, чей вклад нельзя не отметить. Келдон Джонсон, дольше всех из текущего состава выступающий за организацию, прошёл с ней все этапы глубокой перестройки, справился со сменой роли и в итоге сыграл важную роль в победе в ключевом седьмом матче финала Западной конференции с «Оклахома-Сити Тандер» (111:103).

От перестройки команды до лучшего шестого

Келдон Джонсон, третий номер Фото: Christian Petersen/Getty Images

Джонсон был выбран «Сан-Антонио» под 29-м номером на драфте НБА 2019 года. В начале карьеры он развивался в составе команды, где ключевую роль играл Демар Дерозан, постепенно расширяя своё влияние и превращаясь из молодого игрока ротации в одного из заметных и стабильных исполнителей «Спёрс». Келдон пережил затяжной кризис франшизы, когда на протяжении двух сезонов подряд (2022/2023 и 2023/2024) «Спёрс» одерживали лишь по 22 победы. По мере перестройки команды и появления нового поколения лидеров его роль постепенно менялась: Джонсон уступил место в стартовом составе и стал одним из самых важных игроков второй пятёрки. При этом его имя периодически появлялось в обсуждениях возможных обменов, однако форвард сохранил ценность для клуба и со временем сумел заново найти себя в новой роли.

Переход на скамейку запасных действительно не пошатнул позиции Джонсона внутри коллектива, а скорее раскрыл его с другой стороны. В текущем сезоне форвард взял на себя важнейшие функции ментора для молодой раздевалки техасцев и заслуженно получил награду лучшему шестому игроку НБА. При этом сам плей-офф складывался для него волнообразно. Если в регулярном чемпионате его результативность составляла 13,3 очка, то в постсезоне этот показатель снизился до 8,7 очка. Более того, в шести играх с «Тандер» накануне решающей седьмой форвард дважды не преодолевал отметку в девять набранных очков.

Икс-фактор седьмого матча

Джулиан Шампани и Келдон Джонсон Фото: Christian Petersen/Getty Images

Тем не менее в седьмом матче серии во многом именно действия Джонсона помогли «Сан-Антонио» сломить сопротивление соперника в ключевой момент встречи. Проведя на площадке чуть более 16 минут, он набрал 11 очков, причём девять из них пришлись на вторую половину. Главный всплеск случился в начале заключительной четверти, когда Келдон реализовал два трёхочковых броска подряд, обеспечив «Спёрс» лидерство (87:82). Чуть позже его точный проход в «краску» за восемь минут до конца увеличил отрыв до «+11» и фактически закрепил успех команды.

После финальной сирены главный тренер «Спёрс» Митч Джонсон особо отметил эти ключевые попадания форварда: «Это была абсолютно командная победа. У нас было множество по-настоящему больших моментов. Келдон Джонсон забросил две невероятные «трёшки». Такое происходило на протяжении всего сезона: в разные моменты и в разное время на первый план выходили разные игроки, и каждый в команде принял это».

Сам Келдон Джонсон назвал победу одной из самых эмоционально значимых в своей карьере. Пережив вместе с клубом рекордную для франшизы шестилетнюю паузу без плей-офф, начавшуюся как раз после его драфта в 2019 году, баскетболист не скрывал эмоций от долгожданного успеха.

Келдон Джонсон игрок «Сан-Антонио Спёрс» «Было тяжело, но оно того стоило. Как команда мы прошли через очень многое. Мы просто верим друг в друга. Мы подпитываем друг друга энергией каждый божий день — от первого до 15-го игрока в ростере, даже до 18-го, включая двусторонние контракты. Чтобы оказаться там, где мы сейчас, нужны усилия каждого. И нынешний результат — лучшее доказательство того, что все доверились общему делу. Мои товарищи по команде, как и тренеры, продолжали верить в меня, а я продолжал верить в себя. Я знал, что ситуация в конце концов изменится. Не знал когда, не знал как, но был уверен: если оставаться полностью вовлечённым и сосредоточенным, это принесёт плоды. Этот плей-офф складывался для меня непросто, глупо это отрицать, но такие большие моменты в седьмом матче заставляют забыть обо всех трудностях».



С момента выбора на драфте Джонсон выступает исключительно за «Сан-Антонио». За эти годы он прошёл с клубом путь от затяжного кризиса и пребывания в подвале турнирной таблицы до возвращения на вершину. Для самого Келдона этот сезон, отмеченный индивидуальной наградой, стал по-настоящему прорывным. И вне зависимости от того, как сложится финальная серия с «Нью-Йорком», готовность Джонсона принять новую роль и его способность оставаться эффективным в ключевые моменты сезона делают его одним из главных творцов этого техасского прорыва.