Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
БК Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Как Келдон Джонсон помог Сан-Антонио Спёрс победить Оклахома-Сити Тандер и выйти в финал НБА 2026 года

В тени Вембаньямы. Как лучший шестой игрок НБА помог «Сан-Антонио» выйти в финал
Виталий Весёлый
Келдон Джонсон
Комментарии
Вышел со скамейки и снял все вопросы в седьмом матче серии с «Оклахомой».

Выход «Сан-Антонио Спёрс» в финал НБА сезона-2025/2026 стал одной из главных тем в мире баскетбола. Перед стартом чемпионата от техасского клуба ожидали заметного прогресса и борьбы за место в плей-офф, однако в число главных претендентов на титул команду обычно не включали. По ходу сезона становилось всё очевиднее, что «шпоры» способны удивить и замахнуться на гораздо большее. Вполне заслуженно внимание прессы на протяжении всего года было приковано к Виктору Вембаньяме.

Однако за этим успехом стоит и другой человек, чей вклад нельзя не отметить. Келдон Джонсон, дольше всех из текущего состава выступающий за организацию, прошёл с ней все этапы глубокой перестройки, справился со сменой роли и в итоге сыграл важную роль в победе в ключевом седьмом матче финала Западной конференции с «Оклахома-Сити Тандер» (111:103).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
31 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уоллес - 17, Маккейн - 12, Карузо - 12, Уильямс - 11, Хартенштайн - 7, Холмгрен - 4, Дорт - 3, Уильямс - 2, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Митчелл, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 22, Шампани - 20, Касл - 16, Фокс - 15, Харпер - 12, Джонсон - 11, Васселл - 11, Корнет - 2, Брайант - 2, Маклафлин, Олиник, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

От перестройки команды до лучшего шестого

Келдон Джонсон, третий номер

Келдон Джонсон, третий номер

Фото: Christian Petersen/Getty Images

Джонсон был выбран «Сан-Антонио» под 29-м номером на драфте НБА 2019 года. В начале карьеры он развивался в составе команды, где ключевую роль играл Демар Дерозан, постепенно расширяя своё влияние и превращаясь из молодого игрока ротации в одного из заметных и стабильных исполнителей «Спёрс». Келдон пережил затяжной кризис франшизы, когда на протяжении двух сезонов подряд (2022/2023 и 2023/2024) «Спёрс» одерживали лишь по 22 победы. По мере перестройки команды и появления нового поколения лидеров его роль постепенно менялась: Джонсон уступил место в стартовом составе и стал одним из самых важных игроков второй пятёрки. При этом его имя периодически появлялось в обсуждениях возможных обменов, однако форвард сохранил ценность для клуба и со временем сумел заново найти себя в новой роли.

Переход на скамейку запасных действительно не пошатнул позиции Джонсона внутри коллектива, а скорее раскрыл его с другой стороны. В текущем сезоне форвард взял на себя важнейшие функции ментора для молодой раздевалки техасцев и заслуженно получил награду лучшему шестому игроку НБА. При этом сам плей-офф складывался для него волнообразно. Если в регулярном чемпионате его результативность составляла 13,3 очка, то в постсезоне этот показатель снизился до 8,7 очка. Более того, в шести играх с «Тандер» накануне решающей седьмой форвард дважды не преодолевал отметку в девять набранных очков.

Икс-фактор седьмого матча

Джулиан Шампани и Келдон Джонсон

Джулиан Шампани и Келдон Джонсон

Фото: Christian Petersen/Getty Images

Тем не менее в седьмом матче серии во многом именно действия Джонсона помогли «Сан-Антонио» сломить сопротивление соперника в ключевой момент встречи. Проведя на площадке чуть более 16 минут, он набрал 11 очков, причём девять из них пришлись на вторую половину. Главный всплеск случился в начале заключительной четверти, когда Келдон реализовал два трёхочковых броска подряд, обеспечив «Спёрс» лидерство (87:82). Чуть позже его точный проход в «краску» за восемь минут до конца увеличил отрыв до «+11» и фактически закрепил успех команды.

После финальной сирены главный тренер «Спёрс» Митч Джонсон особо отметил эти ключевые попадания форварда: «Это была абсолютно командная победа. У нас было множество по-настоящему больших моментов. Келдон Джонсон забросил две невероятные «трёшки». Такое происходило на протяжении всего сезона: в разные моменты и в разное время на первый план выходили разные игроки, и каждый в команде принял это».

Сам Келдон Джонсон назвал победу одной из самых эмоционально значимых в своей карьере. Пережив вместе с клубом рекордную для франшизы шестилетнюю паузу без плей-офф, начавшуюся как раз после его драфта в 2019 году, баскетболист не скрывал эмоций от долгожданного успеха.

Келдон Джонсон
Келдон Джонсон
игрок «Сан-Антонио Спёрс»

«Было тяжело, но оно того стоило. Как команда мы прошли через очень многое. Мы просто верим друг в друга. Мы подпитываем друг друга энергией каждый божий день — от первого до 15-го игрока в ростере, даже до 18-го, включая двусторонние контракты. Чтобы оказаться там, где мы сейчас, нужны усилия каждого. И нынешний результат — лучшее доказательство того, что все доверились общему делу. Мои товарищи по команде, как и тренеры, продолжали верить в меня, а я продолжал верить в себя. Я знал, что ситуация в конце концов изменится. Не знал когда, не знал как, но был уверен: если оставаться полностью вовлечённым и сосредоточенным, это принесёт плоды. Этот плей-офф складывался для меня непросто, глупо это отрицать, но такие большие моменты в седьмом матче заставляют забыть обо всех трудностях».

С момента выбора на драфте Джонсон выступает исключительно за «Сан-Антонио». За эти годы он прошёл с клубом путь от затяжного кризиса и пребывания в подвале турнирной таблицы до возвращения на вершину. Для самого Келдона этот сезон, отмеченный индивидуальной наградой, стал по-настоящему прорывным. И вне зависимости от того, как сложится финальная серия с «Нью-Йорком», готовность Джонсона принять новую роль и его способность оставаться эффективным в ключевые моменты сезона делают его одним из главных творцов этого техасского прорыва.

Следите за плей-офф НБА на «Чемпионате»:
Финал НБА — 2026. LIVE!
Live
Финал НБА — 2026. LIVE!
«Сакраменто» доказал, что у него убогий менеджмент. Двое «бывших» — в финале НБА «Сакраменто» доказал, что у него убогий менеджмент. Двое «бывших» — в финале НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android