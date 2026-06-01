«Локомотив-Кубань» снова показал камбэчную магию. «Зенит» с трудом выстоял

«Зенит» и «Локомотив-Кубань» не сумели пробиться в финал Единой лиги ВТБ, уступив в полуфинале УНИКСу и ЦСКА соответственно. Питерцам и краснодарцам теперь предстоит играть за бронзу. Как завершилась первая встреча?

На первых минутах матча был заметен только «Зенит». Хозяева благодаря Андре Роберсону, Андрею Мартюку и Георгию Жбанову оформили рывок 13:5, после чего Томислав Томович взял тайм-аут. У «Локо» включилась передняя линия: Майкл Мур, Ален Хаджибегович и Винс Хантер, но у питерцев Дмитрий Узинский набрал пять очков и погасил все удачные действия краснодарцев. В итоге «Зенит» забрал четверть со счётом 23:14.

Кубанцы прибавили в атаке во втором отрезке: команда стала лучше прорываться в «краску» и двигать мяч на периметре. Правда, у «Зенита» феноменально действовал Жбанов — Георгий оформил восемь очков кряду для хозяев. «Локо» вёл за собой капитан Патрик Миллер, который не только удачно забивал, но и руководил нападением. Игра раскрылась, и в такой манере гости чувствовали себя как рыба в воде, выиграв четверть с результатом 26:18.

Лидерство переходило от одной команды к другой на старте третьей десятиминутки. У «Зенита» хорошо смотрелся Трент Фрейзер, у «Локо» — Хаджибегович. Правда, ближе к середине отрезка Александр Щербенёв, Владислав Емченко и Узинский вывели хозяев вперёд — 66:53. Бело-голубые заметно разбросались и качественно пользовались своими моментами, оказавшись сильнее соперника в четверти — 28:20.

Начало заключительного отрезка вышло у «Локо» провальным: у команды не получалось ничего в атаке, а в защите пропускали слишком много. «Зенит» довёл преимущество до огромного — 77:60. Казалось, шансов на возвращение нет. Однако в нужный момент у кубанцев включились Джеремайя Мартин и Майкл Мур. Этот дуэт набрал на двоих 14 очков за четыре минуты, приблизившись к сопернику на расстояние одной атаки — 80:82.

Играть оставалась минута, никто не мог забить. На последних секундах «Локо» отзащищался, Хантер забрал подбор, отдал передачу Муру. Майкл бежал в отрыв и мог обратно вернуть передачу свободному Винсу, но выбрал бросить «трёшку» за четыре секунды до сирены. Форвард промахнулся, а краснодарцы проиграли со счётом 80:82.

X-фактор

Георгий Жбанов Фото: Единая лига ВТБ

Сегодня «Зенит» снова показал феноменальную реализацию из-за дуги — 47,8%. Команда просто убийственно атаковала издали. При этом и с двухочковой дистанции всё залетало — 56,3%. X-фактором стали Роберсон в защите (10 подборов) и Жбанов в атаке (22 очка). Хозяева намного качественнее распоряжались своими моментами, и если бы не 20 потерь, то одержали бы более уверенную победу. Как говорится, есть к чему стремиться.

Лучшие

Винс Хантер Фото: Единая лига ВТБ

Самым результативным игроком встречи стал Жбанов со своими 22 очками и двумя передачами. Георгий практически не промахивался (72,7%) и выкладывался на обеих половинах площадки. Емченко со скамейки сегодня был невероятно полезен: 10 очков, четыре подбора и три перехвата То же самое можно сказать и про Узинского, у которого девять очков, одна передача, один перехват и один блок-шот. Мартюк провёл хороший матч с 10 очками, шестью подборами и тремя передачами. Роберсон записал на свой счёт девять очков, 10 подборов, четыре передачи, один перехват и один блок-шот.

У «Локо» шикарно смотрелся Хантер: 12 очков, восемь подборов, две передачи и два перехвата. Винс стал самым эффективным во встрече — 26 баллов. Миллер хоть и много мазал с игры, но всё равно вёл команду за собой, набрав 19 очков, три подбора, шесть передач и два перехвата. Немного портят картину пять потерь от Патрика и то, что он в концовке явно испытывал проблемы с мышцей на ноге. Ярко себя проявили Мур — 14 очков, четыре подбора и два перехвата — и Мартин — 12 очков, шесть передач и два перехвата. Они и стали героями концовки, чуть не совершившими сенсацию. Хаджибегович был тоже полезен: 10 очков, четыре подбора и один блок-шот.

Итоги

«Зенит» выступал без лидеров Ксавьера Муна и Джонни Джузэнга. И это первая игра команды после прекращения сотрудничества с Деяном Радоньичем, которого заменил на тренерском мостике Вергун. Бело-голубые смотрелись отлично вплоть до определённого момента, а затем просто выключились, позволив сопернику делать всё, что хочется. «Локо» никогда нельзя списывать со счетов, особенно когда дело касается камбэков. Кубанцы проигрывали «-17» в определённый момент и чуть было не вырывали встречу у питерцев. Первая победа в серии за «Зенитом», но с большим трудом. Ждём вторую.