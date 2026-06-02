Не стало легендарного тренера НБА Рика Адельмана. При нём играли Швед и Кириленко

На 80-м году жизни скончался Рик Адельман. Его смерть подтвердила Национальная ассоциация баскетбольных тренеров США. Адельмана следует вспоминать как одного из самых успешных наставников в истории НБА. За 23 сезона он одержал 1042 победы в регулярных чемпионатах, что позволило ему занять 10-е место в списке самых титулованных в этом компоненте тренеров лиги. Всего Адельман посвятил тренерской работе в НБА 29 лет.

Адельман был удостоен включения в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита в 2021 году, а спустя два года получил премию Чака Дэйли от Ассоциации баскетбольных тренеров за вклад в развитие профессии. За свою карьеру он руководил пятью командами НБА: «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Сакраменто Кингз», «Хьюстон Рокетс» и «Миннесота Тимбервулвз». Самые громкие успехи Адельману удалось достигнуть с «Портлендом» и «Сакраменто». В начале 1990-х годов он два раза выводил «Портленд» в финал НБА. Сначала команда уступила «Детройту», а затем проиграла «Чикаго» во главе с Майклом Джорданом. Хотя чемпионский титул остался для него недосягаемым, именно этот период закрепил за ним статус одного из лучших тренеров лиги.

Рик Адельман в качестве тренера «Портленда», сезон-1991/1992 Фото: Getty Images

Для большинства болельщиков именно «Сакраменто» первой половины 2000-х осталось самой запоминающейся командой Рика Адельмана. Под его руководством этот клуб на протяжении нескольких сезонов был среди лидеров Западной конференции, стабильно боролся за место в финале и считался крайне неудобным противником для любого фаворита. Восемь сезонов, проведённых в «Кингз», стали самым продолжительным этапом его тренерской карьеры. В биографии Адельмана также выделяются эпизоды с работой с российскими баскетболистами. Наиболее тесное сотрудничество сложилось с Андреем Кириленко и Алексеем Шведом в «Миннесоте».

Андрей Кириленко и Алексей Швед в составе «Миннесоты», сезон-2012/2013 Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Летом 2012-го Кириленко после возвращения из ЦСКА выбрал «Тимбервулвз» во многом из-за доверия к Рику. Российский форвард открыто говорил, что именно подход Адельмана к командной игре стал для него решающим фактором при подписании контракта. Он не раз отмечал, что команды этого тренера всегда отличались настоящим коллективным баскетболом. Итоговый сезон-2012/2013 стал для Кириленко одним из лучших в его американской карьере: в среднем — 12,4 очка и 5,7 подбора за игру. Правда, силы Андрея не ограничивались одними цифрами — его универсальность позволяла закрывать сразу несколько позиций в защите, из-за чего он был по-настоящему ключевым игроком «Тимбервулвз».

Андрей Кириленко президент РФБ и экс-форвард НБА «У «Вулвз» один из лучших тренеров лиги — Рик Адельман, и я считаю, что моя игра хорошо сочетается с его стилем. Мне также нравится, что в «Миннесоте» собраны такие талантливые игроки, как Кевин Лав и Рики Рубио».

Американские журналисты обращали внимание на то, что под руководством Адельмана способности Кириленко проявлялись особенно ярко. Тренер придерживался подхода, при котором доверие к игрокам было на первом месте, и это позволяло опытному форварду действовать максимально эффективно. В тот же год в команду пришёл Алексей Швед, для которого дебютный сезон в НБА прошёл в условиях стабильного доверия со стороны Адельмана. Швед довольно быстро стал важной частью ротации «Миннесоты», а Кириленко подчёркивал: работать с молодёжью у этого тренера получается особенно хорошо.

Андрей Кириленко президент РФБ и экс-форвард НБА «Он определённо тот тренер, который даёт тебе больше свободы и… пространства для креатива. Решение принимаешь ты сам, но отвечать за него тоже тебе».

Ещё до того как стать знаменитым тренером, Адельман попробовал себя в качестве разыгрывающего в НБА — он поиграл за «Сан-Диего Рокетс», «Портленд», «Чикаго», «Нью-Орлеан Джаз» и «Канзас-Сити Кингз». Завершив игровую карьеру, он перешёл на работу в студенческий баскетбол, а затем оказался в штабе «Трэйл Блэйзерс» под началом прославленного Джека Рэмси. После его смерти в лиге высказались многие: комиссионер Адам Сильвер назвал Адельмана одним из лучших тренеров поколения, в «Сакраменто» вспомнили о созданной им легендарной команде, а «Хьюстон» отметил незабываемую победную серию сезона-2007/2008 из 22 матчей подряд, к которой он приложил руку.

Адам Сильвер комиссионер НБА «Рик Адельман был одним из самых уважаемых и успешных тренеров в истории НБА. Завершив игровую карьеру, он посвятил себя тренерству — и за почти 30 лет его лидерство, новаторство и искренняя любовь к баскетболу оставили глубокий след в жизни множества игроков и тренеров. Он был выдающимся стратегом, талантливым педагогом и, что не менее важно, прекрасным человеком. От всей души выражаю соболезнования семье Рика и многочисленным друзьям по всей лиге».

Карьерный путь Рика Адельмана тесно связан с ключевыми этапами становления современной НБА. Чемпионом он так и не стал, однако его команды в течение долгих лет неизменно оставались грозной силой в лиге, а сам Рик заслуженно считается одним из наиболее уважаемых наставников своего времени.