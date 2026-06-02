Мощный ЦСКА или системный УНИКС. Кто станет чемпионом Единой лиги?

Сегодня, 2 мая, в 19:30 мск начнётся главная серия, которую ждали все любители баскетбола на протяжении всего сезона. ЦСКА и УНИКС начнут свою борьбу за чемпионство Единой лиги ВТБ!

На протяжении всего регулярного чемпионата команды выглядели стабильнее остальных. Казанцы и вовсе являются единственной командой, которая дважды обыгрывала армейцев. Нас ждёт очень интересная серия по нескольким причинам.

Во-первых, встречаются тренерские команды. Что Андреас Пистиолис, что Велимир Перасович — специалисты со своим уникальным видением игры. УНИКС действует от обороны и делает ставку на действия в посте Джалена Рейнольдса, который растягивает защиту. А ещё в целом акцент у казанцев на переднюю линию — на Маркуса Бингэма и Рейнольдса.

ЦСКА же славится своим феноменальным движением мяча. Команда великолепна как в позиционном, так и в быстром нападении. А исполнители на каждой из позиций подобраны высочайшего класса. Чего только стоит задняя линия, состоящая из Мело Тримбла и Каспера Уэйра.

Во-вторых, ЦСКА против УНИКСа — классика нашего баскетбола. Вывеска, которая не нуждается в представлении. Клубы шесть раз играли между собой в финале Единой лиги за всё время. К слову, с «Химками» армейцы встречались столько же (шесть раз). Мало у кого есть сомнения, что нас ждёт борьба от первых и до последних секунд в каждой игре серии.

ЦСКА подходит к финалу в качестве безоговорочного фаворита. Команда выиграла регулярный чемпионат Единой лиги, стала первым чемпионом международного турнира Winline Basket Cup, в финале победив как раз УНИКС. В плей-офф армейцы проиграли лишь один раз. У УНИКСа путь к решающей серии был более тернистый, ведь казанцы уступали в полуфинале «Зениту» со счётом 1-3, но сначала сумели перевести всё в седьмой матч, а затем дома одержали победу.

Однако команду Перасовича никогда не стоит недооценивать! Именно УНИКС доставил больше всего проблем ЦСКА в этом сезоне. Каждый матч был настоящей битвой на паркете. Так кто же, по вашему мнению, станет чемпионом в этом году?

