УНИКС на эмоциях сможет разобрать ЦСКА? Команда Перасовича в огне и готова к чуду

Уже сегодня стартует финальная серия Единой лиги ВТБ. Московский ЦСКА — безусловный фаворит. Нетрудно найти преимущества у армейцев — большая скамейка, время на отдых перед финалом, лучшая атака в лиге, фактор домашней площадки, история встреч в плей-офф. Практически всё говорит о предстоящем успехе команды Андреаса Пистиолиса.

Но какие козыри в ответ будут у УНИКСа? Неужели, сотворив чудо в полуфинале с «Зенитом» и на характере добыв себе путёвку в финал, подопечные Велимира Перасовича сдадутся без боя? Точно нет — в самоотверженности и воле к победе Джалену Рейнольдсу и компании равных найдётся немного, и лёгкой прогулки у действующего чемпиона не будет.

Психология. Окрылённые чудом казанцы против армейцев под страхом провала

УНИКС, сезон-2025/2026 Фото: БК УНИКС

Ни одной выигранной серии плей-офф у УНИКСа против ЦСКА. Общая статистика в решающих матчах Единой лиги пугает — 19 игр остались за армейцами и только дважды успех праздновали казанцы. ЦСКА всё ещё самый богатый клуб лиги, оперирующий бюджетом, который почти в два раза больше, чем у команды из Татарстана. Настоящая встреча Давида и Голиафа — и всё же у банды Велимира Перасовича есть шанс. В первую очередь как раз ввиду отсутствия каких-либо ожиданий. На армейцев слишком давит ответственность. У этой команды есть только одна цель — победа, и за малейший промах руководство клуба спросит по первое число как с главного тренера Андреаса Пистиолиса, так и с баскетболистов. Мы уже увидели, как это мешает армейцам на практике — стартовый матч серии с «Локомотивом-Кубань» был проигран во многом из-за невынужденных ошибок у действующего чемпиона.

В то же время от УНИКСа никто ничего не ждёт. Команда уже прыгнула выше головы и забрала свой финал в серии с «Зенитом». Даже в казанских раздевалках были слышны разговоры, что результатом более чем довольны и максимум, чего ждут от противостояния с ЦСКА — подобия борьбы и одного-двух выигранных матчей. В итоговую победу казанцев не верят даже местные эксперты, что баскетболистов в частных разговорах только заряжает. Андрей Лопатин после седьмой игры с петербуржцами заявил, что очень хочет почувствовать единение всего города. Всех вдохновила история, как Казань в едином порыве болела за «Ак Барс» в финале Кубка Гагарина, и он намерен сделать всё, чтобы с такой же энергией жители города переживали и за УНИКС в финале Единой лиги.

Игровой тонус. Пока ЦСКА ждал соперника, УНИКС прошёл через огонь и воду

Болельщики УНИКСа, сезон-2025/2026 Фото: Единая лига ВТБ

ЦСКА в последний раз выходил на паркет 23 мая — после поражения на старте серии с «Локомотивом» армейцы одержали четыре победы подряд и спокойно закрыли полуфинал дома в пятой игре. Таким образом, у них образовалась 10-дневная пауза перед финалом, в то время как УНИКС бился с «Зенитом» вплоть до седьмого матча. Казанцы завершили свой финал в четверг, 28 мая, и отдыхали пять дней — по всем параметрам идеальное время, которого, с одной стороны, достаточно чтобы перевести дух, перезагрузиться морально и физически, подлечить травмы и подготовиться к следующему сопернику, но в то же время и не «заржаветь» от чрезмерно долгой паузы. Споры о том, что полезнее для команды — оставаться в игровом тонусе или больше отдыхать, будут вечными, и хотя Пистиолис открыто желал своему будущему сопернику семиматчевую серию, а Перасович сетовал на усталость — плюс в сторону Казани.

Велик риск, что за время простоя игроки ЦСКА потеряли остроту, у них притупились реакция, чувство мяча, и как минимум в первой игре это может привести к провалу, чего опасается и Пистиолис. На таких поздних стадиях плей-офф физические кондиции отходят на второй план. Накопленная за долгий сезон усталость действует на команды примерно одинаково, в то время как казанцы сейчас на кураже — на правильном импульсе и за счёт этого могут забрать ключевые для противостояния матчи в Москве на старте финала. Они только что были на грани вылета, подопечных Перасовича хоронили при 1-3, а команду, которая совершила спортивный подвиг, трудно остановить. В истории Единой лиги это лишь второй подобный случай, и даже для НБА это была бы особая история. Стоит армейцам дрогнуть — Казань заберёт своё.

Строгая система защиты. УНИКС не даст ЦСКА доминировать в атаке

УНИКС, сезон-2025/2026 Фото: Единая лига ВТБ

Но это всё метафизика. А какие, собственно, игровые аспекты работают в пользу УНИКСа? В первую очередь — защита. Как зонная, так и персональная, команды Перасовича всегда выделялись своими действиями в обороне, и УНИКС в текущем сезоне держит марку. Казанцы не позволяют сопернику спокойно доводить мяч. В решающих играх с «Зенитом» они атаковали разыгрывающих уже у центральной линии, сдваивались и оттесняли соперника к боковой линии, лишая продольных и диагональных передач. Эта тактика, направленная на срыв атаки на ранней стадии, должна стать настоящим кошмаром для легковесных плеймейкеров ЦСКА. Кроме того, УНИКС здорово успевает меняться при заслонах, минимизируя возможные потери. Это очень атлетичная команда, которая способна выдерживать плотный контакт и на периметре, и под кольцом, создавая «тугую» оборону без явных слабых мест.

Команда умеет заставлять соперника терять мяч и сбиваться на броски из невыгодных позиций. Пересмотрите седьмой матч: кошмарная реализация петербуржцев — это в первую очередь результат игры УНИКСа, который лишил Ксавьера Муна, Трента Фрейзера, Исмаэля Бако и остальных пространства. Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич отдельно выделял преимущество соперника в габаритах. Защита УНИКСа — это не только и даже не столько давление на мяче, сколько жёсткая борьба на подборах. ЦСКА также успел прочувствовать этот аспект на себе. Победу в регулярном чемпионате казанцы одержали за счёт этого преимущества — 45 подборов против 31 у соперника. Ключевой игрок тут Джален Рейнольдс, однако и без него хватает специалистов по такой черновой работе — это и Маркус Бингэм (7,3 подбора в среднем за игру), и Дишон Пьерр (5,2).

Лучшие центровые. Бингэм и Рейнольдс вновь готовы удивлять

Маркус Бингэм, сезон-2025/2026 Фото: Единая лига ВТБ

Контроль щитов позволяет казанцам не только срывать атаки соперника, но и убегать в быстрые отрывы, где здорово разбираются центровые УНИКСа. Хоть ЦСКА и собрал лучший в лиге состав, однако «большие» казанцев во многих аспектах смотрятся предпочтительнее. Настоящим открытием стал лучший новичок Единой лиги Маркус Бингэм. 25-летний американец показывает отличное сочетание габаритов и подвижности. Что важно — отличная игра Бингэма в регулярном чемпионате перенеслась и на плей-офф. В серии с «Зенитом» Маркус был одним из лучших в составе казанцев. Многолетний же лидер УНИКСа Джален Рейнольдс в этом году чаще выходит со скамейки, но его эффективность от этого не страдает. Наоборот, появление Рейнольдса на паркете вносит в игру команды Перасовича элемент неожиданности, а паузы дают необходимую для результативных действий свежесть. Причём Джален эффективен как под кольцом, так и со средней дистанции и из-за дуги.

Персонально действовать против Рейнольдса очень трудно — это крайне опытный игрок, который знает, как действовать в решающих встречах. Прибавил в опыте и Андрей Лопатин. Он обеспечивает глубину состава и тактическую гибкость. В плей-офф Лопатин вспомнил и о своих снайперских навыках: опекая легионеров УНИКСа, армейцы могут забыть про Андрея. И тот наверняка за это накажет. В других линиях казанцам также есть чем ответить фавориту. Подписание Алексея Шведа могло вызывать вопросы, но звёздный россиянин доказал, что всё ещё остаётся лидером на площадке и наверняка скажет своё громкое слово. Радует прогресс Михаила Беленицкого, здорово действуют братья Михаил и Дмитрий Кулагины, а Пэрис Ли вообще видится Х-фактором финала. В регулярном чемпионате УНИКС уже дважды обыгрывал ЦСКА, казанцы очень хороши у себя дома. Чемпионство станет чудом, однако предпосылок для этого достаточно.