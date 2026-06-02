Швед раз за разом отдаёт золото ЦСКА. Победит ли он теперь с УНИКСом грозных армейцев?

2 июня стартует долгожданная финальная серия Единой лиги ВТБ между УНИКСом и ЦСКА. Каждый болельщик легко найдёт свой повод следить за этим противостоянием: от напряжённого соперничества клубов по ходу нынешнего регулярного чемпионата до глобальных исторических амбиций — возможности армейцев взять 13-й титул в истории или казанцев — второй. Однако едва ли не главной изюминкой предстоящей битвы обещает стать поразительная личная статистика ветерана клуба из Татарстана Алексея Шведа. Для защитника это будет уже седьмой финал в карьере. При этом лишь единожды он становился триумфатором турнира, а в остальных случаях уходил с серебром. Повторится ли эта тенденция или Швед её наконец прервёт?

Наследие Джерри Уэста

В спортивной аналитике и особенно в среде обычных болельщиков часто можно встретить упрощённый подход, согласно которому величие игрока измеряется исключительно количеством завоёванных им титулов. По такой логике нынешние 1-5 Шведа в решающих стадиях Единой лиги могут показаться уязвимым местом в его резюме. Однако баскетбольная история знает примеры, когда настоящие звёзды и ментальные лидеры раз за разом выводили свои команды в главные серии, но неизменно уступали там.

Схожим и показательным примером в мировом баскетболе может послужить путь легендарного защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Джерри Уэста, чей итоговый баланс в финалах НБА зафиксирован на отметке 1-8. Несмотря на статус одного из сильнейших защитников своего поколения, он долгие годы не мог завоевать чемпионский титул, раз за разом уступая в решающих сериях непобедимому «Бостон Селтикс».

Случай Алексея выглядит действительно похоже. Сдерживающим фактором для него практически всегда выступал московский ЦСКА. Защитник проигрывал финалы армейцам, будучи лидером или значимым игроком нескольких разных коллективов. Единственный же титул Шведа в Единой лиге датирован 2012 годом, когда он сам выступал в составе красно-синих.

Все финальные серии Алексея Шведа

Символично, что первый и единственный на данный момент титул Швед завоевал в противостоянии с УНИКСом, будучи игроком ЦСКА. Теперь же он будет пытаться взять второй трофей в составе казанцев в серии с красно-синими. Если же взглянуть на всю хронологию его выступлений в решающих стадиях турнира, то она выглядит впечатляюще.

Сезон-2011/2012 (ЦСКА) — чемпион. Молодой защитник перед отъездом в НБА помог армейцам взять золото, обыграв в решающем матче УНИКС. Сезон-2016/2017 («Химки») — серебро. После возвращения из-за океана Алексей стал главным лицом подмосковного проекта и вывел команду в финал, где химчане уступили ЦСКА. Сезон-2017/2018 («Химки») — серебро. Как и в розыгрыше-2011/2012, формат вновь вернулся к «Финалу четырёх» в один матч. Снова классическое противостояние с армейцами, закончившееся в пользу москвичей. Швед тогда стал самым результативным игроком встречи (21) и раздал больше всех передач (девять), но «Химкам» это не помогло. Сезон-2018/2019 («Химки») — серебро. После возврата к полноценным сериям до трёх побед «Химки» во главе со Шведом вновь не смогли взломать оборону красно-синих, уступив в трёх матчах. Сезон-2021/2022 (ЦСКА) — серебро. Швед вернулся в армейский клуб и выдал мощный плей-офф, но в напряжённой семиматчевой серии золото впервые в истории лиги забрал «Зенит» (3-4). Сезон-2024/2025 («Зенит») — серебро. Пополнив состав петербуржцев по ходу регулярного чемпионата, защитник помог команде дойти до финала, где сильнее вновь оказался ЦСКА (1-4). Сезон-2025/2026 (УНИКС) — очередной финал. Текущая попытка защитника станет для него седьмой. Казанский клуб пробился в финал после тяжелейшего полуфинального камбэка со счёта 1-3 в серии с «Зенитом». Наверняка подопечные Велимира Перасовича будут на кураже.

В свои 37 лет Швед по-прежнему остаётся ментальным ориентиром для партнёров в самые ответственные минуты. Конечно, теперь он не так ярок, как несколькими годами ранее. Тем не менее для любого соперника Алексей остаётся опасным игроком, который может наказать в любой момент. Если стартующее противостояние с ЦСКА завершится для казанцев неудачей, личная статистика баскетболиста обновится до показателя 1-6. Впрочем, спешить с прогнозами было бы опрометчиво, и сам ветеран наверняка сделает всё, чтобы это соотношение стало 2-5.