Получил MVP от Овечкина и вёл за собой ЦСКА. Тримбл уничтожил УНИКС в первой игре финала

Дождались! Финальная серия Единой лиги ВТБ стартовала в Москве. ЦСКА и УНИКС начали борьбу за чемпионство. Как проходила их первая встреча — в материале «Чемпионата».

УНИКС просто великолепно вошёл в игру: Дмитрий Кулагин набрал пять очков, Маркус Бингэм — три. Казанцы оформили рывок 8:0, после которого Андреас Пистиолис тут же взял тайм-аут. ЦСКА не сразу пришёл в себя, но стал лучше действовать в атаке. Всё начало меняться, когда на паркете появился Мело Тримбл. С ним нападение заиграло совсем другими красками: начали забивать Каспер Уэйр, Семён Антонов, и сам Тримбл не отставал от партнёров. В итоге четверть завершилась вничью — 23:23.

Всё изменилось во втором отрезке, когда Тримбл взял игру в свои руки и набрал 12 очков практически подряд. Качественно помогал со скамейки Антониус Кливленд, оформивший восемь очков. УНИКС был не похож на себя. Лишь Алексей Швед уверенно действовал и пытался хоть что-то сделать в атаке. Тайм-ауты Велимира Перасовича не работали, а казанцы отдали четверть со счётом 10:25.

Перерыв закончился, а ситуация на паркете не поменялась, так как ЦСКА продолжал слишком уверенно действовать в обороне, не давая ничего создать УНИКСу. Включились Иван Ухов и Лука Митрович, огорчавшие гостей слишком часто. Разница в счёте стала сокрушительной в пользу москвичей —59:38. Маркус Бингэм и Михаил Беленицкий пытались тащить гостей, однако их единичные удачные атаки не помогали общей картине. Армейцы забрали отрезок — 23:12.

Заключительная десятиминутка стала простой формальностью, ведь начиналась она со счёта 71:45 в пользу ЦСКА. Отыграть 26 очков у таких армейцев было просто невозможно. Казанцы попытались забрать хотя бы эту четверть, но и этого у них не получилось сделать — 18:20. Москвичи выиграли матч со счётом 91:63. Слишком уверенно!

X-фактор

Илона Корстин и Александр Овечкин вручили Мело Тримблу приз MVP Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Тримбл стал MVP регулярного чемпионата Единой лиги, получив награду прямо от Илоны Корстин и Александра Овечкина. Видимо, этот приз его окрылил, и он выдал монструозный перформанс: 26 очков, два подбора и пять передач за 22 минуты на паркете. Вот это уровень! Мело и был X-фактором этого матча. А ещё, конечно, реализация ЦСКА из-за дуги. 50% при 16 точных «трёшках» — космос. Добавьте сюда лучшее движение мяча (19 передач против 13) и выигранный щит (45 подборов против 35) — получите тотальный перевес.

Лучшие и худшие

Маркус Бингэм и Каспер Уэйр Фото: Единая лига ВТБ

Лучшим, однозначно, был Тримбл, статистику которого разобрали выше. Отличную игру провёл Кливленд: 17 очков, три подбора, два перехвата и один блок-шот. Ухов — аналогично — 13 очков со 100-процентной реализацией. Самсон Руженцев оказался полезен везде, собрав семь очков, пять подборов и три передачи. Ливио Жан-Шарль сегодня больше отвечал за защиту, оформив четыре очка, девять подборов, две передачи, один перехват и один блок-шот.

У УНИКСа выделить можно Бингэма с 15 очками, семью подборами, двумя перехватами и двумя блок-шотами. Маркус реализовал 50% бросков с игры и был лучшим в составе казанцев. Швед со скамейки шикарно помогал, когда у других не шло, — 11 очков, три подбора и семь передач. Однако в защите Алексей уже далёк от своих лучших кондиций, поэтому его часто обыгрывали. Ещё стоит похвалить Беленицкого, который записал себе в актив девять очков и четыре подбора.

Провалил игру Джален Рейнольдс. Один из лидеров УНИКСа набрал всего лишь пять очков за 23 минуты. Пэрис Ли — аналогично. Разыгрывающий оформил три очка за 23 минуты и реализовал лишь один бросок из восьми. Кулагин и Элайджа Стюарт тоже много мазали. Ужасная бросковая эффективность сегодня была у казанцев (31,8% с игры).

Итоги

Джален Рейнольдс Фото: Единая лига ВТБ

Борьбы, к сожалению, мы не увидели. УНИКСа хватило на первые пять минут игры, а затем на паркете была одна команда. Хочется верить, что подопечные Перасовича сделают выводы и ко второй игре подойдут со свежей головой и с уже разобранными ошибками. Иначе — пиши пропало.