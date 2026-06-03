Чем опасен для баскетбола эффект Вембаньямы и прецедент «Сан-Антонио»

Главной темой обсуждения всего баскетбольного сезона стали «Сан-Антонио Сперс» и их лидер Виктор Вембаньяма. После эры Тима Данкана, Тони Паркера, Ману Жинобили техасцы не выходили в плей-офф на протяжении шести сезонов — с 2019 года. За это время многое изменилось, сам баскетбол изменился, но меняет его в том числе и новая суперзвезда самих «Спёрс» Виктор Вембаньяма. 224 см роста (и это лишь в 22 года), размах рук — 244 см. Больше трёх блок-шотов в среднем за игру и в среднем два точных трёхочковых за матч. Теперь он вывел «Сан-Антонио» в финал НБА – впервые за 12 лет. И сделал это в свой (и для команды в новую эру) первый заход в плей-офф!

Виктор не просто баскетбольный фрик, который способен попадать разве что в забавные видеонарезки. Он действительно баскетболист, по-серьёзному. Француз – реальная угроза на обеих сторонах площадки, он уничтожает звёзд любой величины под своим кольцом, при этом совершенно не замечая их под чужим.

«Сан-Антонио» и Вембаньяма абсолютно по делу оказались в финале НБА. Они действительно были сильнее многих соперников в регулярном чемпионате, а в плей-офф переиграли действующего чемпиона «Оклахома-Сити Тандер». Нет смысла это оспаривать и искать изъяны. Их нет, однако это не значит, что такое выступление идёт на пользу всем и в том числе баскетболу. Какие подводные камни кроются во всемирном обожании «Сан-Антонио» и Вембаньямы?

Тим Бонтемпс эксперт ESPN «Очень мало людей, про которых можно сказать, что у них есть шанс стать величайшими в истории своего дела. У Виктора Вембаньямы есть всё необходимое, чтобы поставить точку во всех спорах о том, кто лучший. И это действительно возможно. Более того, он сам стремится к этому. Именно поэтому за ним так интересно наблюдать. И именно поэтому очень скоро наступит момент, когда у него появится немало недоброжелателей. Потому что когда игрок начинает претендовать на статус величайшего, далеко не всем это нравится».

Достаточно громкое заявление о 22-летнем игроке, не правда ли? Думаете, это единичный случай? Нет! Такие тезисы публикуются десятками каждый день, причём не от каких-то рядовых зевак, а от знатоков баскетбола и легенд этого вида спорта. Безусловно, Вембаньяма даёт поводы для таких разговоров, но порой эти самые тезисы кажутся слишком натянутыми. Люди просто хотят чего-то нового, хотят стать частью истории, которая, возможно, происходит у них на глазах прямо сейчас. То же самое было в 2016 году с «Голден Стэйт Уорриорз». Но ведь нужно пытаться быть объективными, можно желать подобных вещей, но не ставить ярлык и именовать это уже свершившимся фактом.

Вембаньяма монструозен, однако он ещё даже не стал MVP регулярного чемпионата, он и титул ещё не выиграл! И даже если «Сан-Антонио» вдрызг проиграет в финале «Нью-Йорку» (хотя вполне может быть и обратная ситуация) — «Спёрс» и, в частности, Вембаньяма уже создали опасный прецедент.

Баскетбольное сообщество – как в России, так и за рубежом – зачастую крайне необъективно, все придерживаются своей вымышленной позиции, минуя логические цепочки. Яркий пример — только что завершившийся финал Западной конференции между «Оклахомой» и «Сан-Антонио», где большинство болело не за «Спёрс», а намеренно против «Тандер», якобы из-за того, что лидеру «Оклахомы» Шею Гилджес-Александеру дают много штрафных бросков, и это многим надоело. Вот только парадокс в том, что в НБА стабильно есть баскетболисты, которые бросают с линии намного больше, чем Гилджес-Александер. В прошлом сезоне у Янниса Адетокунбо было на 38 штрафных больше, чем у ШГА, при этом он сыграл на девять матчей меньше. В нынешнем чемпионате Лука Дончич совершил на 31 бросок больше, сыграв на четыре матча меньше! Но кого это интересует, все зацепились за то, что именно Шей «продаёт» штрафные и он главный злодей, наряду с судьями.

«Сан-Антонио», плей-офф НБА — 2026 Фото: Christian Petersen/Getty Images

Это яркий пример того, как работают ложные убеждения и что баскетбольное комьюнити зачастую необъективно. То же самое может произойти и после нынешнего сезона в исполнении «Спёрс» и Вембаньямы. Да, техасцы выдали мощный сезон и с ноги влетели в плей-офф, дойдя в своём первом же постсезоне до финала. И они вполне могут взять титул, так как заходят в решающую серию сезона фаворитами. Однако это исключительная история: единственный в своём роде Виктор Вембаньяма, очень удачный выбор Стефона Касла, который играет в тысячу раз выше ожиданий, оживший Келдон Джонсон и очень много других факторов — это не какая-то системность и даже не логический исход — это очень большая удача, которая если и повторится, то как минимум через пару десятков лет.

Но ведь теперь после такого сезона всё баскетбольное сообщество будет ждать повторения этого сценария от других молодых команд, которые будут плавно выходить из перестройки. Представим, что условно через пару сезонов «Даллас Маверикс», который задрафтовал в прошлом году Купера Флэгга и имеет на предстоящем очень сильном драфте девятый пик, начнёт чемпионат с 25 побед в 35 матчах — всё, их уже нарекут будущими чемпионами того сезона, а Купера Флэгга — легендой баскетбола. Однако, как говорилось выше, история «Сан-Антонио» — это не следствие или тренд — это большая удача, одна на несколько десятков лет. Но людям будет плевать на это. Они будут тыкать в этот кейс «Сан-Антонио» и ждать повторения такого успеха.

Кейс Шея Гилджес-Александера — негативный, кейс Вембаньямы и «Спёрс» — позитивный, однако в обоих случаях отсутствуют главные элементы — объективность и критическое мышление. «Сан-Антонио» и Виктор породят ещё больше подобных неадекватных суждений. Это точно не их проблема, но это проблема баскетбольной общественности. Отсюда будут завышенные ожидания и нелогичные тезисы, да даже банальный ввод в заблуждение людей, которые только начинают познавать и влюбляться в баскетбол. «Сан-Антонио» и Вембаньяма заслужили всё то, что получили в этом сезоне, однако это не гарантирует повторения сценария в других случаях. Будьте осторожны в своих ожиданиях, старайтесь отличить системность и логический исход от необъяснимых вещей.