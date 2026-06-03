Провал УНИКСа в одной игре можно пережить. Разбираем старт финала Единой лиги

Первый матч финальной серии между ЦСКА и УНИКСом в плей-офф Единой лиги ВТБ 2026 года уже в истории. Армейцы разгромили казанцев со счётом 91:63. Давайте разбираться, что произошло и что нужно сделать команде Велимира Перасовича, чтобы хотя бы навязать борьбу москвичам.

В стартовой четверти УНИКС был хорош. Команда успешно атаковала и сдерживала натиск армейцев. Пик-н-роллы Алексея Шведа/Пэриса Ли/Дмитрия Кулагина и Маркуса Бингэма приносили большое количество очков казанцам. Армейцы пытались не дать Бингэму пройти под кольцо, однако центровой после получения мяча принимал решение бросать с дальней дистанции, и это работало! В целом УНИКС вынуждал ЦСКА фолить, что тоже приносило свои плоды.

Неплохое движение мяча, постоянные смены в обороне и рвение — то, что давало результат УНИКСу на старте матча. Что же потом пошло не так? В целом правильный ответ дал Перасович.

Велимир Перасович главный тренер УНИКСа «За исключением, наверное, первой четверти, они были намного лучше нас. С самого начала соперник играл очень жёстко, наша реакция на это получилась плохой. Нам нужно пересмотреть этот матч и понять, что мы сделали плохо, а также необходимо улучшить игру, чтобы дальше бороться с ЦСКА».

Со второй четверти у УНИКСа перестало работать нападение. Прямо совсем! Стабильностью похвастаться могли лишь Бингэм и Алексей Швед, остальные слишком часто промахивались, даже из выгодных положений. Казанцы стали отдавать свой щит, позволяя ЦСКА собирать много отскоков в атаке. Защита «краски» оставалась неплохой, но вот на дуге всё было ужасно. Потому что армейцы забросили 16 «трёшек» с 50-процентной реализацией.

И как правильно сказал Перасович, команда не смогла отреагировать на удачные действия соперника. ЦСКА перехватил инициативу и понёсся так, что остановить армейцев было попросту невозможно. Венцом успеха москвичей был Мело Тримбл, который провёл умопомрачительный матч: 26 очков, два подбора и пять передач с 60% реализации с игры и 100% — со штрафной линии.

Мело Тримбл (с мячом) и Маркус Бингэм Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» в первом матче полуфинала полностью прикрыл Тримбла. Краснодарцы сдваивались на Мело, не позволяя ему ничего создать. Да к тому же играли против него по-спортивному жёстко с первых и до последних секунд. Стоит ли вам напоминать, что «Локо» выиграл тот матч?! Понятное дело, на протяжении всей серии это не будет работать, потому что Мело слишком умный исполнитель, который всегда может найти выход, даже из сложнейших ситуаций. Плюс у него шикарные партнёры, умеющие пользоваться свободным пространством.

Но тем не менее! Тримбл получил слишком много свободы в первом матче. Против главной звезды соперника и MVP Единой лиги так нельзя играть, если ты желаешь бороться за победу в плей-офф. Где нужно прибавлять УНИКСу? Естественно, в реализации — команда слишком часто промахивалась из выгодных положений. Ещё в созидании: нужно больше растягивать площадку, перемещать мяч как можно быстрее и больше использовать пик-н-роллы для создания неравноценных разменов.

Джалену Рейнольдсу, Дмитрию Кулагину, Пэрису Ли и Андрею Лопатину необходимо прибавлять. Четыре важнейших игрока провалили первую встречу. Без них победы не добыть. Ещё стоит лучше действовать на периметре. У ЦСКА слишком сильные снайперы, чтобы позволять им так часто бросать. И главное — энергия: если вас не может разбудить по ходу матча Перасович, то кто вообще сможет?! Казанцам надо забыть об этом провале и двигаться дальше. Новая игра — новый сюжет. Ждём второго матча и подстроек от УНИКСа!