Уникальное достижение. Мело Тримбл стал MVP Единой лиги и сделал это красиво

Единая лига ВТБ за свою историю видела немало ярких легионеров и звёздных отечественных баскетболистов, но защитник ЦСКА Мело Тримбл сумел по-настоящему удивить. Американский разыгрывающий стал первым игроком в истории лиги, собравшим коллекцию из трёх разных индивидуальных наград. Очередной вехой в его карьере стало признание самым ценным игроком регулярного чемпионата сезона-2025/2026.

Этот почётный трофей лидер армейцев получил из рук генерального директора лиги Илоны Корстин и легендарного российского хоккеиста Александра Овечкина прямо перед стартом финальной серии плей-офф в Москве. В самой церемонии можно заметить особый символизм: Мело родился в Вашингтоне, а награждал его человек, ставший главным символом мирового хоккея именно в составе столичных «Кэпиталз».

Впереди легенд

Илона Корстин, Мело Тримбл и Александр Овечкин на вручении награды MVP Единой лиги ВТБ Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

До достижения Тримбла сразу 10 баскетболистов имели в своём активе по две разные индивидуальные награды Единой лиги. Среди них такие знаковые для турнира фигуры, как Алексей Швед (MVP регулярки и самый результативный игрок), а также Андрей Кириленко, Виктор Хряпа, Нандо Де Коло и Ненад Димитриевич — эта четвёрка в разные годы признавалась MVP и регулярного сезона, и плей-офф. Кроме того, двух различных наград в своё время удостаивались Джордан Мики, Никита Курбанов, Никита Михайловский, Дмитрий Кулагин и Андрей Воронцевич.

Однако Мело превзошёл всех, с завидной регулярностью получая признание в абсолютно разных ролях. В 2024 году он был признан лучшим шестым игроком лиги, в 2024 и 2025 годах забирал титул MVP плей-офф, а теперь добавил к этому списку звание MVP регулярного сезона-2026.

Часто борьба за индивидуальные призы проходит в напряжённой и дискуссионной атмосфере, но в случае с Тримблом всё кажется абсолютно по делу. ЦСКА впервые с 2023 года выиграл регулярный чемпионат, выдав отличный результат — 37 побед при всего трёх поражениях. Мело принял участие в 38 встречах, дважды по ходу сезона признавался самым ценным игроком месяца (в ноябре и январе) и показал статистику, которая говорит сама за себя: 18,3 очка, 4,1 передачи, 2,9 подбора и 1,8 перехвата при 22,6 балла эффективности. При этом защитник демонстрировал впечатляющую реализацию — 48,4% с игры и 38,6% из-за дуги.

Высочайший уровень лидер армейцев подтверждает и в плей-офф: в полуфинальной серии с «Локомотивом-Кубань» он набирал в среднем 19,2 очка, делал 3,6 передачи и 2,6 подбора, заслуженно войдя в символическую пятёрку раунда.

Подтверждение класса и кураж в финале

Мело Тримбл Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Не сбавил оборотов свежеиспечённый MVP и в первом же матче финальной серии с УНИКСом. Армейцы неудачно начали встречу, позволив казанцам оформить стартовый рывок 8:0. Переломить ход игры помог именно выход Тримбла со скамейки. Его точные броски инициировали камбэк, а трёхочковое попадание впервые вывело москвичей вперёд. Всего за матч американец набрал 26 очков, причём 23 из них он отгрузил в кольцо соперника ещё в первой половине, предопределив итоговый разгром казанцев со счётом 91:63. Победа стала самой крупной для ЦСКА в противостоянии с УНИКСом в истории Единой лиги.

Любопытно, что обладатель титула MVP далеко не во всех матчах этого сезона выходил на паркет в стартовой пятёрке, зачастую оставаясь главным Х-фактором армейцев на скамейке. Однако это никак не влияло на его значимость для команды: как по результативности, так и по среднему времени на площадке (более 24 минут за игру) разыгрывающий является лидером красно-синих. Как отмечалось выше, в двух предыдущих розыгрышах чемпионата Мело становился MVP плей-офф. Счёт в нынешней финальной серии открыт, и, если американец продолжит действовать в той же манере, есть все основания полагать, что его внушительная коллекция индивидуальных наград скоро пополнится.