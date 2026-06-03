Кто станет чемпионом НБА — «Нью-Йорк» или «Сан-Антонио»? Главное перед титульной серией

«Сан-Антонио» стал вторым финалистом по итогам розыгрыша плей-офф НБА. «Спёрс» в решающей серии сезона встретятся с «Нью-Йорк Никс». «Чемпионат» представляет превью этого противостояния.

Регулярный чемпионат и плей-офф

«Сан-Антонио», плей-офф НБА — 2026 Фото: Christian Petersen/Getty Images

«Сан-Антонио» — вторая команда Запада по итогам регулярного чемпионата, «Нью-Йорк» стал третьим на Востоке. «Спёрс» и «Никс» встречались между собой трижды. В регулярке паритет — 1-1. В декабре же эти команды встретились в финале внутрисезонного турнира, именно эта игра не идёт в зачёт регулярного чемпионата. В решающей игре кубка «Нью-Йорк» одержал победу — 124:113. Матч получился богатым на события и вообще стал одним из лучших в сезоне. Именно та игра в том числе даёт основания ожидать мощного финала между этими командами.

В первом раунде плей-офф «Нью-Йорк» не без проблем прошёл «Атланту», закрыв серию в шести матчах с 1-2. Однако во втором раунде «Никс» не заметили «Филадельфию» и укатали «Сиксерс» в четырёх матчах. То же самое произошло и с «Кливлендом» в финале конференции — 4-0. Перед финалом победная серия «Никс» в плей-офф составляет 11 матчей, а в финале они последний раз играли в далёком 1999 году против… «Сан-Антонио».

В первом раунде этого плей-офф «Спёрс» безжалостно разобрались с «Портлендом», который пробился через плей-ин, — 4-1. В полуфинале конференции жертвой «Сан-Антонио» стала «Миннесота» — 4-2. Однако настоящая проверка ожидала «Спёрс» в финале конференции против действующего чемпиона — «Оклахома-Сити Тандер». Эта серия вышла исторической, как и индивидуальные перформансы. Как итог — семь матчей и победа «Сан-Антонио». Техасцы вышли в финал впервые с 2014 года.

Перед серией

«Нью-Йорк», плей-офф НБА — 2026 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Предстоящий финал — ремейк финала 1999 года. Тогда «Сан-Антонио» закрыл серию в пяти матчах, а 22-летний Тим Данкан в свой второй сезон стал MVP финала, набирая в среднем 27,4 очка и делая 14,0 подбора. Затем у «Спёрс» было ещё пять финалов, четыре из которых они выиграли. Для «Никс» же финал 27-летней давности стал последним в своей истории, титул же «Нью-Йорк» не брал 53 года — с далёкого 1973 года.

Ни «Спёрс», ни «Никс» отступать больше некуда. Кто-то точно войдёт в историю, и сделает это мощно, об этом будут говорить спустя годы. Если это сделает Виктор Вембаньяма, то его уже начнут включать в различные топы и прогнозировать, сколько он суммарно возьмёт титулов за свою карьеру. Если же «Нью-Йорк» возьмёт титул, то «Большое яблоко» примет совершенно неузнаваемый вид, а Джейлен Брансон с ходу войдёт в пантеон истории «Никс».

Дуэлей и перипетий будет предостаточно в этой серии, но всё же будут решать детали. Дрогнет ли «Сан-Антонио» при отсутствии опыта, хотя точно такой же вопрос ставился и перед серией с «Оклахомой». Продолжит ли «Нью-Йорк» играть так же уверенно, как и в последних двух сериях? Переиграет ли Майк Браун Митча Джонсона или молодой и амбициозный тренер найдёт ключи к топовой команде Востока?

Виктор Вембаньяма против всех, или весь «Нью-Йорк» против Вембаньямы. Кто станет вторым лидером «Никс» после Брансона и как сам Брансон отреагирует на жёсткую оборону «Спёрс» в лице Стефона Касла, Дилана Харпера, Девина Васселла, Келдона Джонсона? Сможет ли скамейка «Нью-Йорка» сыграть на равных против скамейки «Спёрс»?

В этой серии больше вопросов, чем ответов, и сделать прогноз перед её началом практически нереально. Обе команды абсолютно заслуженно добрались до большого финала, и оба коллектива заслуживают поднять над головой Кубок Ларри О'Брайена. Пусть победит сильнейший, а мы за этим будем наблюдать с огромнейшим удовольствием.

Расписание финала НБА

Начало всех матчей в 3:30 по московскому времени.

4 июня. «Сан-Антонио» — «Нью-Йорк»

6 июня. «Сан-Антонио» — «Нью-Йорк»

9 июня. «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио»

11 июня. «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио»

14 июня. «Сан-Антонио» — «Нью-Йорк»*

11 июня. «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио»*

20 июня. «Сан-Антонио» — «Нью-Йорк»*

* — если понадобится

В России сейчас нет ни одной легальной платформы с правами на трансляцию матчей НБА. Смотреть их можно только через зарубежные сервисы вроде NBA League Pass, YouTube TV с добавлением NBA League Pass, а также Hulu + Live TV, Sling TV или FuboTV — все они доступны по подписке.

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