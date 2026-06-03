Топ-матчи четверга: Мирра и Диана в полуфиналах «РГ», футбол и «Сан-Антонио» — «Нью-Йорк»

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Посмотреть все события 4 июня в Матч-центре
- 🏐 3:00: Канада — Германия, Лига наций, женщины, предварительный этап
- 🏆🏀 3:30: «Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Йорк Никс», плей-офф НБА, финальная серия, первый матч
- 🎾 16:00*: Марта Костюк (Украина, 15) — Мирра Андреева (Россия, 8), «Ролан Гаррос», 1/2 финала
- 🏆⚽️ 16:30: «Тюмень» — «Ухта», футзал, Суперлига, финальная серия, четвёртый матч
- 🎾 17:30*: Диана Шнайдер (Россия, 25) — Майя Хвалиньска (Польша, Q), «Ролан Гаррос», 1/2 финала
- 🏆🏀 19:30: ЦСКА — УНИКС, Единая лига, финальная серия, второй матч
- ⚽️🎦 22:00: Испания — Ирак, товарищеский матч
- ⚽️ 22:10: Франция — Кот-д'Ивуар, товарищеский матч
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Время в материале указано по Москве.
🏐 3:00: Канада — Германия, Лига наций, женщины, предварительный этап
Интрига: состоится ли реванш?
Это самая равная пара игрового дня, что неудивительно, потому что встречаются соседи мирового рейтинга – Германия, занимающая 10-е место, и Канада, располагающаяся на 12-й строчке. Последняя очная встреча этих сборных подарила настоящую бескомпромиссную борьбу, в которой победитель определился в пятой партии. Тогда немецкие волейболистки смогли отыграться со счёта 1:2. Закрепит ли Германия успех или в этот раз фортуна будет на стороне Канады?
🏆🏀 3:30: «Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Йорк Никс», плей-офф НБА, финальная серия, первый матч
Интрига: усталость сыграет ключевую роль?
В регулярном чемпионате клубы обменялись двумя домашними победами. При этом «Нью-Йорк» выиграл Кубок НБА, обыграв в решающем матче «Сан-Антонио». У «Никс» был довольно лёгкий путь до финала НБА — команда проиграла всего два матча в плей-офф. «Спёрс» же сильнее вымотаны, отыграв все семь игр в серии с «Оклахомой». Устали ли «шпоры»?
🎾 16:00*: Марта Костюк (Украина, 15) — Мирра Андреева (Россия, 8), «Ролан Гаррос», 1/2 финала
*Время начала матча может измениться и будет уточнено
Интрига: возьмёт ли Мирра реванш за финал Мадрида?
Мирра Андреева (№8) и Марта Костюк (№15) второй раз встретятся на грунте в этом году! Прошлый поединок состоялся в финале «тысячника» в Мадриде в начале мая. Тогда победа осталась за Мартой (6:3, 7:5). Кажется, пришло время Мирре брать реванш?
🏆⚽️ 16:30: «Тюмень» — «Ухта», футзал, Суперлига, финальная серия, четвёртый матч
Интрига: финал без интриги?
В Тюмени состоится четвёртая и, возможно, последняя игра в финальной серии Суперлиги-2025/2026. Ранее «Ухта» переиграла местную команду в третий раз и со счётом 6:2. Это было более чем убедительно. Хет-трик опять оформил Фелипе Парадински. Сумеет ли бразильская звезда ухтинского клуба зажечь вновь? И станут ли фавориты двукратными чемпионами страны?
🎾 17:30*: Диана Шнайдер (Россия, 25) — Майя Хвалиньска (Польша, Q), «Ролан Гаррос», 1/2 финала
*Время начала матча может измениться и будет уточнено
Интрига: остановит ли Шнайдер квалифаера?
Диана Шнайдер (№23) и Майя Хвалиньска (№114) сыграют дебютный полуфинал «Большого шлема». Друг с другом девушки тоже встретятся впервые. Только вот для россиянки этот матч станет шестым подряд, а для польки — девятым. Не накроют ли Майю давление и усталость?
🏆🏀 19:30: ЦСКА — УНИКС, Единая лига, финальная серия, второй матч
Интрига: казанцы проснутся?
В первом матче интриги не было, потому что ЦСКА разгромил соперника со счётом 91:63. Если сперва у УНИКСа неплохо получалось играть, то затем всё пошло под откос. Увидим ли мы более конкурентную вторую встречу или же армейцы снова переедут соперника в Москве?
⚽️🎦 22:00: Испания — Ирак, товарищеский матч
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Интрига: Испания не испытает проблем в товарищеском матче?
Испания — главный фаворит в борьбе за победу на ЧМ-2026 по версии букмекеров. От команды ждут уверенного и красивого футбола. Поэтому таких соперников, как Ирак, сборная Луиса де ла Фуэнте обязана побеждать без проблем. Также в предстоящем спарринге тренер может оценить готовность футболистов к турниру и подкорректировать планы.
⚽️ 22:10: Франция — Кот-д'Ивуар, товарищеский матч
Интрига: хороший соперник для Франции перед ЧМ.
Франция забрала золото и серебро на двух последних чемпионатах мира. На ЧМ-2026 команда Дидье Дешама едет за новой победой. Конечно, с таким составом о другом и не думаешь! А оценить степень готовности французов мы сможем по матчу с крепкой сборной Кот-д’Ивуара.