Всё решилось на последних секундах. «Зенит» на характере дожал «Локомотив-Кубань»

Первый матч серии за бронзу получился очень интересным: «Зенит» уверенно шёл к победе, но «Локомотив-Кубань» оформил камбэк и чуть было не совершил сенсацию. Настало время второй игры, что она припасла нам?

«Зенит» получил три фола за полторы минуты, а у «Локо» в проходах набрали очки Патрик Миллер, Майкл Мур, Всеволод Ищенко и Винс Хантер. Гости оформили рывок 8:2, после которого Ростислав Вергун прибегнул к паузе. Хозяева проснулись и усилиями Георгия Жбанова, Дмитрия Узинского и Владислава Емченко приблизились к сопернику, но 2+1 от Ищенко помогли краснодарцам снова почувствовать себя комфортно — 15:9. Игра проходила в быстром темпе, команды лучше действовали с двухочковой дистанции, но из-за дуги не летело ни у одних, ни у других. Джеремайя Мартин забросил единственную «трёшку» «Локо» в отрезке, которая помогла выиграть четверть со счётом 20:13.

Во втором отрезке защита вышла на первый план. Команды не могли стабильно вскрывать оборону друг друга. У «Зенита» все приносили пользу и набирали очки, в составе «Локо» выделялся Миллер. Соперники шли вровень, однако в концовке четверти хозяева усилиями Жбанова вышли вперёд — 20:15.

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Рисунок игры особо не поменялся после перерыва — защита преобладала и при этом у клубов всё так же не летело издали. Жбанов продолжил тащить «Зенит», также включился Андрей Мартюк, у «Локо» хороший отрезок провёл Макар Коновалов, а Ален Хаджибегович очень сильно помогал в обороне. В итоге с минимальным преимуществом гости выиграли десятиминутку — 17:16.

Команды чуть больше чем за пять минут набрали восемь очков. Настолько они выкладывались в обороне! Преимущество «Локо» в определённый момент составляло пять очков (55:50), но «Зенит» сперва вплотную приблизился, а за полторы минуты до конца вышел вперёд — 60:59. У подопечных Томислава Томовича перестало получаться в атаке. А в самый ответственный момент включился тот, у кого весь матч вообще ничего не летело, — Трент Фрейзер. Капитан реализовал свой первый бросок с игры, а затем успешно послал два штрафных в корзину. «Зенит» одержал победу со счётом 64:61.

X-фактор

Владислав Емченко и Винс Хантер Фото: Единая лига ВТБ

У команд были огромные проблемы с трёхочковыми. Если к этому от «Локо» мы привыкли, так как команда на протяжении всего сезона не лучшим образом действовала с дальней дистанции, то «Зенит» сегодня реализовал лишь 10,5% из-за дуги (2 броска из 19) — кошмар. Не сказать, что краснодарцы далеко ушли (20%), тем не менее были лучше. В целом реализация очень хромала с обеих сторон. X-фактором стали подборы. Кто контролировал щит, тот имел больше возможностей для атак.«Зенит» собрал 41 подбор против 31 у соперника. Это и была главная разница в этом матче. В остальном команды были плюс-минус равны.

Лучшие и худшие

Макар Коновалов и Трент Фрейзер Фото: Единая лига ВТБ

Жбанов, как и в первой игре, вёл за собой команду. Георгий оформил 15 очков, восемь подборов и две передачи. Хоть его бросковая эффективность и не была лучшей (40%), но осталась на добротном уровне. Мартюк записал на свой счёт 12 очков, семь подборов, один перехват и один блок-шот. Качественно во всём помогал Андре Роберсон: шесть очков, семь подборов, три передачи, два перехвата и три блок-шота.

В составе «Локо» лучше всех смотрелся Коновалов. Макар выдал со скамейки 12 очков, три подбора, две передачи и два перехвата за 18 минут. Разыгрывающий отлично разгонял быстрые отрывы и руководил нападением. Лучшая его игра в плей-офф! Миллер набрал 12 очков, сделал четыре передачи и два перехвата. Если бы не 30% реализации и пять потерь, то перформанс капитана можно было бы считать куда более внушительным. Хаджибегович бился в защите: шесть очков, семь подборов и один блок-шот.

Провалил игру Фрейзер, набравший восемь очков за 31 минуту. Но его ключевые попадания в нужный момент сделали разницу. У «Локо» плохую встречу провёл Майкл Мур. У форварда не полетело (30%), и он записал себе в актив семь очков и два подбора за 28 минут. То же самое можно сказать и про Мартина, у которого всего пять очков и три подбора за 20 минут.

Итоги

«Зенит» — «Локомотив-Кубань» Фото: Единая лига ВТБ

На этот раз «Зениту» было намного труднее, чем в первой игре. «Локо» навязал отменную борьбу на каждом участке паркета и не позволил комфортно ощущать себя на дуге. Но нападение и у краснодарцев заметно сбоило, причем выключилось оно в самой концовке, когда необходимо было додавить соперника. Не получилось. Серия переезжает в Краснодар со счётом 2-0 в пользу бело-голубых. У команды Томовича больше нет шансов на ошибку, иначе бронза останется за «Зенитом».