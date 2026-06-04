Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Финал НБА — 2026, Сан-Антонио — Нью-Йорк, первый матч, 4 июня: подробный обзор матча, как сыграли и кто провалился, статистика

«Нью-Йорк» бесподобен. Уже 12 побед подряд в плей-офф и первая — в финале НБА!
Артемий Берстенев
«Нью-Йорк» бесподобен
Комментарии
«Никс» забрали первый матч на выезде у «Сан-Антонио».

В первом матче финала НБА, прошедшем в Сан-Антонио, «Нью-Йорк» одержал победу над «Спёрс» со счётом 105:95, несмотря на то, что во второй половине игры уступал 14 очков. Начало встречи осталось за командой из Нью-Йорка, которая довольно быстро вышла вперёд 14:7, но удержать преимущество ей не удалось. «Спёрс» сумели наладить взаимодействие между быстрыми выпадами и продуманными атаками, действовали агрессивнее в обороне и постепенно завладели инициативой. К большому перерыву хозяева паркета уже уверенно контролировали ход матча, ведя семь очков — 55:48.

Следите за плей-офф НБА на «Чемпионате»:
Кто станет чемпионом НБА — «Нью-Йорк» или «Сан-Антонио»? Главное перед титульной серией
Опрос
Кто станет чемпионом НБА — «Нью-Йорк» или «Сан-Антонио»? Главное перед титульной серией
Финал НБА стартовал. Каким вышел первый матч? Финал НБА стартовал. Каким вышел первый матч?

В третьей четверти у «Сан-Антонио» всё складывалось как нельзя лучше, отрыв доходил до 14 очков, а «Нью-Йорк» никак не мог наладить игру в атаке. Но именно этот отрезок перевернул всю встречу. Гости не стали паниковать, а спокойно сокращали разницу, раз за разом доводя свои атаки до логического завершения. К концу четверти выяснилось, что они полностью ликвидировали отставание, счёт стал 76:76. После этого соперники долгое время обменивались результативными атаками, ни одна команда не могла захватить преимущество. За 2 минуты 16 секунд до конца встречи Виктор Вембаньяма попал два штрафных и вывел свою команду вперёд, но «Сан-Антонио» после этого больше не набрал очков.

Джейлен Брансон попал тяжёлый трёхочковый из угла в следующей атаке, благодаря чему «Никс» снова вырвались вперёд и уже не отдали своё преимущество. Гости уверенно довели матч до победы за счёт безответного отрезка 11:0 в концовке, в ходе которого превосходили соперника и в обороне, и в нападении. Брансон стал самым результативным, записав в актив 30 очков, дабл-дабл Карла-Энтони Таунса включил 18 очков и 12 подборов, а О Джи Ануноби дополнил атакующий арсенал команды своими 17 баллами. Именно эти игроки взяли на себя игру, когда она требовала хладнокровия.

Лидером «Спёрс» по результативности стал Виктор Вембаньяма, который набрал 26 очков и сделал 12 подборов, но его процент реализации был далёк от идеала — лишь шесть попаданий из 21 попытки с игры. Стефон Касл принёс команде 17 очков, а Джулиан Шампани и Дилан Харпер добавили по 16, однако концовку встречи хозяева явно провалили: их атака практически перестала работать.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Игра, если смотреть по статистике, словно раскололась пополам. До четвёртой четверти инициативой полностью владел «Сан-Антонио», но именно её концовка осталась за «Нью-Йорком». Финальный отрезок гости провели намного собраннее и сумели использовать ошибку соперника так, что всего один удачный период принёс им итоговую победу. Благодаря этому успеху серия «Никс» в нынешнем плей-офф достигла уже 12 матчей. Примечательно, что именно нью-йоркцы одержали первую победу над «Спёрс» в стартовой встрече финального этапа. Теперь несмотря на довольно равную борьбу, преимущество перед второй игрой находится на стороне «Нью-Йорка».

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
04 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
95 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Касл - 17, Харпер - 16, Шампани - 16, Васселл - 9, Фокс - 7, Джонсон - 3, Брайант - 1, Маклафлин, Корнет, Олиник, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли
Нью-Йорк Никс: Брансон - 30, Таунс - 18, Ануноби - 17, Шамет - 13, Бриджес - 9, Альварадо - 7, Макбрайд - 6, Харт - 3, Робинсон - 2, Кларксон, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти
Расписание финала плей-офф НБА — смотрите здесь
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android