«Нью-Йорк» бесподобен. Уже 12 побед подряд в плей-офф и первая — в финале НБА!

В первом матче финала НБА, прошедшем в Сан-Антонио, «Нью-Йорк» одержал победу над «Спёрс» со счётом 105:95, несмотря на то, что во второй половине игры уступал 14 очков. Начало встречи осталось за командой из Нью-Йорка, которая довольно быстро вышла вперёд 14:7, но удержать преимущество ей не удалось. «Спёрс» сумели наладить взаимодействие между быстрыми выпадами и продуманными атаками, действовали агрессивнее в обороне и постепенно завладели инициативой. К большому перерыву хозяева паркета уже уверенно контролировали ход матча, ведя семь очков — 55:48.

В третьей четверти у «Сан-Антонио» всё складывалось как нельзя лучше, отрыв доходил до 14 очков, а «Нью-Йорк» никак не мог наладить игру в атаке. Но именно этот отрезок перевернул всю встречу. Гости не стали паниковать, а спокойно сокращали разницу, раз за разом доводя свои атаки до логического завершения. К концу четверти выяснилось, что они полностью ликвидировали отставание, счёт стал 76:76. После этого соперники долгое время обменивались результативными атаками, ни одна команда не могла захватить преимущество. За 2 минуты 16 секунд до конца встречи Виктор Вембаньяма попал два штрафных и вывел свою команду вперёд, но «Сан-Антонио» после этого больше не набрал очков.

Джейлен Брансон попал тяжёлый трёхочковый из угла в следующей атаке, благодаря чему «Никс» снова вырвались вперёд и уже не отдали своё преимущество. Гости уверенно довели матч до победы за счёт безответного отрезка 11:0 в концовке, в ходе которого превосходили соперника и в обороне, и в нападении. Брансон стал самым результативным, записав в актив 30 очков, дабл-дабл Карла-Энтони Таунса включил 18 очков и 12 подборов, а О Джи Ануноби дополнил атакующий арсенал команды своими 17 баллами. Именно эти игроки взяли на себя игру, когда она требовала хладнокровия.

Лидером «Спёрс» по результативности стал Виктор Вембаньяма, который набрал 26 очков и сделал 12 подборов, но его процент реализации был далёк от идеала — лишь шесть попаданий из 21 попытки с игры. Стефон Касл принёс команде 17 очков, а Джулиан Шампани и Дилан Харпер добавили по 16, однако концовку встречи хозяева явно провалили: их атака практически перестала работать.

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Игра, если смотреть по статистике, словно раскололась пополам. До четвёртой четверти инициативой полностью владел «Сан-Антонио», но именно её концовка осталась за «Нью-Йорком». Финальный отрезок гости провели намного собраннее и сумели использовать ошибку соперника так, что всего один удачный период принёс им итоговую победу. Благодаря этому успеху серия «Никс» в нынешнем плей-офф достигла уже 12 матчей. Примечательно, что именно нью-йоркцы одержали первую победу над «Спёрс» в стартовой встрече финального этапа. Теперь несмотря на довольно равную борьбу, преимущество перед второй игрой находится на стороне «Нью-Йорка».