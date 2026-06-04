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Финал НБА — 2026, Сан-Антонио — Нью-Йорк, первый матч, 4 июня: болельщик выбежал на площадку во время встречи, видео

Безумие в финале НБА! Фанат выбежал на паркет ради селфи с Вембаньямой
Артемий Берстенев
Безумие в финале НБА!
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«Красочный» момент с первого матча «Сан-Антонио» — «Нью-Йорк».

В первом матче финала НБА между «Сан-Антонио» и «Нью-Йорком» произошёл необычный эпизод с болельщиком. Уже ближе к завершению игры, в четвёртой четверти, зритель выбежал на паркет и стремительно двинулся по направлению к Виктору Вембаньяме. Судя по кадрам с трибун, любитель баскетбола пересёк границу площадки и подошёл совсем близко к французскому центровому с явным намерением сделать с ним селфи. Служба безопасности среагировала быстро и вывела нарушителя, после чего матч продолжился. Как ни в чём не бывало.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После игры Вембаньяма признался, что столкнулся с подобным впервые и не ожидал такого развития событий. Баскетболист добавил, что растерялся и поначалу не знал, как правильно себя вести в подобной ситуации. Позже на дополнительных видеозаписях было видно, как служба безопасности и полиция увели нарушителя в подтрибунные помещения. На момент публикации никакой информации о болельщике не появилось. Наиболее вероятно, что любителя острых ощущений ждёт длительный или даже пожизненный запрет на посещение матчей НБА. Руководство лиги всегда сурово реагирует на случаи, когда зрители оказываются на площадке, особенно во время финальных серий.

Вполне возможно, что последствия будут и юридическими. Инцидент зафиксировали в Техасе, поэтому поведение болельщика, скорее всего, рассмотрят согласно законам штата, где ему могут предъявить обвинения в незаконном проникновении на закрытую территорию и нарушении порядка. Главный тренер «Спёрс» Митч Джонсон подчеркнул, что не придал случившемуся большого значения, и отметил оперативность работы службы безопасности. Все участники быстро переключились обратно на игру. К слову, это второй похожий случай в этом году: ранее болельщик уже останавливал знаковое спортивное событие на финальной стадии — тогда это случилось на Супербоуле LX.

Сам матч получился напряжённым, но всё же «Нью-Йорк» оказался чуть сильнее и выиграл со счётом 105:95, поведя в серии — 1-0. У гостей лидерство на себя взял Джейлен Брансон, который набрал ровно 30 очков. Вембаньяма ответил статистикой из 26 очков, 12 подборов и трёх блоков, однако реализация бросков подвела: только шесть раз из 21 он попал в цель и совершил шесть потерь.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
04 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
95 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Касл - 17, Харпер - 16, Шампани - 16, Васселл - 9, Фокс - 7, Джонсон - 3, Брайант - 1, Маклафлин, Корнет, Олиник, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли
Нью-Йорк Никс: Брансон - 30, Таунс - 18, Ануноби - 17, Шамет - 13, Бриджес - 9, Альварадо - 7, Макбрайд - 6, Харт - 3, Робинсон - 2, Кларксон, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти
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