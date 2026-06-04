Упустить такой шанс в финале НБА дано не каждому. Но у «Сан-Антонио» получилось

«Сан-Антонио» не смог начать финальную серию НБА с победы, уступив «Нью-Йорку» дома, итоговый счёт — 95:105. При том что хозяева лидировали с разницей в 14 очков, заключительная четверть осталась за соперником. Рассмотрим, что стало причиной поражения и какие коррективы, возможно, будут внесены во второй встрече. Основной сложностью для «Спёрс» стало выстраивание атаки вокруг Виктора Вембаньямы, который реализовал лишь шесть бросков из 21 и совершил шесть потерь. Сложности заключались не только в плохой точности, но и в выборе эпизодов для атак.

Вембаньяма часто начинал владения вдали от кольца и был вынужден брать инициативу на себя, чтобы создавать моменты через дриблинг. Подобный стиль только увеличивал нагрузку на главного игрока «Сан-Антонио» и облегчал задачу защите «Никс». Вместо того чтобы использовать преимущество в габаритах рядом с кольцом, он регулярно атаковал после индивидуальных действий на дуге. Здесь стоит выделить работу Карла-Энтони Таунса, который до серии считался уязвимым звеном, однако в первой игре сумел удержать Вембаньяма под контролем. Таунс соблюдал нужную дистанцию и при малейшей угрозе получал помощь от партнёров, что не давало Виктору шансов пройти под щит.

В итоге Вембаньяме часто приходилось завершать атаки очень непростыми бросками, поскольку лишь 3 из 14 его попыток со средней и дальней дистанций оказались точными. Когда через тебя проходит бóльшая часть нападения, такой процент попаданий неизбежно сказывается на результате всей команды. Немалую роль сыграли и потери: одна из них получилась особенно огорчительной — за минуту до конца, при дефиците в четыре очка. После этой ошибки Джейлен Брансон увеличил преимущество гостей и фактически снял вопросы о победителе.

«Сан-Антонио» — «Нью-Йорк», финал НБА — 2026 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Для «Сан-Антонио» наиболее рациональным решением было бы чаще выводить Вембаньямy на позиции в районе штрафной линии или высокого поста, потому что именно там его габариты создают значительные трудности для обороны. Играя ближе к кольцу, он провоцирует соперника на подстраховку, а значит, появляются свободные броски для других. Виктора до этого чаще оценивали с точки зрения общей организации нападения, а вот ситуация с ДеАароном Фоксом другая — от него ожидали управления событиями в заключительной части матча, но именно этого элементарно не хватило. Семь очков при трёх попаданиях из 13 — итог крайне скромный, если учесть, что на Фокса делается ставка в организации атак.

Ближе к завершению матча ДеАарон допустил целую серию заметных промахов. Не забив с ближней дистанции при минимальном отставании, он тут же получил фол в защите, отдав сопернику два лёгких очка с линии. Впоследствии потеря мяча фактически поставила крест на шансах команды на спасение. Вполне возможно, что всё это последствия недавней травмы, но в финале любые оправдания отходят на второй план — важно только то, в каких кондициях игрок находится сейчас. В итоге в первом матче серии у «Спёрс» не нашлось нужной продуктивности от одного из главных баскетболистов.

Поражение вряд ли можно объяснить тем, что «Никс» были системно сильнее. До последней четверти «Сан-Антонио» владел инициативой на большинстве отрезков, часто создавал себе комфортный отрыв и выглядел вполне уверенно. Основная проблема дала о себе знать только в концовке, когда снизилась результативность лидеров и стало больше ошибок при принятии решений.

Перед второй встречей у тренеров есть вполне ясные возможности для доработок. В первую очередь нужно чаще использовать Вембаньямy вблизи кольца, а также добиться от Фокса большей надёжности в концовках. Первая игра показала, что между соперниками нет большой разницы в классе, но также дала понять: на этом уровне даже пара неудачных решений в самой концовке может повлиять на итог матча. Вторая игра — уже в ночь на 6 июня. Посмотрим, что изменится.