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Гибель 17-летнего болельщика Сан-Антонио во время празднования финала НБА: подробности трагедии

Трагедия на фоне победы. Празднование выхода в финал НБА унесло жизнь 17-летнего фаната
Виталий Весёлый
17-летний болельщик «Сан-Антонио» трагически погиб
Комментарии
Родные верили в чудо, но врачи убедили их отключить юного болельщика «Сан-Антонио» от систем жизнеобеспечения.

Выход в финал НБА — событие колоссального масштаба даже для мегаполисов, избалованных большими победами. Что и говорить о городах поскромнее, где болельщики не столь искушены регулярными триумфами. В Техасе, где спортивная культура занимает особое место, успехи «Сан-Антонио Спёрс» традиционно становятся поводом для масштабных уличных гуляний. Однако в этот раз радость от победы в решающих матчах финальной серии Западной конференции с «Оклахома-Сити Тандер» оказалась омрачена трагедией, унёсшей жизнь 17-летнего подростка.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
29 мая 2026, пятница. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
118 : 91
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 28, Харпер - 18, Касл - 17, Васселл - 12, Шампани - 10, Джонсон - 9, Олиник - 6, Барнс - 6, Фокс - 5, Корнет - 3, Брайант - 2, Уотерс III - 2, Маклафлин, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Пламли, Ингрэм
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 15, Маккейн - 13, Уоллес - 11, Холмгрен - 10, Хартенштайн - 10, Карузо - 7, Уильямс - 7, Дорт - 5, Уиггинс - 5, Уильямс - 4, Джо - 3, Уильямс - 1, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Барнхайзер, Митчелл, Топич
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
31 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уоллес - 17, Маккейн - 12, Карузо - 12, Уильямс - 11, Хартенштайн - 7, Холмгрен - 4, Дорт - 3, Уильямс - 2, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Митчелл, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 22, Шампани - 20, Касл - 16, Фокс - 15, Харпер - 12, Джонсон - 11, Васселл - 11, Корнет - 2, Брайант - 2, Маклафлин, Олиник, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

Инцидент произошёл в ночь, когда после шестого матча серии тысячи фанатов по традиции наводнили улицы Сан-Антонио. Празднование, сопровождавшееся сигналами автомобилей и размахиванием клубными флагами, обернулось несчастным случаем для Джозефа «Джои» Родригеса. Юноша, находившийся в компании друзей, сидел на уровне окна движущегося пикапа. В какой-то момент машина наехала на бордюр, из-за чего подросток потерял равновесие и сорвался на проезжую часть, получив тяжелейшую травму головы.

Фанаты «Сан-Антонио»

Фанаты «Сан-Антонио»

Фото: Sam Owens/Getty Images

Родственники Родригеса позже рассказали, что изначально родители не отпускали сына на ночные гуляния. Джои удалось убедить их только после заверений в том, что за ними присмотрит кто-то из взрослых. Однако в действительности подростки отправились в город одни. После падения друзья экстренно доставили пострадавшего в ближайшую больницу. К тому моменту юноша не подавал признаков жизни. По данным правоохранительных органов, реанимационные мероприятия заняли около восьми минут. Из-за критического состояния и стремительно развивавшегося отёка мозга Родригеса перевели в специализированный Университетский госпиталь Сан-Антонио, где подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Несмотря на то что медики констатировали смерть мозга, близкие юноши до последнего отказывались верить в худшее. «Мы молились о чуде. В сложившихся обстоятельствах я знаю: он хотел бы, чтобы мы обратились к религии и сохраняли нашу веру», — говорил его дядя. Своими переживаниями в тот момент поделилась и бабушка подростка: «Я верю в бога и верю в чудеса. Я просто стараюсь держаться ради своего сына, невестки и всей семьи».

Джозеф «Джои» Родригес

Джозеф «Джои» Родригес

Фото: Из личного архива Джозефа Родригеса

После серии дополнительных тестов и тяжёлых консультаций с врачами родственники всё же приняли решение отключить Джои от систем жизнеобеспечения. Погибший был учеником академии Фрэнка Техеды. Близкие отзывались о нём как о весёлом, тёплом и целеустремлённом юноше с добрым сердцем, который всегда был готов прийти на помощь. В будущем он задумывался о том, чтобы пойти по стопам своей тёти Виктории и стать медбратом.

«Я помню, как он спрашивал меня: «Как думаешь, стоит ли мне стать медсестрой?» Поскольку сама работаю медсестрой, я ответила: «Да, племянник, ты сможешь, просто нужно быть готовым ко всему, что бы ни случилось». Он был готов выйти в этот мир и добиться чего-то в жизни, и то, что произошло — просто ужасная трагедия. Всё это кажется кошмаром», — сказала Виктория.

Пока полиция Сан-Антонио продолжает расследование всех обстоятельств случившегося, семья Родригеса обратилась к баскетбольному сообществу города. Накануне старта финального противостояния с «Нью-Йорк Никс» они призвали фанатов помнить о базовых мерах безопасности. К сожалению, даже такие спортивные праздники могут омрачаться трагедиями, и близкие юноши теперь просто надеются, что их предупреждение поможет избежать подобных инцидентов в будущем.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
04 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
95 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Касл - 17, Харпер - 16, Шампани - 16, Васселл - 9, Фокс - 7, Джонсон - 3, Брайант - 1, Маклафлин, Корнет, Олиник, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли
Нью-Йорк Никс: Брансон - 30, Таунс - 18, Ануноби - 17, Шамет - 13, Бриджес - 9, Альварадо - 7, Макбрайд - 6, Харт - 3, Робинсон - 2, Кларксон, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти
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