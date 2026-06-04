Трагедия на фоне победы. Празднование выхода в финал НБА унесло жизнь 17-летнего фаната

Выход в финал НБА — событие колоссального масштаба даже для мегаполисов, избалованных большими победами. Что и говорить о городах поскромнее, где болельщики не столь искушены регулярными триумфами. В Техасе, где спортивная культура занимает особое место, успехи «Сан-Антонио Спёрс» традиционно становятся поводом для масштабных уличных гуляний. Однако в этот раз радость от победы в решающих матчах финальной серии Западной конференции с «Оклахома-Сити Тандер» оказалась омрачена трагедией, унёсшей жизнь 17-летнего подростка.

Инцидент произошёл в ночь, когда после шестого матча серии тысячи фанатов по традиции наводнили улицы Сан-Антонио. Празднование, сопровождавшееся сигналами автомобилей и размахиванием клубными флагами, обернулось несчастным случаем для Джозефа «Джои» Родригеса. Юноша, находившийся в компании друзей, сидел на уровне окна движущегося пикапа. В какой-то момент машина наехала на бордюр, из-за чего подросток потерял равновесие и сорвался на проезжую часть, получив тяжелейшую травму головы.

Фанаты «Сан-Антонио» Фото: Sam Owens/Getty Images

Родственники Родригеса позже рассказали, что изначально родители не отпускали сына на ночные гуляния. Джои удалось убедить их только после заверений в том, что за ними присмотрит кто-то из взрослых. Однако в действительности подростки отправились в город одни. После падения друзья экстренно доставили пострадавшего в ближайшую больницу. К тому моменту юноша не подавал признаков жизни. По данным правоохранительных органов, реанимационные мероприятия заняли около восьми минут. Из-за критического состояния и стремительно развивавшегося отёка мозга Родригеса перевели в специализированный Университетский госпиталь Сан-Антонио, где подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Несмотря на то что медики констатировали смерть мозга, близкие юноши до последнего отказывались верить в худшее. «Мы молились о чуде. В сложившихся обстоятельствах я знаю: он хотел бы, чтобы мы обратились к религии и сохраняли нашу веру», — говорил его дядя. Своими переживаниями в тот момент поделилась и бабушка подростка: «Я верю в бога и верю в чудеса. Я просто стараюсь держаться ради своего сына, невестки и всей семьи».

Джозеф «Джои» Родригес Фото: Из личного архива Джозефа Родригеса

После серии дополнительных тестов и тяжёлых консультаций с врачами родственники всё же приняли решение отключить Джои от систем жизнеобеспечения. Погибший был учеником академии Фрэнка Техеды. Близкие отзывались о нём как о весёлом, тёплом и целеустремлённом юноше с добрым сердцем, который всегда был готов прийти на помощь. В будущем он задумывался о том, чтобы пойти по стопам своей тёти Виктории и стать медбратом.

«Я помню, как он спрашивал меня: «Как думаешь, стоит ли мне стать медсестрой?» Поскольку сама работаю медсестрой, я ответила: «Да, племянник, ты сможешь, просто нужно быть готовым ко всему, что бы ни случилось». Он был готов выйти в этот мир и добиться чего-то в жизни, и то, что произошло — просто ужасная трагедия. Всё это кажется кошмаром», — сказала Виктория.

Пока полиция Сан-Антонио продолжает расследование всех обстоятельств случившегося, семья Родригеса обратилась к баскетбольному сообществу города. Накануне старта финального противостояния с «Нью-Йорк Никс» они призвали фанатов помнить о базовых мерах безопасности. К сожалению, даже такие спортивные праздники могут омрачаться трагедиями, и близкие юноши теперь просто надеются, что их предупреждение поможет избежать подобных инцидентов в будущем.