10+ вещей, о которых не знали во время прошлого финала «Сан-Антонио» — «Нью-Йорк»

«Спёрс» и «Никс» спорят за титул НБА спустя 27 лет, но игра и в целом мир стали другими.

Когда баскетболисты «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс» в прошлый раз выходили на паркет в финальной серии НБА, на дворе стоял июнь 1999 года. Спустя 27 лет история повторилась.

Мир, безусловно, не был совсем другим, но многое в нём кардинально изменилось. Некоторые игроки обоих финалистов нынешнего сезона тогда ещё не родились, поп-культурой правила Дженнифер Лопес с дебютным синглом, а кинотеатры штурмовали фанаты первого эпизода «Звёздных войн». Лидер нынешних «Никс» Джейлен Брансон в ту пору едва научился ходить, а на трибунах «Мэдисон Сквер Гарден» ещё можно было встретить людей без мобильных телефонов.

В том году золото забрали парни из Техаса. Круг замкнулся спустя более чем четверть века: те же клубы снова играют в битве за кубок Ларри О'Брайена, однако уже в иной технологической и социальной реальности. Чтобы понять масштаб изменений, достаточно взглянуть на привычные сегодня вещи, которых в 1999 году не было.

Эволюция быта и коммуникаций

Фанаты «Нью-Йорка», 2026 год Фото: Adam Gray/Getty Images

iPhone и культура селфи. До презентации первого смартфона от Apple оставалось долгих восемь лет. На исходе XX века пределом мечтаний делового человека был пейджер BlackBerry или раскладушка Motorola StarTAC. Телефон служил исключительно для звонков и текстовых сообщений. Никаких камер, так что исторический прорыв «Никс» остался лишь в профессиональных фотоархивах и памяти очевидцев.

Социальные сети. Обсудить сумасшедший бросок или поспорить о судейском решении в мессенджере онлайн было ещё невозможно. Болельщики выплескивали эмоции на тех, кто находился рядом, а бурные споры разворачивались только на следующий день — в офисах, школьных коридорах или на спортивных площадках.

Стриминговые платформы. В 1999 году в мире о Netflix знали далеко не все, а он ещё не ассоциировался со стримингом: сервис занимался почтовой доставкой DVD-дисков в фирменных конвертах для клиентов в США. YouTube тогда ещё не существовал. Пропустив прямую трансляцию по телевидению, болельщик рисковал не увидеть матч вовсе, если заранее не поставил запись на видеомагнитофоне или не дождался ночного выпуска спортивных новостей.

Цифровая запись эфира (DVR) и видеомагнитофоны. Опоздание к началу встречи могло стать серьёзной проблемой. Болельщикам приходилось заранее программировать видеомагнитофон на запись и надеяться, что кассеты хватит до финальной сирены, особенно если игра затягивалась или переходила в овертайм. Технологии цифровой записи эфира тогда только появлялись и оставались недоступны для большинства зрителей.

Агрегаторы доставки еды. Организация домашнего просмотра матча в 1999 году обычно начиналась со звонка в ближайшую пиццерию. Мобильных приложений для заказа еды тогда не существовало, меню ресторанов хранились в бумажных буклетах и рекламных листовках, а расплачиваться с курьером чаще всего приходилось наличными.

Трансформация спортивной индустрии и развлечений

Виктор Вембаньяма Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Феномен Виктора Вембаньямы. Французский центровой, ставший лидером «Спёрс», в 1999 году ещё даже не родился. В те годы самым габаритным игроком лиги считался румын Георге Мурешан, который из-за проблем со здоровьем двигался с большим трудом. В конце 90-х идея о баскетболисте ростом за 220 см, который способен уверенно разыгрывать мяч, атаковать с дистанции и защищаться на периметре, казалась почти невозможной.

Ставки на спорт. В 1999 году спортивные ставки в США в большинстве случаев находились вне закона. Чтобы заключить пари на результат матча или индивидуальные показатели игроков, приходилось либо ехать в Лас-Вегас, где это было разрешено, либо обращаться к нелегальному рынку. Современная индустрия мобильных ставок, позволяющая делать пари в режиме реального времени на любые игровые события, сформировалась лишь после смягчения законодательства в 2018 году.

Современные видеоигры. Гейминг конца 90-х кардинально отличался от нынешней индустрии. Привычными тогда были исключительно посиделки с друзьями на диване и передача геймпада по кругу. Никаких платформ вроде Twitch, онлайн-мультиплеера на консолях, стриминга и голосовых чатов тогда не существовало. Баскетболисты в NBA Live 99 выглядели довольно комично, а первая часть культовой серии NBA 2K к моменту того финала ещё даже не вышла.

Трансформация спортивной индустрии

Виктор Вембаньяма Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Трёхочковая революция. В финале 1999 года команды совершали в среднем примерно 10-15 попыток на команду за матч. В современной НБА порой только один защитник может выбросить примерно столько же. На исходе XX века баскетбол оставался силовой игрой «больших» в трёхсекундной зоне, а тотальное доминирование игроков периметра — от разыгрывающих до форвардов — со стабильным дальним броском выглядело бы отклонением от нормы.

Эволюция судейства и система повторов. В 1999 году арбитры принимали решения в режиме реального времени, полагаясь на собственное восприятие эпизода. Никаких судейских просмотров (Instant Replay), челленджей от главных тренеров и специальных комнат видеоповторов не существовало. Спорный свисток или заступ на последних секундах оставались на совести рефери, и игра не останавливалась на пять минут ради изучения пикселей на мониторе.

Космический взлёт зарплат. В 1999 году самый высокий оклад в лиге составлял $ 18,5 млн в год — столько получал Патрик Юинг в «Никс», и это казалось астрономической суммой. Шакил О'Нил зарабатывал $ 15 млн за сезон. Сегодня благодаря телевизионным контрактам и доходам от стриминга средняя зарплата крепкого ролевика в НБА превышает те самые топ-оклады конца XX века, а главные звёзды зарабатывают в районе $ 50-60 млн за сезон.

Нынешняя финальная серия с её участниками в лице «Спёрс» и «Никс» — не просто долгожданное спортивное событие, но и прекрасная иллюстрация того, как сильно изменился баскетбольный мир и просто человеческий быт. За эти 27 лет сменилось несколько технологических укладов. Новая битва за чемпионство проходит в мире алгоритмов и беспроводных сетей. Но хоть и многое стало другим и уже не будет прежним, главное осталось неизменным — атмосфера большого баскетбольного праздника будет всё так же с нами. Первый матч финальной серии это только подтвердил.