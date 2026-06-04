УНИКС явно сделал выводы и выглядел отменно. Но ЦСКА с рекордом было не остановить

В первом матче финала Единой лиги ВТБ борьбы мы не увидели, потому что ЦСКА снёс со своего пути УНИКС. Прошла вторая игра, о том, какой она получилась — в материале «Чемпионата».

Команды с первых минут полетели вперёд. УНИКС оформил рывок 7:2 благодаря Дмитрию Кулагину, Маркусу Бингэму и Михаилу Беленицкому, но ЦСКА быстро перехватил инициативу после качественных действий Каспера Уэйра и Ливио Жан-Шарля. Затем началась самая настоящая перестрелка: «трёшки» забросили Самсон Руженцев, Пэрис Ли (две), Антон Астапкович, Семён Антонов и Бингэм. Игра проходила в быстром темпе, где команды набирали уйму очков. В итоге с минимальным преимуществом четверть осталась за армейцами — 31:30.

Во втором отрезке ЦСКА вообще не сбавил обороты. Мело Тримбл реализовал четыре трёхочковых, Никита Курбанов, Антониус Кливленд и Астапкович — по одному. У армейцев летело так, что УНИКС ничего не мог с этим поделать. При этом и сами гости удачно действовали на периметре. Хорошо со скамейки вышли Джален Рейнольдс и Алексей Швед, а Бингэм продолжал находить моменты в «краске». Тем не менее казанцы снова отдали отрезок — 21:32.

Перерыв повлиял на команды — никто уже так не гнался вперёд. Однако неизменно осталось одно — космическая реализация из-за дуги. Уэйр и Тримбл очень серьёзно разошлись, раз за разом огорчая соперника. У УНИКСа включился Элайджа Стюарт, забросивший две «трёшки». Никуда не делись Рейнольдс с Бингэмом, но ЦСКА слишком уверенно действовал в атаке, благодаря чему выиграл и третью четверть со счётом 23:17.

Заключительный отрезок начинался со счёта 86:68 в пользу ЦСКА. Отыграть такое отставание за четверть практически невозможно. УНИКС очень пытался, но сами понимаете, что таких заряженных армейцев остановить очень сложно. Гости оставили за собой десятиминутку — 21:16, однако проиграли матч со счётом 89:102.

X-фактор

Каспер Уэйр Фото: Единая лига ВТБ

ЦСКА реализовал 20 трёхочковых бросков в матче — рекорд Единой лиги в плей-офф! Команда показала просто фантастическую эффективность из-за дуги (48,8%). Только Тримбл оформил восемь «трёшек» — личный рекорд для Мело в карьере. Да и в целом игра Тримбла и Уэйра стала X-фактором. Звёздный дуэт армейцев набрал на двоих 49 очков. К слову, УНИКС тоже фантастически действовал с дальней дистанции (47,2%), но забросил чуть меньше (17).

Лучшие и худшие

Андрей Лопатин и Мело Тримбл Фото: Единая лига ВТБ

Тримбл оформил 28 очков, два подбора, четыре передачи и один перехват. Мело вторую игру подряд в финале вытворяет чудеса. Как его остановить? Это очень хороший вопрос, на который УНИКС пока ответа не нашёл. Уэйр записал себе в актив 21 очко и пять передач. Астапкович был крайне полезен: 13 очков, два подбора, одна передача и один перехват. Курбанов со скамейки сильно помогал в обороне со своими семью подборами, добавив к этому четыре очка и две передачи.

У УНИКСа ярко действовал Рейнольдс. Джален после провала в первой игре финала исправился — 20 очков, восемь подборов и четыре передачи. Если бы не семь потерь, то его выступление можно было бы считать эталонным. Ли тоже провёл выдающуюся встречу — 20 очков, один подбор и пять передач. Пэрис реализовал шесть трёхочковых бросков! Бингэм и Швед были крайне полезны. Маркус оформил 12 очков, пять подборов, две передачи и два блок-шота, Алексей — 12 очков, шесть подборов и пять передач. Причём у всех лидеров был полный порядок с реализацией.

Тех, кто прямо выпадал, сегодня не было — каждый давал пользу в том или ином компоненте игры.

Итоги

Джален Рейнольдс в окружении игроков ЦСКА Фото: Единая лига ВТБ

Подопечные Велимира Перасовича очень сильно прибавили прежде всего в атаке. Желание и энергия у команды были отличные, однако в защите остановить армейцев не удалось. Слишком уж хороши сегодня были Тримбл и Уэйр. Движение мяча на высочайшем уровне, характер, реализация — всё было у ЦСКА. Наверное, только в Казани можно остановить такую команду Андреаса Пистиолиса. Потому что в Москве — пока без шансов. Счёт 2-0, а серия переезжает в Татарстан.