Финал НБА — 2026. Второй матч. LIVE!

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В ночь на 6 июня пройдёт второй матч финальной серии плей-офф НБА между «Сан-Антонио» и «Нью-Йорком». В первой встрече «Никс» одержали важную победу на выезде и получили преимущество в серии. Теперь «Спёрс» постараются сравнять счёт, чтобы отправиться в Нью-Йорк при равном положении. Следить за развитием событий и всеми главными моментами игры можно будет в текстовой онлайн-трансляции на «Чемпионате».

В России сейчас нет ни одной легальной платформы с правами на трансляцию матчей НБА. Смотреть их можно только через зарубежные сервисы вроде NBA League Pass, YouTube TV с добавлением NBA League Pass, а также Hulu + Live TV, Sling TV или FuboTV — все они доступны по подписке.