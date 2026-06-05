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Финал НБА — 2026, Сан-Антонио — Нью-Йорк: прямая онлайн-трансляция второго матча 6 июня 2026, где смотреть

Финал НБА — 2026. Второй матч. LIVE!
Артемий Берстенев Никита Бирюков
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Финал НБА — 2026. Второй матч. LIVE!
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«Сан-Антонио» сравняет счёт в серии?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь на 6 июня пройдёт второй матч финальной серии плей-офф НБА между «Сан-Антонио» и «Нью-Йорком». В первой встрече «Никс» одержали важную победу на выезде и получили преимущество в серии. Теперь «Спёрс» постараются сравнять счёт, чтобы отправиться в Нью-Йорк при равном положении. Следить за развитием событий и всеми главными моментами игры можно будет в текстовой онлайн-трансляции на «Чемпионате».

В России сейчас нет ни одной легальной платформы с правами на трансляцию матчей НБА. Смотреть их можно только через зарубежные сервисы вроде NBA League Pass, YouTube TV с добавлением NBA League Pass, а также Hulu + Live TV, Sling TV или FuboTV — все они доступны по подписке.
Расписание финала плей-офф НБА — смотрите здесь
НБА — плей-офф . Финал. 2-й матч
06 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
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