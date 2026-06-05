Двум фанатам навсегда запретили посещать игры НБА. Виной — выходка ради фото с Вембаньямой

Итоги первой встречи «Сан-Антонио» — «Нью-Йорк» оказались плачевными для двух фанатов — им пожизненно запретили посещать матчи НБА. Решение приняли после того, как в ходе финала зритель выбежал на паркет и устремился к Виктору Вембаньяме, пытаясь сделать с ним селфи. Служба безопасности сработала мгновенно, и болельщик был выведен с площадки.

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Уже спустя время НБА выпустила официальное заявление. В нём сообщается, что нарушитель, выбежавший на площадку, задержан и больше никогда не сможет посещать матчи лиги. Кроме того, такое же наказание назначено ещё одному болельщику, которого признали участником инцидента. Подобные происшествия случаются в НБА нечасто, но реакция на них всегда однозначная. Даже если у человека не было злого умысла, выход на площадку во время игры признан прямым нарушением безопасности, особенно это важно для финальных матчей, где контроль за порядком всегда на предельно высоком уровне.

По завершении матча Виктор Вембаньяма признался, что подобное происходило с ним впервые, и он оказался не готов к такой ситуации. Француз положительно отметил, что оказался удивлён случившимся и поначалу не сразу понял, как реагировать. При этом инцидент с болельщиками не остался единственной темой для обсуждений: после финального свистка игрок «Никс» Джейлен Брансон подошёл к судье Скотту Фостеру, чтобы пожаловаться на двух фанатов возле площадки. По информации инсайдера Криса Хэйнса, эти зрители неоднократно выкрикивали в адрес Брансона едкие фразы, обвиняя его в симуляции.

Как отмечает Хэйнс, НБА уже приступила к изучению обстоятельств данного случая. Информации о дисциплинарных последствиях пока нет, однако сам факт расследования свидетельствует о том, что лига внимательно следит за всеми происшествиями в первом финальном матче. Таким образом, первая игра финальной серии вызвала ряд внеигровых обсуждений. Самым значимым последствием стало то, что двоих фанатов, прошедших на корт в ходе встречи, отстранили от матчей навсегда. Второй матч серии состоится в ночь на 6 июня.