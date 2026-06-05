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Финал НБА — 2026, Сан-Антонио — Нью-Йорк: фанатам, выбежавшим на паркет, пожизненно запретили посещать матчи НБА, видео

Двум фанатам навсегда запретили посещать игры НБА. Виной — выходка ради фото с Вембаньямой
Артемий Берстенев
Двум фанатам навсегда запретили посещать игры НБА
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Скандальный момент в финальной серии.

Итоги первой встречи «Сан-Антонио» — «Нью-Йорк» оказались плачевными для двух фанатов — им пожизненно запретили посещать матчи НБА. Решение приняли после того, как в ходе финала зритель выбежал на паркет и устремился к Виктору Вембаньяме, пытаясь сделать с ним селфи. Служба безопасности сработала мгновенно, и болельщик был выведен с площадки.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Уже спустя время НБА выпустила официальное заявление. В нём сообщается, что нарушитель, выбежавший на площадку, задержан и больше никогда не сможет посещать матчи лиги. Кроме того, такое же наказание назначено ещё одному болельщику, которого признали участником инцидента. Подобные происшествия случаются в НБА нечасто, но реакция на них всегда однозначная. Даже если у человека не было злого умысла, выход на площадку во время игры признан прямым нарушением безопасности, особенно это важно для финальных матчей, где контроль за порядком всегда на предельно высоком уровне.

По завершении матча Виктор Вембаньяма признался, что подобное происходило с ним впервые, и он оказался не готов к такой ситуации. Француз положительно отметил, что оказался удивлён случившимся и поначалу не сразу понял, как реагировать. При этом инцидент с болельщиками не остался единственной темой для обсуждений: после финального свистка игрок «Никс» Джейлен Брансон подошёл к судье Скотту Фостеру, чтобы пожаловаться на двух фанатов возле площадки. По информации инсайдера Криса Хэйнса, эти зрители неоднократно выкрикивали в адрес Брансона едкие фразы, обвиняя его в симуляции.

Как отмечает Хэйнс, НБА уже приступила к изучению обстоятельств данного случая. Информации о дисциплинарных последствиях пока нет, однако сам факт расследования свидетельствует о том, что лига внимательно следит за всеми происшествиями в первом финальном матче. Таким образом, первая игра финальной серии вызвала ряд внеигровых обсуждений. Самым значимым последствием стало то, что двоих фанатов, прошедших на корт в ходе встречи, отстранили от матчей навсегда. Второй матч серии состоится в ночь на 6 июня.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
04 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
95 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Касл - 17, Харпер - 16, Шампани - 16, Васселл - 9, Фокс - 7, Джонсон - 3, Брайант - 1, Маклафлин, Корнет, Олиник, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли
Нью-Йорк Никс: Брансон - 30, Таунс - 18, Ануноби - 17, Шамет - 13, Бриджес - 9, Альварадо - 7, Макбрайд - 6, Харт - 3, Робинсон - 2, Кларксон, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти
Следите за финалом НБА на «Чемпионате»:
Безумие в финале НБА! Фанат выбежал на паркет ради селфи с Вембаньямой
Видео
Безумие в финале НБА! Фанат выбежал на паркет ради селфи с Вембаньямой
Упустить такой шанс в финале НБА дано не каждому. Но у «Сан-Антонио» получилось Упустить такой шанс в финале НБА дано не каждому. Но у «Сан-Антонио» получилось
Финал НБА — 2026. Второй матч. LIVE!
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Финал НБА — 2026. Второй матч. LIVE!
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Новости. Баскетбол
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