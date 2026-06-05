Спасти финал. Что нужно изменить «Сан-Антонио», чтобы сравнять счёт в серии с «Нью-Йорком»

Первая встреча финальной серии завершилась неудачно для «Сан-Антонио». Команда уступила «Нью-Йорку» со счётом 95:105 и теперь проигрывает в серии. По ходу матча техасцы в какой-то момент вели с разницей в 14 очков, однако удержать комфортное преимущество им не удалось. На старте противостояния проявились нюансы, которые необходимо скорректировать ко второй встрече. Особое внимание нужно уделить защите от Джейлена Брансона, который в концовке матча был неудержим. В четвёртой четверти лидер «Никс» набрал 13 очков — для сравнения: у всей команды «Спёрс» за этот отрезок только девять. Именно индивидуальный успех Брансона стал ключевым моментом решающего отрезка, определившим результат в пользу «Нью-Йорка».

Проблема заключалась не только в индивидуальной защите, поскольку хозяева довольно часто позволяли Брансону находить пространство после заслонов и атаковать центр. Во втором матче особое значение приобретёт взаимодействие Стефона Касла и Виктора Вембаньямы при защите от пик-н-роллов. Более аккуратная игра Вембаньямы под кольцом поможет сократить количество проходов, а сам Брансон, возможно, будет чаще атаковать с дистанции. При этом уровень эффективности француза в нападении всё равно вызывает вопросы, ведь он набрал 26 очков и сделал 12 подборов, но реализовал лишь 6 из 21 броска и два из девяти трёхочковых. С учётом того, что именно вокруг него строится атака команды, такие цифры сложно признать удовлетворительными, и в этом, к сожалению для него, нет ничего удивительного.

Виктор Вембаньяма Фото: Gregory Shamus/Getty Images

По ходу первой встречи «Никс» удачно смещали Вембаньяму туда, где он не мог оказывать решающего влияния, а их защитники действовали гораздо напористее, ведь атаки начинались далеко от кольца и было проще перекрывать проходы в «краску». «Спёрс» нужно организовывать больше эпизодов, в которых Виктор сможет действовать вблизи кольца: так он станет эффективнее, а соперники не смогут располагаться так комфортно на дуге. Кроме этого, необходим больший акцент на борьбе за подбор — несмотря на старания Вембаньямы, «Нью-Йорк» регулярно выигрывал дополнительные владения, что стало особенно заметно по статистике Джоша Харта, собравшего 15 отскоков. Подобного преимущества оппонента нужно избежать в следующих играх. По сути, это какая-то аномалия.

Стоит отметить, что вопрос с подборами касается не только центровых — защитники «Спёрс» тоже обязаны активнее бороться за мяч после броска и качественно отсекать оппонентов, иначе «Никс» продолжат создавать себе вторые шансы и набирать дополнительные очки. При этом на первый план выходит ещё один момент, связанный с глубиной состава: «Нью-Йорк» подошёл к этой финальной серии, имея за плечами 12 победных матчей в плей-офф подряд, и на протяжении всего этого времени команда неизменно демонстрировала высокий уровень интенсивности вне зависимости от ситуации на паркете. Уже в стартовой встрече эта черта снова проявилась: «Никс» отыграли внушительное отставание и сумели склонить чашу весов в свою сторону.

Джейлен Брансон («Нью-Йорк») и Стефон Касл с Джулианом Шампани («Сан-Антонио») Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Обращает на себя внимание тот факт, что «Спёрс» не получают достаточной отдачи от своей скамейки и защитников. Касл, Дилан Харпер и Джулиан Шампани могут качественно увеличить давление на соперника и не дать «Никс» действовать свободно. Главное не увлекаться необоснованным риском, а сохранять нужную агрессивность и темп без мяча. Существенная проблема проявилась в ключевые минуты, когда после перевеса «Нью-Йорка» команда целиком выпала из игры и не смогла зафиналить атаку, допустив несколько ошибок и обострив ситуацию своими потерями.

Вторая игра обретает особый смысл на фоне контроля темпа. Пока «Сан-Антонио» делал упор на вдумчивый розыгрыш и следил за своим ритмом, инициатива практически всегда оставалась у хозяев. Однако переход к более хаотичной манере сразу отдал преимущество «Никс». Нью-йоркцы неоднократно доказывали, что умеют отлично использовать любой момент для быстрых атак после потерь. Поэтому один из главных акцентов тренерам «Спёрс» стоит сделать на сокращении собственных ошибок. Первый матч показал, что разрыв между командами не так уж велик. Одновременно игра высветила слабые места, которые необходимо проработать: усиленная защита против Брансона, больше эпизодов с Вембаньямой у кольца, лучшая борьба под щитами и защита мяча — главные резервы для того, чтобы вернуть баланс в серии в ночь на 6 июня.

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