«Злее будем». Кириленко — о диалоге с ФИБА, отъезде юниоров из РФ и реформах в баскетболе

Нынешний баскетбольный сезон дарит болельщикам много эмоций и уже запомнился яркими событиями во всех отечественных лигах. О главных тенденциях, прогрессе регионов и долгожданном выходе на международную арену сборных 3х3 в интервью «Чемпионату» рассказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Руководитель РФБ оценил успехи челябинского баскетбола и объяснил, почему доминирование УГМК не отменяет высокой конкуренции. Особое внимание было уделено новому поколению игроков — прогрессу Егора Дёмина в НБА и перспективам других талантливых юниоров в США и Европе.

Кроме того, глава федерации высказался о последствиях изоляции российского баскетбола, проблеме контрактов в NCAA и текущем диалоге с ФИБА. В интервью затронули вопрос внутренней инфраструктуры, включая строительство базы во Внукове, и развитие адаптивного направления — проектов «тихий! баскетбол» и «Лига сильных людей». В заключение Кириленко поделился мнением о популяризации медиабаскетбола и радикальных изменениях в правилах вроде четырёхочкового броска на Филиппинах.

— Прошедший сезон порадовал интригами и суперматчами в плей-офф и финалах во всех лигах — «Динамо-Фарм» не без гигантского везения обыграло «Спарту энд К-2» в женской Суперлиге, «Металлург» выдавил с пьедестала «Спартак» в женской Высшей лиге, а курские баскетболистки в Премьер-лиге дали бой непобедимому УГМК. Заставили понервничать болельщиков и финалисты мужских турниров — так, недавний новичок Суперлиги ЧБК стал обладателем кубка FONBET Суперлиги. О каких тенденциях в нашем баскетболе, на ваш взгляд, говорит такой накал страстей?

— Действительно интересные сезоны в Премьер-лиге, в Высшей лиге и в Суперлиге. Очень подтянулись команды из регионов, которые не только навязывают борьбу лидерам, но и выбивают их. Например, «Динамо» Владивосток доминировало весь регулярный чемпионат, однако «Новосибирск» выбил их в плей-офф. Это хороший знак в том плане, что есть соревновательная составляющая. Конечно, болельщикам всегда интересно видеть, когда команды на бумаге послабее выбивают более сильных конкурентов.

БК «Челябинск» в сезоне-2025/2026 Фото: chelbasket.ru

— Если вернуться к триумфу Челябинска в мужской Суперлиге — победителем стала команда, которая совсем недавно выступает в чемпионате. Каковы перспективы её попадания в Единую лигу ВТБ?

— Я бы здесь отметил не столько команду, хотя она заслуживает самой высокой оценки, сколько Челябинскую область как баскетбольный регион. Последние несколько лет идёт огромный прогресс благодаря губернатору Алексею Текслеру, который много своего внимания уделяет нашему виду спорта и помогает с организацией всевозможных соревнований в формате 3x3 и инклюзивного баскетбола.

Это не может не сказываться на интересе и к классическому баскетболу. Три профессиональные команды в области — маяк для внимания к баскетболу в регионе. Хочется поздравить «Челябинск» с тем, что у них состоялась команда, которая по своей спортивной составляющей готова к дебюту в Единой лиге. Опять же, критерии отбора — чуть другое, так как важны арена и финансовые гарантии, но по спортивному принципу она готова к следующему шагу.

— Если говорить о баскетболе Челябинской области, нельзя не вспомнить и о других успехах южноуральских спортсменов. Магнитогорский «Металлург» впервые стал победителем женской Высшей лиги, а «Курчатов» претендует на высший титул в мужском WINLINE чемпионате России 3х3… Как оцениваете работу в этом регионе? В чём секрет успеха?

— Секрет успеха в том, что баскетбольная лихорадка или, лучше сказать, «прививка» началась лет пять назад. Николай Сандаков возглавил челябинскую федерацию баскетбола и после этого произошли перемены. Очень многое зависит от активистов и от тех, кто не стоит на месте. Николай Сандаков — действительно такой человек, он стал проводником идей в Челябинской области, от него идёт много идей и проектов.

— К разговору об интригах в баскетбольных соревнованиях. За четыре года УГМК выиграл все 12 турниров. Профессионализм екатеринбургской команды восхищает, но согласны ли вы с тем, что конкуренции в российском баскетболе не хватает? Каковы в этом плане ваши прогнозы на будущий сезон, в котором у руля главного соперника УГМК курского «Динамо» встанет действующий тренер женской сборной Александр Ковалёв?

— Я абсолютно не согласен с тем, что нет конкуренции. Просто УГМК хочется вынести за скобки, и это не проблема команды из Екатеринбурга. Клуб укомплектован очень серьёзно, имеет стабильного владельца, который делает всё, чтобы эта команда оставалась лучшей в России.

Всем очень сложно с УГМК, но даже при этом финальная серия с Курском была великолепная. Немного не хватило им, чтобы перевести её в пятую игру. Уровень стабильности у УГМК запредельный. Если бы команду из Екатеринбурга прямо сейчас можно было бы пустить в WNBA, думаю, там бы она не затерялась.

Андрей Кириленко Фото: РИА Новости

— Что в этом сезоне стало для РФБ самым большим достижением?

— Очень сложно говорить про достижения, потому что находимся в кризисных условиях в связи с международной ситуацией, когда отстранены от всего. Правда, нельзя не сказать о том, что наша сборная 3x3 будет в официальном турнире принимать участие. В нынешних условиях — большая редкость.

С точки зрения инфраструктуры — это строительство базы для национальных команд во Внукове. Хочется, чтобы мы в этом году закончили этот проект, тогда он станет самым большим нашим достижением. Мы должны в этом году заехать к себе домой!

— Какие решения федерации, принятые в уходящем сезоне, уже начали давать результат?

— Скажу больше о динамике в целом: в национальных командах было принято решение давать время молодым ребятам, которые только начали подходить близко к обойме. В связи с тем, что они получали практику в сборной, огромная плеяда игроков выросла и сейчас находится на ведущих ролях в своих командах. Свинин, Фирсов, Елатонцев, Емченко, Мартюк, Савков — огромное количество игроков получили такой опыт. Мы делаем акцент сейчас на молодых, чтобы дать им почувствовать, что они могут — тогда появляется вот эта искра в их карьере, позволяющая сделать следующий шаг.

— Одним из главных событий сезона стал допуск молодёжных сборных России 3х3 к международным соревнованиям. Насколько это важный шаг для российского баскетбола и можно ли считать его сигналом к дальнейшему возвращению на международную арену?

— Это крайне важный шаг. Любая возможность играть и пробовать себя — большая редкость и роскошь. Мы очень рады, что наши команды примут участие в Кубке наций. Сделаем всё возможное, чтобы они были к этому готовы и подошли в хорошей форме к турниру. Конечно, будет сложно, так как мы давно не играли. Для этих ребят это вообще первый международный чемпионат, у них не было такого опыта. Ждём классного и задорного выступления. Пусть они покажут, на что способны, и попробуют свои силы.

Сборная России 3х3 Фото: РФБ

— Как сегодня вы оцениваете диалог с ФИБА? Изменилась ли атмосфера в международной баскетбольной среде за последнее время?

— Диалог с ФИБА идёт очень активно. Пока очень мало примеров игровых видов спорта, которые бы вернулись в официальные международные турниры. Из того, что я слышал, это водное поло и наш баскетбол 3x3.

Атмосфера всегда была хорошей на протяжении последних лет, все очень поддерживают друг друга. Но здесь есть политическое решение, а ФИБА — иерархическое подразделение МОК. Конечно же, многие моменты очень серьёзно завязаны на решениях Международного олимпийского комитета.

— Какие сейчас существуют реальные сценарии возвращения России на международные турниры?

— О сценариях нет никакого смысла говорить. Для нас план А — всё, что происходит сейчас, но мы готовы в любой момент, чтобы все команды быстро вернуть в международное движение. Это не зависит от нас, в нынешней обстановке очень важно для ФИБА, для МОК видеть перед глазами наши турниры, активности и действия.

За последние три-четыре года многое изменилось. Многие привыкли к тому, что нас нет на международной арене. Конечно, это нужно обязательно исправлять.

— Семь лет в НБА не было россиян, а теперь вся страна следит за успехами Егора Дёмина в «Бруклине». Кто, на ваш взгляд, может стать следующим на драфте? Каково ваше мнение о кандидатуре Всеволода Ищенко?

— За Егором я следил с его девяти лет. На моих глазах он вырос за эти 10 лет. Очень приятно, когда он первые шаги делал в первенстве России, а потом его выбирают в первой десятке драфта, и он здорово выступает. Конечно, Егор — звёздочка, за которой мы следим.

Если говорить о драфте, то Егор Амосов из «Реала» и Всеволод Ищенко из «Локомотива-Кубань» выделяются. Оба немного сыроваты, очень молодые, но потенциал есть, и парни могут сделать следующий шаг, конечно, если не будут лениться. Естественно, у нас ещё есть талантливые Лев Свинин и Глеб Фирсов. Мне ещё нравится Илья Ермаков, очень сильно играющий в США, хоть у него неудачный сезон из-за травмы был. Мы за всеми следим и всем желаем удачи!

— Интересно следить за нашей молодёжью не только за океаном. Сразу несколько россиян успешно выступают в Испании — до полуфинала молодёжной лиги дошли Александр Савков, Александр Панасюк, Илья Фролов и Егор Амосов — последние в составе «Реала» в итоге стали победителями чемпионата Испании U22! Как оцениваете успехи ребят?

— Если говорить об остальных ребятах, которые играют в NCAA или Испании, мне им хочется сказать, что сейчас в российском баскетболе сложилась такая ситуация извне, поэтому не многим удаётся получать международную практику. У Ильи Фролова, Александра Савкова и у многих других есть такая возможность.

Неплохо, что в нынешних условиях ребята уезжают и получают практику в зарубежных клубах или в университетах. В российском баскетболе есть лимитированное количество мест для молодых игроков, так как это профессиональные команды, нацеленные на результат. Любую возможность нужно использовать, и я рад, что у многих это получается.

— Успехи Егора Дёмина в НБА и наших парней в Испании — Егора Амосова, Ильи Фролова — восхищают. Но для РФБ как для внутренней структуры это скорее повод для гордости или всё же тревожный сигнал, что перспективная молодёжь видит возможности для прогресса за пределами России? Как соблюсти баланс, чтобы Единая лига и Суперлига не теряли потенциальных звёзд в раннем возрасте?

— На сегодняшний день и в нынешней ситуации это только повод для гордости. Я не вижу никаких тревожных сигналов, наоборот — это полезно. Парням нужно почувствовать себя вне благоприятных условий, когда ты не дома и где нужно доказывать и выгрызать себе место.

Баланс соблюсти невозможно. Условия, в которых мы находимся, несправедливые. Мы ничего с этим не можем поделать. Выбор стоит только за ребятами: хотят ли они уезжать, чтобы развиваться.

Егор Амосов Фото: Panagiotis Moschandreou/Getty Images

— Егор Амосов и Илья Фролов с «Реалом» дважды побеждали «Барселону» в чемпионате Испании U18 и Лиге U22. Позже мадридцы встречались с каталонцами в финале юниорской Евролиги в Афинах. Удалось ли посмотреть какие-то матчи? Часть экспертов отмечала, что Амосова в юношеской Евролиге несправедливо оставили за рамками пятёрки лучших при формировании символической сборной, как ранее Дёмина. Может ли в этом быть какой-то фактор предвзятости к игрокам из России?

— Сомневаюсь, что есть какой-то фактор предвзятости, но я считаю, он должен быть в символической пятёрке. Когда такое случается, я говорю: «Злее будем». Для Егора это хороший вызов доказать всем, что он лучший.

Он идёт по стопам Егора Дёмина, Луки Дончича и Николы Миротича, которые извне попадали в структуру «Реала», росли в команде и уже потом делали свою карьеру в НБА. Попадёт ли Амосов в главную лигу мира? Мы не знаем, но у него для этого всё есть. Дальше — всё зависит только от него самого. Главное не вестись на дифирамбы и только продолжать работать!

— После легализации NIL-контрактов в NCAA американская студенческая лига стала для молодых игроков финансово и спортивно привлекательнее многих профессиональных чемпионатов. Нет ли у вас опасений, что команды NCAA будут активнее переманивать лучших российских талантов?

— Опасения есть, и они ненапрасные. Команды NCAA будут переманивать таланты, здесь мы не можем пока застраховать себя. Необходим регулятор, который мог бы обезопасить наш баскетбол от таких контрактов. Это касается не только России, но и талантов из Сербии, Франции, Хорватии. Вопрос стоит на повестке в ФИБА и мировом баскетболе.

— В социальных сетях вы часто делитесь историями из собственного детства и уникальным игровым опытом. Если резюмировать: какой главный совет вы могли бы дать молодым российским баскетболистам?

— Честно, не люблю давать советы. Могу делиться опытом — да. Если выбирать какой-то один совет, я бы пожелал нашим молодым спортсменам вырабатывать самодисциплину, чтобы, когда ты делал что-то, делал это на максимум. Если ты пошёл бросать, чтобы тебя тренер не подгонял, а ты взял и сделал 1000 бросков. Делаешь работу — делай её на 100% или вообще не берись за неё.

— В конце прошлого года в Абу-Даби российские киберспортсмены во второй раз стали чемпионами Игр будущего по баскетбольному двоеборью, а ранее выигрывали Спортивные игры стран БРИКС. Как сейчас развивается интерактивный баскетбол в России и есть ли у наших баскетболистов перспективы на международной арене?

— Конечно же, киберспортивный баскетбол развивается. Множество новинок, правил, всяких фишек. Мы активно передавали и делились опытом с ФИБА. На самом деле, мы опережаем динамику. Очень хотелось бы показать себя на международной арене.

То же самое касается и фиджитал-направления, и баскетбола 3x3. В этих трёх дисциплинах мы в топе как в рейтинге, так и в том, что касается развития.

— В последние годы отмечался рост интереса к медиабаскетболу и различным выставочным форматам. Как РФБ относится к этому явлению? Видите ли вы в медиаигроках инструмент для популяризации профессиональных лиг или это параллельная вселенная, которая скорее отвлекает молодую аудиторию от классического паркета?

— Я отношусь очень положительно к медиабаскетболу, а также сам активно участвую в нём. Любое направление, которое вовлекает людей в баскетбол, тем более в развлекательном таком формате, — имеет место быть. Это привлекает огромное количество людей.

Сравнивать с профессиональным баскетболом это нельзя — абсолютно некорректно. Но как дисциплина 3x3 на два кольца, где короче время, много музыки, шоу и развлекающая составляющая — круто. Я с удовольствием сам участвую в этом.

— Что сегодня помогает компенсировать отсутствие регулярной международной практики?

— К сожалению, ничего… Официальные турниры ты не можешь заменить ничем. Да, немного могут помочь товарищеские турниры или матчи. Тем не менее это не совсем то. Мы делаем всё возможное. В прошлом году наши национальные команды провели 35 матчей с разными международными соперниками. Это очень важно, но необходимо быть задействованными на крупных турнирах и в официальных матчах на Олимпиадах, чемпионатах мира, чемпионатах Европы, отборах и так далее.

— Можно ли сказать, что 3х3 становится одним из драйверов роста баскетбола в стране?

— Конечно. Он не то что становится, он уже драйвер роста. Огромное количество этапов проходит по всей стране: Пермь, Челябинск, Сириус, Ижевск. Многие города принимают турниры. Это становится уже не только частью баскетбольной составляющей, но и частью культуры, праздников, фестивалей.

— Есть ли в планах РФБ новые проекты, которые могут быть реализованы в следующем сезоне?

— На сегодняшний момент мы не планируем запуск новых проектов. Основная задача — сохранить, оптимизировать и развить уже существующие. Как вы знаете, все букмекерские отчисления поступают в новый Российский спортивный фонд (РСФ). На все наши проекты мы подали заявки в РСФ: какие-то уже получили финансирование, какие-то находятся в листе ожидания. Мы налаживаем диалог с этим фондом, подаём заявки на все гранты, которые заявляются, и ждём результата. Когда аккумулируем всю информацию, то поймём, как и куда движемся дальше, возможно, к тому моменту откроются новые гранты и возможности — тогда и будем думать о новых проектах. А пока основная задача — сохранить и продолжить развитие тех проектов, которые были запущены ранее. Все эти проекты удалось сохранить, и для нас это уже хороший знак. Есть над чем работать!

Андрей Кириленко Фото: РИА Новости

— Какие регионы, на ваш взгляд, за последний год сделали самый заметный шаг вперёд?

— В женском баскетболе — Владимирская область. В мужском — Челябинская область. А если совместно и в мужском, и вженском — то, конечно, Курская область. Именно спортсмены и команды из этого региона выиграли всё, что возможно, а где невозможно — сыграли в финале. Это касается и Премьер-лиги, и фарм-клубов, и мужской команды, которая в Высшей лиге победила. Конечно, всегда успешно выступает Московская область, но если говорить о регионах, которые активно сделали шаг вперёд, то остановлюсь на Владимирской, Челябинской и Курской областях.

— Какие задачи РФБ считает приоритетными на следующий сезон?

— Главная задача — завершить строительство нашего центра. Также у нас очень большая программа посвящена программам старших возрастов в юношеском баскетболе. Это касается переходного этапа от юношей (16-20 лет) ко взрослому баскетболу. Нам необходимо усилить контроль за этими моментами как на первенстве России, так и во время подготовки в тренировочных лагерях.

— В прошлом году вы говорили, что строительство базы национальных команд в Новой Москве должно завершиться до конца года, а задача на 2026 год — провести летние сборы команд разных возрастов уже там. Готов ли центр принять спортсменов в это межсезонье?

— В это межсезонье не готов. Пока на сегодняшний день наша цель — декабрь 2026 года. Уверен, что летом следующего года примем всех спортсменов. Хочется завершить всё правильно и качественно.

— Год назад вы упоминали пилотный проект школьной лиги «Минибаскет» в Челябинске и отмечали, что суммарно на все детско-юношеские направления РФБ выделяет более 150 млн рублей в год. Не могли бы поделиться результатами? Планируется ли дальше масштабировать челябинский опыт на другие регионы?

— В Челябинской области этот проект идет уже второй год. У нас прошло несколько фестивалей: в Хабаровском крае, который будет и в этом году, в Саратовской области, есть интерес и у других регионов. Так что в планах продолжать этот проект, поскольку считаем его важным для развития баскетбола, чтобы как можно больше детей вовлекалось в игру с более раннего возраста. Совсем недавно на форуме учителей физкультуры в Туле Владимир Дячок, исполнительный директор и генеральный секретарь РФБ, рассказывал, что мы разработали модуль баскетбола для школ, который сейчас проходит согласование в министерстве просвещения. Наша лига «Минибаскет» проводится в двух возрастных категориях — третий и четвертый классы, на сегодняшний день школьные соревнования, региональные и межрегиональные всероссийские, можно проводить с пятого, поэтому с министерством просвещения мы также отрабатываем нормативную базу, чтобы такие турниры могли проводиться начиная с третьего класса

— Летом прошлого года вы также упоминали, что у РФБ работает грантовая система для регионов с бюджетом порядка 120 млн рублей в год, благодаря которой локальные федерации получают средства на ремонт залов или проведение турниров. Изменился ли с тех пор этот бюджет и планируются ли какие-то изменения в грантовой политике в будущем?

— Мы не теряем надежды, что возможность оказывать поддержку останется, поэтому ищем альтернативные способы поддержать наши регионы. В прошлом году отправляли всем мячи, учебные пособия, книги, в этом году объявили марафон мастер-классов с именитыми спортсменами в тех регионах, где федерациям нужна наша поддержка. Как только появятся новые варианты грантовых историй, мы будем первыми, кто подаст заявки. Будут ли они в денежными или в какой-либо другой форме, мы не знаем, но будем отстаивать любую возможность развития.

— На прошлогоднем ПМЭФ РФБ анонсировала большие инфраструктурные проекты в разных городах. На какой стадии находится этот проект сейчас, спустя год? Удалось ли запустить строительство и с какими главными вызовами пришлось столкнуться при его реализации?

— Да, на ПМЭФ было подписано несколько соглашений, и наши центры с флагманским проектом во Внукове должны стать некими сателлитами. Они находятся в разных стадиях подготовки, где-то пока на стадии согласования, где-то на стадии уже захода на строительство. В Челябинске уже прошла экспертиза проекта, по плану в конце 2026 года выйти на стройку. Ижевск — разделы проекта отправляют на экспертизу, возможно, в 2027-м может начаться стройка. В Калининграде идёт процедура выделения участка, заключают договор аренды и инвестиционное соглашение, чтобы начать стройку. В этом году появился ещё один регион — в Архангельске, с которым у нас было соглашение о намерениях, нашли участок и получили федеральное финансирование, мы начинаем с ними проектирование центра.

Баскетболисты МБА-МАИ Фото: Единая лига ВТБ

— Что для российского баскетбола значит победа МБА-МАИ, команды без легионеров, в Кубке России?

— МБА-МАИ — вообще моя любимая команда. Её подход и идеология мне очень близки. Крайне приятно, что наши ребята играют в качественный баскетбол и могут выигрывать большие трофеи. При этом не поймите меня неправильно: я не противник иностранных игроков. Просто, когда их очень много в составе, у меня нет привязки к команде. Мне хочется, чтобы ключевые роли были у наших игроков, и, если она играет в таком стиле, для меня это как бальзам на душу.

— Можно ли сказать, что российский баскетбол сегодня постепенно возвращается к более заметной роли российских игроков?

— Если мы говорим про соревнования под эгидой РФБ, то действительно — огромное количество возможностей получили российские игроки. Много времени, доверия от тренеров, конечно же, — хороший знак. Единственный минус в том, что мы не находимся в международном движении. Нет возможностей у парней и девушек проявить себя на другом уровне.

— После отстранения России от международных турниров были опасения, что качество легионеров в Единой лиге упадёт. На ваш взгляд, эти опасения оправдались или уровень иностранных игроков по-прежнему высок? И в этом же контексте: приезжающие легионеры часто отмечают в интервью, что Единая лига остаётся одним из сильнейших чемпионатов в Европе. Согласны ли вы с такой оценкой и, если да, за счёт чего турниру удаётся удерживать эту планку в изоляции?

— Те иностранные игроки, которые выступают в Единой лиге, полностью соответствуют её уровню. Лига до сих пор показывает сильный уровень, команды играют на достойном уровне, сопоставимом с Евролигой и Еврокубком. Если любой клуб из топ-4 поставить в Евролигу, то он точно не затеряется.

Я проблем никаких не вижу. Единственное — я бы хотел, чтобы молодым парням давали чуть больше шансов проявить себя. Хотя и тут ситуация меняется, потому что во многих командах есть два-три таланта, получающих большое время. Хочется сказать спасибо тем клубам, которые доверяют нашим игрокам, давая им возможность выступать на высоком уровне.

— Как оцениваете сезон Единой лиги? Кто удивил? Увидим ли мы когда-нибудь стирание границ между «большой четвёркой» и остальными?

— Мне понравился Winline Basket Cup, особенно «Финал четырёх». Было весело, интересно, Санкт-Петербург хорошо встретил новый турнир — точно стоило того.

По поводу стирания границ — это будет очень сложно. «Большая четвёрка» имеет немного другие ресурсы. «Уралмаш» вроде на подступах, но всё равно топ-4 пока ещё будет доминировать.

«Лига сильных людей», баскетбол 3х3 на колясках, Москва, 2025 год Фото: РФБ

— Проект «тихий! баскетбол» за последние годы стал одним из самых заметных адаптивных направлений. Как вы оцениваете его развитие по итогам этого сезона?

— Проект действительно активно развивается. За почти пять лет он набрал уже полный ход. Увеличилось количество команд. Я считаю это отличным и важным достижением: если раньше мы знали в лицо каждого игрока — их были десятки, то теперь это сотни игроков в каждом из направлений. Много мастер-классов проводится и для ребят с интеллектуальными нарушениями. Это, конечно же, очень радует, что адаптивные атлеты становятся активными участниками нашего проекта, находят себе друзей и являются вдохновением для всех вокруг, в том числе для профессиональных баскетболистов без нарушения здоровья.

— Что для вас сегодня является главным показателем успеха инклюзивного баскетбола: количество участников, новые регионы, команды или что-то другое?

— Главных показателей успеха я бы выделил два. Первый, как я и сказал, — это количество участников. Второй — социализация. Безусловно, очень важно, как регионы активно развивают вместе с нами инклюзивный баскетбол. Но вот когда игроки вместе начинают проводить время на фоне яркого, динамичного баскетбола, на красивом корте во всём антураже лучшей баскетбольной практики проведения адаптивных турниров — такая социализация дорогого стоит. И отдельной строкой в успехе «тихого! баскетбола» важно отметить ребят — участников СВО, которые приходят к нам на проект и получают новых друзей, погружаются в баскетбольную атмосферу, находят для себя огромное количество новых смыслов.

И я вижу, как проект «тихий! баскетбол» влияет и на классический спорт. РФБ ввела перевод трансляций игр национальных команд на русский жестовый язык. Все матчи доступны к посещению, просмотру зрителями на колясках.

«Лига сильных людей», баскетбол 3х3 на колясках, Москва 2025 Фото: РФБ

— В этом сезоне продолжила развиваться «Лига сильных людей» — турнир по баскетболу 3х3 на колясках. Насколько важно для РФБ, чтобы адаптивные направления становились частью баскетбольной системы страны?

— Конечно, важно, когда адаптивные направления становятся частью большой спортивной системы. И РФБ здесь задает отличный тренд для классических федераций. Так появляется фактически целая социальная сеть для ребят, у которых схожие интересы. Все играют в баскетбол, ещё и общаются вне спортивной жизни. Получается, у каждого баскетболиста есть проект, место, где он может реализовать свои добрые намерения.

В этом игровом сезоне мы провели стартовый, отборочный к «Лиге сильных людей» турнир — «Кубок Восхода». В нём встречаются новички, те, кто только начал свой путь в баскетболе 3х3 на колясках. И я рад, что у нас появилось разделение на дивизионы — команд стало так много, что им нужно уже систему придумывать, по которой они будут соревноваться. Надеюсь, мы сможем запустить и основной флагманский турнир в этом году.

Суперкубок по баскетболу 3х3 среди глухих, Москва, ВДНХ, 2026 Фото: РФБ

— В этом сезоне прошел самый масштабный Суперкубок по баскетболу 3х3 среди глухих в истории проекта «тихий! баскетбол». Что для вас значит такой рост турнира и интереса к адаптивному баскетболу?

— Это значит, что наступило время разделять команды на дивизионы, чтобы и в соревнованиях глухих появилась понятная спортивная вертикаль. Кстати, на Суперкубке познакомился с новым руководителем федерации спорта глухих Вячеславом Ершовым, отлично пообщались, наметили планы уже на этот сезон.

— В последнее время в мире всё чаще звучат разговоры о необходимости реформирования правил баскетбола. Самым громким прецедентом отметилась Филиппинская баскетбольная ассоциация, которая первой в мире внедрила четырёхочковый бросок на профессиональном уровне. Как вы относитесь к подобным радикальным нововведениям? Есть ли какие-то правила, которые вы бы хотели изменить, добавить или, наоборот, убрать, чтобы сделать современный баскетбол более зрелищным?

— На мой взгляд, четырёхочковый бросок не нужен, я в этом плане консервативен. Если говорить о какой-то весёлой истории, которую можно добавить, то это буллиты, как в Медиалиге. Например, можно начать внедрять это в Матчах звёзд. Допустим, увидеть Леброна Джеймса против Кевина Дюранта в игре один на один в полную силу было бы очень интересно и для игроков, и для зрителей. Как внедрить такое в процесс игры? Пока я не понимаю, как такого добиться, но в виде развлекательной составляющей, почему бы и нет.

— Из-за «правила 65 матчей» в НБА многие суперзвёзды лишились шансов на индивидуальные награды и символические сборные, несмотря на выдающуюся игру. Как вы относитесь к такому жёсткому лимиту?

— Мне не нравится это правило, скажу честно. Многие топовые игроки, например, провели 64 матча на уровне MVP, и теперь не рассматривать их в качестве претендентов на награды? Неважно, сколько игр ты сыграл — если у других нет вопросов, что ты лучший защитник, скорер или самый ценный игрок, то не нужно смотреть конкретно на 65 матчей.

Может быть, нужно определить нижнюю границу в районе 40 матчей. Если ты половину сезона не отыграл — тогда не можешь ни на что рассчитывать, а если сыграл — должен быть в обсуждении.