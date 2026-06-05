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Финал Единой лиги ВТБ: сможет ли УНИКС перевернуть серию с ЦСКА после 0-2

Реально ли выиграть финал Единой лиги после 0-2? Разбираем шансы УНИКСа в серии с ЦСКА
Виталий Весёлый
Разбираем шансы УНИКСа в серии с ЦСКА
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Приговор или есть надежда — сумеют ли казанцы переломить ход противостояния с армейцами?

Вот и наступила долгожданная финальная серия Единой лиги ВТБ. ЦСКА, считавшийся фаворитом, показал свой солидный класс и уверенно забрал первые два матча у УНИКСа в Москве. Теперь противостояние продолжится в Татарстане. Есть ли шансы у подопечных Велимира Перасовича перевернуть ход серии или историческая статистика плей-офф после 0-2 безжалостна к Казани? Изучаем расклады на примерах прошлых лет.

В Москве действующие чемпионы устроили для казанцев настоящее испытание на прочность. В первой встрече, несмотря на резвый старт гостей (8:0), армейцы быстро перехватили инициативу усилиями свежеиспечённого MVP регулярки Мело Тримбла и оформили самую крупную победу в матчах с УНИКСом в истории Лиги ВТБ — 91:63. Во второй игре красно-синие и вовсе выдали голевую феерию, установив рекорд плей-офф по точным трёхочковым — 20 дальних попаданий (102:89). Защита УНИКСа трещала по швам, а Велимир Перасович признал: поймавшего кураж соперника было просто не остановить. Счёт в серии 0-2 по такой игре можно воспринимать как настоящий нокдаун. Однако так ли всё безнадёжно?

Единственное чудо

Победа «Зенита» в сезоне-2021/2022

Победа «Зенита» в сезоне-2021/2022

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Если заглянуть в историю Единой лиги, то в финалах (когда серии стали играть до трёх или четырёх побед) ситуация с 0-2 почти всегда становилась приговором. Подавляющее большинство команд, уступавших на старте два матча подряд, в итоге оставались с серебром. Однако один камбэк в истории всё же зафиксирован. В сезоне-2021/2022 «Зенит» под руководством Хавьера Паскуаля в финале с ЦСКА уступал точно так же — после двух выездов в Москву команда из Санкт-Петербурга «горела» 0-2. Более того, после домашней победы они уступили в четвёртой встрече, и счёт в серии стал 1-3. И когда в сине-бело-голубых многие перестали верить, они выдали отрезок из трёх побед кряду, вырвали седьмой матч в гостях и впервые в истории забрали золото.

Если брать другие стадии плей-офф, то спасения с 0-2 также случались: в сезоне-2013/2014 сам ЦСКА переиграл «Локомотив-Кубань», а в 2017-м «Химки» остановили «Зенит». Но для финальной серии случай с командой Паскуаля остаётся на данный момент единственным.

Козырь УНИКСа

Игроки УНИКСа

Игроки УНИКСа

Фото: Единая лига ВТБ

Статистика сурова к отстающим, однако казанским болельщикам рано опускать руки, ведь ещё в памяти свежий камбэк. В полуфинале текущего сезона с «Зенитом» УНИКС уже находился на грани, уступая в серии 1-3. В итоге подопечные Перасовича проявили характер, сравняли счёт в серии и забрали решающую седьмую игру. Так что выбираться из, казалось бы, безнадёжных ситуаций казанцы умеют, и этот опыт у них есть прямо сейчас.

Прекрасно понимает это и главный тренер армейцев Андреас Пистиолис, который сохраняет голову холодной. После второй победы он ясно дал понять, что расслабляться красно-синим точно не стоит, ведь ещё ничего не решено: «Всего лишь 2-0, ни больше, ни меньше. Ничего ещё не решено, и мы знаем, что УНИКС – не тот тип команды, который сдастся. Мы много очень хорошо сделали в этом матче, но в то же время моя работа предполагает, что я никогда не могу быть удовлетворён тем, что мы увидели. В Казани будет сложнее, и нам нужно очень многое улучшить».

Единая лига ВТБ . Финал
08 июня 2026, понедельник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чтобы вернуть интригу в финал, казанцам необходимо проделать серьёзную работу над ошибками и точно выигрывать третий матч. Перекрыть сопернику дугу, качественнее работать в защите и увеличить агрессию в атаке – это и многое другое будет необходимо проделать команде из Татарстана. Сможет ли УНИКС во второй раз за весну оформить камбэк — ответят ближайшие домашние игры в Казани 8 и 10 июня. «Чемпионат», как всегда, их подробно осветит.

Следите за финальной серией Единой лиги на «Чемпионате»:
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