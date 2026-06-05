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Финал НБА — 2026, Сан-Антонио — Нью-Йорк: как Никс регулярно совершают камбэки в матчах плей-офф, статистика

Сильная статистика лишь подчёркивает особенность «Нью-Йорка». Их камбэки уже стали нормой
Виталий Весёлый
Как «Никс» регулярно совершают камбэки в плей-офф
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Никогда не списывайте со счетов «Никс».

В современном баскетболе отставание в 14 и более очков по ходу второй половины матча плей-офф часто можно расценивать как крайне тревожный сигнал. В условиях плотной борьбы постсезона отыграть такую разницу бывает крайне непросто. И даже в НБА, где разница в 10+ очков нередко гарантий не даёт, спасения в таких встречах происходят далеко не так часто. Однако прямо сейчас в финальной серии выступает коллектив, для которого критическое отставание на табло перестало быть чем-то из ряда вон. Речь о «Нью-Йорк Никс».

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
04 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
95 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Касл - 17, Харпер - 16, Шампани - 16, Васселл - 9, Фокс - 7, Джонсон - 3, Брайант - 1, Маклафлин, Корнет, Олиник, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли
Нью-Йорк Никс: Брансон - 30, Таунс - 18, Ануноби - 17, Шамет - 13, Бриджес - 9, Альварадо - 7, Макбрайд - 6, Харт - 3, Робинсон - 2, Кларксон, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

Если брать за основу статистику матчей плей-офф начиная с 2024 года, дистанция между этим клубом и остальной лигой выглядит особенно показательно. Согласно данным известной аналитической платформы BetMGM, в ситуациях, когда команда уступала 14 и более очков во второй половине встречи, суммарный баланс всех остальных коллективов НБА составляет всего 10 побед при 100 поражениях. На этом фоне показатели «Никс» выглядят особенно контрастно и куда убедительнее — шесть побед при шести поражениях.

За последние два года «Никс» организовали шесть крупных камбэков, четыре из которых пришлись на прошлый сезон, а два случились в нынешнем. В плей-офф-2025 во втором раунде в матчах с «Бостон Селтикс» команда дважды отыгрывала отставание в 20 очков — в первой и второй играх серии, а в четвёртой встрече с «кельтами» ликвидировала дефицит в 14 очков. Чуть позже, в финале Восточной конференции, в третьем матче с «Индианой Пэйсерс» подопечные тогда ещё Тома Тибодо снова перевернули ход игры с «-20».

«Сан-Антонио» — «Нью-Йорк»

«Сан-Антонио» — «Нью-Йорк»

Фото: Ronald Cortes/Getty Images

Тенденция продолжилась и в текущем розыгрыше плей-офф. В стартовом матче финала Востока с «Кливленд Кавальерс» «Никс» спаслись, уступая по ходу второй половины 22 очка. А в недавней встрече со «Спёрс» нью-йоркцы ликвидировали 14-очковый отрыв соперника и в итоге забрали победу. Как видно, даже двузначное преимущество ещё ничего не гарантирует во встречах с «Нью-Йорком»: игроки «Никс» отличаются психологической устойчивостью и способны переворачивать матчи благодаря уверенной игре своих лидеров в решающие минуты.

Свежий камбэк в матче со «Спёрс» наглядно подтвердил, что характер нью-йоркцев никуда не делся и при Майке Брауне. «Сан-Антонио» получил предельно ясный урок. И как бы ни складывались следующие игры финальной серии, техасцы теперь точно знают, что расслабляться в противостоянии с «Никс» точно не стоит, а возвращение в игру такого опасного соперника может случиться в любой момент. Как сложится второй матч? Узнаем уже очень скоро — соперники выйдут на паркет в ночь на 6 июня.

НБА — плей-офф . Финал. 2-й матч
06 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Финал НБА — 2026. Второй матч. LIVE!
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Финал НБА — 2026. Второй матч. LIVE!
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Новости. Баскетбол
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