Сильная статистика лишь подчёркивает особенность «Нью-Йорка». Их камбэки уже стали нормой

В современном баскетболе отставание в 14 и более очков по ходу второй половины матча плей-офф часто можно расценивать как крайне тревожный сигнал. В условиях плотной борьбы постсезона отыграть такую разницу бывает крайне непросто. И даже в НБА, где разница в 10+ очков нередко гарантий не даёт, спасения в таких встречах происходят далеко не так часто. Однако прямо сейчас в финальной серии выступает коллектив, для которого критическое отставание на табло перестало быть чем-то из ряда вон. Речь о «Нью-Йорк Никс».

Если брать за основу статистику матчей плей-офф начиная с 2024 года, дистанция между этим клубом и остальной лигой выглядит особенно показательно. Согласно данным известной аналитической платформы BetMGM, в ситуациях, когда команда уступала 14 и более очков во второй половине встречи, суммарный баланс всех остальных коллективов НБА составляет всего 10 побед при 100 поражениях. На этом фоне показатели «Никс» выглядят особенно контрастно и куда убедительнее — шесть побед при шести поражениях.

За последние два года «Никс» организовали шесть крупных камбэков, четыре из которых пришлись на прошлый сезон, а два случились в нынешнем. В плей-офф-2025 во втором раунде в матчах с «Бостон Селтикс» команда дважды отыгрывала отставание в 20 очков — в первой и второй играх серии, а в четвёртой встрече с «кельтами» ликвидировала дефицит в 14 очков. Чуть позже, в финале Восточной конференции, в третьем матче с «Индианой Пэйсерс» подопечные тогда ещё Тома Тибодо снова перевернули ход игры с «-20».

«Сан-Антонио» — «Нью-Йорк» Фото: Ronald Cortes/Getty Images

Тенденция продолжилась и в текущем розыгрыше плей-офф. В стартовом матче финала Востока с «Кливленд Кавальерс» «Никс» спаслись, уступая по ходу второй половины 22 очка. А в недавней встрече со «Спёрс» нью-йоркцы ликвидировали 14-очковый отрыв соперника и в итоге забрали победу. Как видно, даже двузначное преимущество ещё ничего не гарантирует во встречах с «Нью-Йорком»: игроки «Никс» отличаются психологической устойчивостью и способны переворачивать матчи благодаря уверенной игре своих лидеров в решающие минуты.

Свежий камбэк в матче со «Спёрс» наглядно подтвердил, что характер нью-йоркцев никуда не делся и при Майке Брауне. «Сан-Антонио» получил предельно ясный урок. И как бы ни складывались следующие игры финальной серии, техасцы теперь точно знают, что расслабляться в противостоянии с «Никс» точно не стоит, а возвращение в игру такого опасного соперника может случиться в любой момент. Как сложится второй матч? Узнаем уже очень скоро — соперники выйдут на паркет в ночь на 6 июня.