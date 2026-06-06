Вембаньяма всё испортил одной ошибкой. У «Сан-Антонио» в финале НБА большие проблемы

Второй финальный матч завершился победой «Нью-Йорка» над «Сан-Антонио» с разницей всего в одно очко, результат позволил «Никс» выйти вперёд 2-0 в серии. Несмотря на не самый зрелищный баскетбол, гости отличались грамотной игрой в концовке. Бóльшую часть времени «Никс» держали игру под контролем, а ближе к концу встречи позволили «Сан-Антонио» сократить разрыв, но в ключевые моменты проявили больше точности. Первая половина осталась за гостями, которые действовали надёжно в позиционном нападении и не оставляли хозяевам шанса на лёгкие очки в быстрых атаках. Карл-Энтони Таунс стал самой надёжной опорой команды, набрав 21 очко и собрав 13 подборов, а Джейлен Брансон с Микалом Бриджесом добавили по 20 баллов.

За игрой защиты «Никс» против Виктора Вембаньямы действительно стоило следить отдельно. В первой половине встречи французский бигмен практически не оказывал влияния на события на площадке. Ньюйоркцы комбинировали методы опеки, не давали центровому свободно получать мяч в удобных зонах и сводили к минимуму комфортные броски. Всё это привело к тому, что главный козырь «Спёрс» к большому перерыву так и не проявил себя в атаке. Однако после отдыха гости дали сопернику больше пространства, а Вембаньяма стал не только чаще завершать атаки команды, но и активнее брал игру на себя. Хозяева постепенно начали сокращать отставание, и концовка матча превратилась в равную борьбу. Существенную помощь партнёрам оказал ДеАарон Фокс, который, набрав 20 очков, постоянно нагнетал давление на оборону соперника.

Решающие события произошли в заключительной четверти. За несколько минут до финала у «Нью-Йорка» было преимущество в 12 очков, и казалось, что команда полностью контролирует матч. Но удачная серия атак «Спёрс» позволила им вернуться в борьбу. За 57 секунд до окончания встречи Вембаньяма реализовал проход с фолом, впервые почти за две четверти вывел хозяев вперёд со счётом 104:102. Ответное действие гостей не заставило себя ждать. Несмотря на слабую реализацию бросков на протяжении матча, Брансон прошёл под кольцо и сравнял счёт. После этого Вембаньяма не попал со средней дистанции, и у «Никс» появилась возможность провести решающую атаку. Концовка оказалась крайне простой: «Сан-Антонио» сначала успешно защищался, но затем Вембаньяма потерял мяч. В итоге Брансон получил право на штрафные и за 9,5 секунды до финального свистка вывел гостей вперёд.

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У хозяев оставался последний шанс на атаку. После тайм-аута Фокс сделал передачу на Вембаньяму, который получил возможность стать героем встречи — но его бросок пришёлся в дужку, и мяч не залетел в кольцо. Для «Нью-Йорка» это уже 13-я победа подряд в этом плей-офф! При этом второй матч серии отчётливо показал: «Никс» не столько доминируют, сколько умело придерживаются структуры игры, особенно в нервных концовках. Пока что именно этим стабильно отличаются финалисты из Нью-Йорка от своих соперников. Третий матч серии пройдёт в ночь на 9 июня, где, как пишут американские СМИ, лично будет присутствовать президент США — Дональд Трамп.