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Финал НБА — 2026, Сан-Антонио — Нью-Йорк, второй матч, 6 июня: подробный обзор матча, как сыграли и кто провалился, статистика

Вембаньяма всё испортил одной ошибкой. У «Сан-Антонио» в финале НБА большие проблемы
Артемий Берстенев
Вембаньяма всё испортил одной ошибкой
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«Нью-Йорк» одержал 13-ю победу подряд и находится в двух шагах от чемпионского титула.

Второй финальный матч завершился победой «Нью-Йорка» над «Сан-Антонио» с разницей всего в одно очко, результат позволил «Никс» выйти вперёд 2-0 в серии. Несмотря на не самый зрелищный баскетбол, гости отличались грамотной игрой в концовке. Бóльшую часть времени «Никс» держали игру под контролем, а ближе к концу встречи позволили «Сан-Антонио» сократить разрыв, но в ключевые моменты проявили больше точности. Первая половина осталась за гостями, которые действовали надёжно в позиционном нападении и не оставляли хозяевам шанса на лёгкие очки в быстрых атаках. Карл-Энтони Таунс стал самой надёжной опорой команды, набрав 21 очко и собрав 13 подборов, а Джейлен Брансон с Микалом Бриджесом добавили по 20 баллов.

Подробная хронология матча — в нашем лайве:
Финал НБА подарил огненную концовку! Пропустили? Зря, там Вембаньяма ошибся
Видео
Финал НБА подарил огненную концовку! Пропустили? Зря, там Вембаньяма ошибся

За игрой защиты «Никс» против Виктора Вембаньямы действительно стоило следить отдельно. В первой половине встречи французский бигмен практически не оказывал влияния на события на площадке. Ньюйоркцы комбинировали методы опеки, не давали центровому свободно получать мяч в удобных зонах и сводили к минимуму комфортные броски. Всё это привело к тому, что главный козырь «Спёрс» к большому перерыву так и не проявил себя в атаке. Однако после отдыха гости дали сопернику больше пространства, а Вембаньяма стал не только чаще завершать атаки команды, но и активнее брал игру на себя. Хозяева постепенно начали сокращать отставание, и концовка матча превратилась в равную борьбу. Существенную помощь партнёрам оказал ДеАарон Фокс, который, набрав 20 очков, постоянно нагнетал давление на оборону соперника.

Решающие события произошли в заключительной четверти. За несколько минут до финала у «Нью-Йорка» было преимущество в 12 очков, и казалось, что команда полностью контролирует матч. Но удачная серия атак «Спёрс» позволила им вернуться в борьбу. За 57 секунд до окончания встречи Вембаньяма реализовал проход с фолом, впервые почти за две четверти вывел хозяев вперёд со счётом 104:102. Ответное действие гостей не заставило себя ждать. Несмотря на слабую реализацию бросков на протяжении матча, Брансон прошёл под кольцо и сравнял счёт. После этого Вембаньяма не попал со средней дистанции, и у «Никс» появилась возможность провести решающую атаку. Концовка оказалась крайне простой: «Сан-Антонио» сначала успешно защищался, но затем Вембаньяма потерял мяч. В итоге Брансон получил право на штрафные и за 9,5 секунды до финального свистка вывел гостей вперёд.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

У хозяев оставался последний шанс на атаку. После тайм-аута Фокс сделал передачу на Вембаньяму, который получил возможность стать героем встречи — но его бросок пришёлся в дужку, и мяч не залетел в кольцо. Для «Нью-Йорка» это уже 13-я победа подряд в этом плей-офф! При этом второй матч серии отчётливо показал: «Никс» не столько доминируют, сколько умело придерживаются структуры игры, особенно в нервных концовках. Пока что именно этим стабильно отличаются финалисты из Нью-Йорка от своих соперников. Третий матч серии пройдёт в ночь на 9 июня, где, как пишут американские СМИ, лично будет присутствовать президент США — Дональд Трамп.

НБА — плей-офф . Финал. 2-й матч
06 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
104 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 29, Фокс - 20, Харпер - 15, Касл - 14, Васселл - 14, Шампани - 8, Джонсон - 3, Корнет - 1, Маклафлин, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Нью-Йорк Никс: Таунс - 21, Брансон - 20, Бриджес - 20, Ануноби - 17, Шамет - 13, Робинсон - 7, Макбрайд - 5, Альварадо - 2, Кларксон, Джонс, Харт, Дадье, Маккаллар, Колек, Сохан, Джемисон, Диавара, Хукпорти
Расписание финала плей-офф НБА — смотрите здесь
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