Мяч доверили Вембаньяме — и зря. Как «Сан-Антонио» мог сыграть умнее?

Перед стартом второго матча финальной серии «Сан-Антонио» мог сравнять счёт с «Нью-Йорком» до 1-1. За 13 секунд до конца основного времени команды шли вровень, и мяч оставался у техасцев. Однако всё решилось не в их пользу, поскольку последний бросок Виктора Вембаньямы через Митчелла Робинсона оказался неточным, и команда уступила. А теперь разбираемся, как развивались события в концовке встречи и какие ещё варианты были у «Спёрс» в этот ключевой момент. Самые важные моменты уместились в заключительной минуте. За 57 секунд до финальной сирены Вембаньяма реализовал быстрый отрыв с фолом, а затем точным штрафным впервые за долгое время вывел «Сан-Антонио» вперёд — счёт стал 104:102.

«Никс» моментально нашли ответ: после тайм-аута Джейлен Брансон смог оторваться от опеки в центре площадки и точно бросил со средней дистанции. Табло снова показало равенство, но «Спёрс» не воспользовались следующим владением. Вембаньяма взял инициативу на себя и пошёл в атаку, однако мяч после его броска не достиг цели — игроки «Нью-Йорка» выиграли подбор и получили шанс на последнюю атаку. Брансон тоже промахнулся, а мяч под кольцом забрал уже Вембаньяма. На табло оставалось 13 секунд, счёт был равным, а у «Сан-Антонио» появилась возможность не спеша провести заключительную атаку. Именно тогда ключевой эпизод завершения матча и случился: вместо того чтобы отдать передачу ближайшему разыгрывающему и завести мяч в нападение, Вембаньяма рискнул длинным пасом на Стефона Касла. Касл оказался не готов, не сумел среагировать, и мяч угодил ему в спину — затем он оказался у Брансона.

Потеря сразу поменяла расклад — Брансон получил пространство для быстрого прохода, а Вембаньяма, пытаясь прервать атаку, сфолил. Судьи тут же зафиксировали нарушение. Первый штрафной Джейлен реализовал и вывел «Нью-Йорк» вперёд — 105:104. Второй он промазал. После подбора и тайм-аута у «Сан-Антонио» осталось 7,5 секунды на последнюю атаку. Розыгрыш быстро превратился в изоляцию для Вембаньямы, который получил мяч на правом фланге в пяти метрах от кольца. Митчелл Робинсон персонально его опекал. Вместо прохода или передачи Виктор бросил через сопротивление. Робинсон устоял и вынудил бросать в сложной ситуации. Мяч отлетел от дальней дужки слишком далеко — добрать было некому.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сама по себе реализация не является главным предметом анализа. Более важен вопрос выбора решения.

Пожалуй, начнём.

«Спёрс» могли не гнать Вембаньяму вперёд с мячом — они могли разыграть быструю передачу или пик-н-ролл между Фоксом и ним. Сам ДеАарон в этом матче был особенно хорош в быстрых атаках и умел освобождать пространство. Так Вембаньяма мог бы принимать мяч уже на ходу — и или идти к кольцу, или бросать с выгодных позиций. «Никс» часто менялись, но, если бы они вытянули Робинсона к дуге, у Виктора был бы шанс сыграть против менее подвижного игрока. За время менее 10 секунд это понизило бы опасность потерять мяч и лучше бы использовало силу Вембаньямы под кольцом, что он показывал во второй половине. Более того, этот вариант уже работал, когда «Спёрс» догоняли соперника.

Тренеры могли бы использовать Вембаньямy для заслонов или как отвлекающий манёвр, чтобы помогать Васселлу и другим бросающим игрокам. Васселл был точен из-за дуги, и из-за этого «Никс» раздвигали оборону. Если бы заслоны ставили Касл или Харпер, можно было бы открыть бросок для снайперов. В конце при равном счёте трёхочковый был хорошим вариантом, ведь если мяч не попал бы в кольцо, Вембаньяма подбирал бы в атаке. «Никс» неплохо защищались в концовке, но, если бы игроки «Спёрс» больше двигались без мяча, это могло бы их сбить, особенно после тяжёлой четвёртой четверти.

Вместо изоляции на средней дистанции Вембаньяма мог попробовать обыграть защитника на дриблинге и заставить «Никс» смещаться под кольцо, так как благодаря росту и хорошему обзору он мог отдавать передачи на открытых партнёров на дуге или под кольцом. Во второй игре «Спёрс» хорошо играли на подборах и быстрых атаках — если бы они применили это в концовке, шансов на хороший бросок стало бы больше. Ещё можно было провести комбинацию с участием Вембаньямы на верхней дуге или в посте, сделав скидку на врывающихся под кольцо игроков. Таунс временами играл мощно, но с усталостью, и с падением темпа эффективнее было бы разыгрывать через пас наружу после ложных движений. Если бы команда дольше разыгрывала мяч, подыскивая варианты, можно было бы избежать поспешных бросков. Так как «Никс» ждали простой изоляции, больше пасов и движения могло бы им помешать.

В решающий момент встречи «Сан-Антонио» предпочёл самый простой сценарий и доверил индивидуальную атаку своему лидеру против основного защитника соперника. Этот выбор не оправдал ожиданий. Чтобы объективно оценить концовку, стоит учитывать не только последний бросок. В короткий промежуток времени игроки из Техаса сразу несколько раз ошиблись — неудачная атака за полминуты до конца, потеря на собственном щите, а затем — фол на Брансоне. Финальный промах оказался лишь заключительным звеном общей цепочки. По логике владения и доступным опциям «Спёрс» могли разыграть эпизод иначе — именно поэтому после игры справедливее обсуждать не промах Вембаньямы, а причины, по которым команда на решающей атаке не стала искать другие варианты.