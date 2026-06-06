Их хотел помирить даже Майкл Джордан. Почему «Нью-Йорк» поссорился с легендой клуба?

«Нью-Йорк» проводит свой лучший плей-офф за многие годы и как никогда претендует на чемпионство, но одна из знаковых фигур в истории клуба до сих пор остаётся в стороне. Чарльз Оукли уже почти 10 лет не появляется на матчах в «Мэдисон Сквер Гарден»: его давний конфликт с владельцем команды Джеймсом Доланом всё ещё не разрешён. Даже несмотря на многочисленные попытки решить ситуацию, куда были включены руководители НБА, включая самого Адама Сильвера, и Майкл Джордан, стороны так и не нашли общий язык.

Оукли провёл за «Никс» целое 10-летие, с 1988 по 1998 год. В эпоху Патрика Юинга он был одним из главных бойцов команды, не являясь первой звездой, но его вклад сложно переоценить. Благодаря цепкой защите, борьбе за подборы и жёсткой игре на обоих концах площадки Чарльз стал настоящим символом «Нью-Йорка» 1990-х. Впрочем, после завершения карьеры отношения с клубом у него испортились: Оукли часто критиковал руководство и лично Долана за управленческие решения, а сам был недоволен тем, что ему не досталась никакая роль в структуре команды, в отличие от других ветеранов, которые остались сотрудниками или послами клуба.

8 февраля 2017 года во время матча «Никс» — «Клипперс» охрана неожиданно подошла к Чарльзу Оукли, который сидел у площадки, и попросила его уйти. Завязался конфликт — Оукли вывели из зала в наручниках и передали полиции. Эта история сразу же стала обсуждаться фанатами и вызвала большой резонанс в баскетбольном мире. Сам Оукли говорит, что никаких поводов для такого поступка не давал, и уверен, что всё было организовано руководством клуба. Представители «Мэдисон Сквер Гарден» и Джеймс Долан, напротив, заявили, что Оукли начал вести себя агрессивно по отношению к сотрудникам.

Чарльз Оукли (слева), сезон-1995/1996 Фото: Doug Pensinger/Getty Images

После происшествия Долан довольно быстро выступил с обвинениями в адрес Чарльза, публично усомнившись в его поведении. Он также посоветовал ему обратиться за помощью по вопросам, связанным с управлением эмоциями. Эти слова лишь подлили масла в огонь конфликта. В ответ Оукли неоднократно называл подобные заявления оскорбительными, а уголовные обвинения, выдвинутые против него, были впоследствии отменены. Тем не менее юридическая борьба этим не закончилась: в том же году Оукли подал в суд на Долана, на «Мэдисон Сквер Гарден» и связанные с этим компанией структуры. Несмотря на то что имя Долана позже исчезло из списка ответчиков, разбирательство продолжается до сих пор.

Ситуация приобрела такой масштаб, что в дело вмешался сам комиссионер лиги Адам Сильвер. Он организовал встречу сторон, чтобы попытаться уладить конфликт, в которой по телефону принимал участие и Майкл Джордан. Однако договориться не удалось: по словам Чарльза Оукли, после тех переговоров он так и не общался с владельцем клуба Доланом. Позже Сильвер признавал, что этот конфликт между владельцем и бывшим игроком стал проблемой для всей лиги. Запрет на посещение арены для Оукли со временем сняли, но отношения остались холодными. Чарльз и дальше говорит, что инициатива для примирения должна исходить от Долана, однако его представители уже много лет предпочитают не обсуждать ситуацию публично.

Чарльз Оукли, 2025 год Фото: Jamie McCarthy/Getty Images

Хотя у Оукли остались разногласия с руководством клуба, он всё равно поддерживает свою команду. В этом плей-офф Оукли болел за «Никс», ездил на некоторые выездные матчи и хорошо отзывался о ребятах. Особенно он отмечал Джейлена Брансона, считая его главной звездой команды. Но, несмотря на успехи «Нью-Йорка» и выход в финал НБА, Оукли всё равно держится в стороне от жизни клуба. Когда многие бывшие игроки регулярно приходят на домашние игры и участвуют в мероприятиях, Оукли, один из самых заметных баскетболистов в истории «Никс», этого не делает.

В течение долгих лет «Никс» гордились девизом: «Однажды игрок «Никс» — всегда игрок «Никс». Однако случай с Чарльзом Оукли — один из редких примеров, когда разлад между клубом и бывшим лидером оказался настолько серьёзным, что даже спустя почти 10 лет примирения не наступило.