Чтобы выиграть финал, «Сан-Антонио» нужно чудо. С этим «Нью-Йорком» — вряд ли

В финале НБА «Сан-Антонио» дважды уступил «Нью-Йорку» на своей площадке, проиграв сначала 95:105, а затем — 104:105. Следующие встречи команда проведёт на выезде, а ситуация осложнена сразу по нескольким причинам. Счёт 0-2 сам по себе ещё не приговор, однако «Спёрс» пока не могут переломить ход серии — ни по игре, ни по статистике. В этом нет особой загадки: «Никс» стабильно лучше в основных игровых элементах.

Основное внимание приковано к текущей форме «Никс», так как их актуальное достижение говорит само за себя — 13 побед подряд в плей-офф позволяют им войти в число лучших команд в истории, уступив только «Голден Стэйт» образца 2017 года. Такие успешные серии случаются не на пустом месте. Обычно это результат удачного сочетания стабильного состава, работающего командного подхода и умения поддерживать нужный уровень на протяжении долгого сезона. Тем более самой заметной сильной стороной команды сейчас является её оборона, особенно когда речь заходит о противостоянии с Виктором Вембаньямой. Главная задача соперников «Спёрс» — сдержать французского лидера, и именно «Никс» лучше всех справляются с этим вызовом в нынешнем сезоне. Да и их защитники действуют плотно, постоянно страхуют друг друга и не подпускают игрока «Спёрс» к удобным позициям.

Во втором матче ситуация стала особенно показательной уже в первой половине — Вембаньяма набрал только семь очков, однако вопрос не только в статистике. «Никс» сумели существенно снизить его роль в построении атак, вынудив игрока чаще работать под давлением. Как следствие, по ходу серии у француза выходит в среднем пять потерь, и одна из них стоила команде концовки во второй игре. При этом результат «Нью-Йорка» объясняется не только качественной защитой — у Майка Брауна очень сбалансированная ротация, выделяющаяся на фоне других участников плей-офф. Карл-Энтони Таунс исправно набирает свои 19,5 очка и 12,5 подбора, даже несмотря на сопротивление соперника. Джейлен Брансон продолжает быть мозгом атак и самым надёжным игроком концовки. Микал Бриджес с О Джи Ануноби действуют максимально стабильно по обеим сторонам площадки, а резервисты поддерживают нужный уровень интенсивности.

Что действительно впечатляет, так это всесторонняя отдача команды: здесь важен не только набор очков, но и другие действия на паркете. Показывает это и статистика Джоша Хартa в первом матче — 15 подборов, шесть передач, четыре перехвата. А во второй встрече выигранные подборы у соперника обеспечили «Никс» преимущество в дополнительных шансах и помогли снизить результативность оппонентов. Примечательно, что именно концовка второй игры осталась за «Нью-Йорком»: когда результат висел на волоске, гости проявили невероятное хладнокровие — сначала Джейлен Брансон сравнял счёт, используя момент, а затем реализовал штрафной. И принёс победу команде.

Важно отметить качество работы тренеров «Нью-Йорка», где Майк Браун по ходу серии мгновенно вносит нужные корректировки, чтобы пресечь угрозы соперника. Например, после первой встречи акцент был сделан на Джулиане Шампани, который тогда набрал 16 очков, и уже во второй игре его активность заметно снизилась — всего восемь очков. Подобная работа тренерского штаба редко выделяется болельщиками, хотя именно она часто становится определяющей в исходах финалов. Тем не менее для «Сан-Антонио» на ситуацию влияет не только происходящее на площадке, но и сухие факты истории: нынешний финал стал 38-м случаем турнира, когда команда уступала в двух стартовых встречах, и только пять раз такой команде удавалось взять титул. Возможность отыграться есть, однако в реальности подобное бывает крайне редко.

«Сан-Антонио» — «Нью-Йорк», финал НБА — 2026 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Есть ещё более яркая статистика: ни одной команде в истории лиги не удавалось стать чемпионом после двух домашних поражений в первых матчах финала. Именно в такой непростой ситуации оказались сейчас «Спёрс». Им предстоит не только значительно улучшить свою игру, но и совершить исторический прорыв, который никому до них не удавался. Плюс остаётся вопрос психологического состояния команды: после эмоциональной победы над прошлогодним чемпионом на Западе «Сан-Антонио» впервые столкнулся с соперником, который умеет эффективно нейтрализовывать их козыри. Вембаньяма уже отмечал, что команде не всегда хватает концентрации и собранности в решающие моменты. К сожалению для техасцев, первые две финальные игры это только подтвердили.

Серия пока развивается по такому сценарию, который полностью устраивает «Никс». «Нью-Йорк» контролирует темп игры, сдерживает главную звезду соперника, доминирует на щите и лучше распоряжается ключевыми моментами. Поэтому счёт 2-0 выглядит логичным и отражает общий ход игры в этих двух матчах, а не отдельные удачные эпизоды. Перед «Сан-Антонио» стоит по-настоящему трудная задача — им нужно не просто прибавить, но и поменять саму динамику противостояния с командой, не дающей поводов усомниться в своём превосходстве.