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16:00 Мск
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Финал НБА — 2026, Нью-Йорк — Сан-Антонио: прямая онлайн-трансляция третьего матча 9 июня 2026, где смотреть и составы

Финал НБА — 2026. Третий матч. LIVE!
Артемий Берстенев Никита Бирюков
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Финал НБА — 2026. Третий матч. LIVE!
Комментарии
«Сан-Антонио» проигрывает уже 0-2. Пора исправлять ситуацию!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь на 9 июня пройдёт третий матч финальной серии плей-офф НБА между «Сан-Антонио» и «Нью-Йорком». Сейчас в серии впереди «Никс» — 2-0, при этом обе свои победы команда одержала на выезде. Теперь действие переносится в «Мэдисон Сквер Гарден», где у «Нью-Йорка» появится отличная возможность закрепить преимущество перед своими болельщиками. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи и оперативно расскажет обо всех ключевых моментах матча.

В России сейчас нет ни одной легальной платформы с правами на трансляцию матчей НБА. Смотреть их можно только через зарубежные сервисы вроде NBA League Pass, YouTube TV с добавлением NBA League Pass, а также Hulu + Live TV, Sling TV или FuboTV — все они доступны по подписке.
Расписание финала плей-офф НБА — смотрите здесь
НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
09 июня 2026, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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