Финал НБА — 2026. Третий матч. LIVE!

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В ночь на 9 июня пройдёт третий матч финальной серии плей-офф НБА между «Сан-Антонио» и «Нью-Йорком». Сейчас в серии впереди «Никс» — 2-0, при этом обе свои победы команда одержала на выезде. Теперь действие переносится в «Мэдисон Сквер Гарден», где у «Нью-Йорка» появится отличная возможность закрепить преимущество перед своими болельщиками. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи и оперативно расскажет обо всех ключевых моментах матча.

В России сейчас нет ни одной легальной платформы с правами на трансляцию матчей НБА. Смотреть их можно только через зарубежные сервисы вроде NBA League Pass, YouTube TV с добавлением NBA League Pass, а также Hulu + Live TV, Sling TV или FuboTV — все они доступны по подписке.