НБА отменила странный технический игрока «Нью-Йорка». Лига ошиблась с виновным

Старт финальной серии для «Нью-Йорка» складывается удачно и в игре, и за её пределами. Митчелл Робинсон всё-таки избежал технического фола, который ему дали во втором матче, когда в борьбе с Виктором Вембаньямой произошла напряжённая сцена. Судьи вначале обвинили центрового «Никс», хотя при повторе видно, что провокация шла от баскетболиста «Спёрс».

Решение арбитров сразу поставило многих в тупик, потому что Робинсон не делал ничего, что могло бы объяснить техническое замечание. Центровой вообще не пытался обострять ситуацию и не реагировал агрессивно после столкновения. Неудивительно, что после повторного просмотра эпизода лига решила отменить наказание. Для «Нью-Йорка» этот эпизод не имел особого значения для исхода встречи — команда всё равно вышла вперёд в серии. При этом такие шаги со стороны НБА случаются редко, ведь обычно они свидетельствуют о признании ошибочности первоначального вердикта арбитров.

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Робинсон сыграл во второй встрече 14 минут, набрал семь очков, сделал три подбора, отметился перехватом и блоком. В первой игре финала он провёл на площадке на минуту меньше и набрал два очка при шести подборах. Уже сам факт его появления в этих встречах вызывает уважение — выход на паркет был не так очевиден после того, как он повредил палец во втором раунде плей-офф. До последнего сохранялась неопределённость насчёт его формы. Несмотря на это, Робинсон поехал с командой в Сан-Антонио и дождался медицинского допуска.

В этом сезоне Робинсон по-прежнему занимает значимое место в ротации «Никс», выполняя важную работу на щите и страхуя кольцо. Его основные задачи — борьба за подборы и защита в «краске», а по ходу плей-офф центровой отмечается средней результативностью — 5,2 очка и 5,3 подбора, при этом он реализует 73,8% попыток с игры. Следующий матч серии команды проведут в ночь с 8 на 9 июня, а «Чемпионат» традиционно проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.