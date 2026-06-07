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Финал НБА — 2026, Нью-Йорк — Сан-Антонио, третий матч, 9 июня: лига отменила технический фол центрового Никс Митчелла Робинсона

НБА отменила странный технический игрока «Нью-Йорка». Лига ошиблась с виновным
Артемий Берстенев
НБА отменила странный технический Робинсона
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Виктор Вембаньяма всё-таки стал зачинщиком.

Старт финальной серии для «Нью-Йорка» складывается удачно и в игре, и за её пределами. Митчелл Робинсон всё-таки избежал технического фола, который ему дали во втором матче, когда в борьбе с Виктором Вембаньямой произошла напряжённая сцена. Судьи вначале обвинили центрового «Никс», хотя при повторе видно, что провокация шла от баскетболиста «Спёрс».

НБА — плей-офф . Финал. 2-й матч
06 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
104 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 29, Фокс - 20, Харпер - 15, Касл - 14, Васселл - 14, Шампани - 8, Джонсон - 3, Корнет - 1, Маклафлин, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Нью-Йорк Никс: Таунс - 21, Брансон - 20, Бриджес - 20, Ануноби - 17, Шамет - 13, Робинсон - 7, Макбрайд - 5, Альварадо - 2, Кларксон, Джонс, Харт, Дадье, Маккаллар, Колек, Сохан, Джемисон, Диавара, Хукпорти

Решение арбитров сразу поставило многих в тупик, потому что Робинсон не делал ничего, что могло бы объяснить техническое замечание. Центровой вообще не пытался обострять ситуацию и не реагировал агрессивно после столкновения. Неудивительно, что после повторного просмотра эпизода лига решила отменить наказание. Для «Нью-Йорка» этот эпизод не имел особого значения для исхода встречи — команда всё равно вышла вперёд в серии. При этом такие шаги со стороны НБА случаются редко, ведь обычно они свидетельствуют о признании ошибочности первоначального вердикта арбитров.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Робинсон сыграл во второй встрече 14 минут, набрал семь очков, сделал три подбора, отметился перехватом и блоком. В первой игре финала он провёл на площадке на минуту меньше и набрал два очка при шести подборах. Уже сам факт его появления в этих встречах вызывает уважение — выход на паркет был не так очевиден после того, как он повредил палец во втором раунде плей-офф. До последнего сохранялась неопределённость насчёт его формы. Несмотря на это, Робинсон поехал с командой в Сан-Антонио и дождался медицинского допуска.

В этом сезоне Робинсон по-прежнему занимает значимое место в ротации «Никс», выполняя важную работу на щите и страхуя кольцо. Его основные задачи — борьба за подборы и защита в «краске», а по ходу плей-офф центровой отмечается средней результативностью — 5,2 очка и 5,3 подбора, при этом он реализует 73,8% попыток с игры. Следующий матч серии команды проведут в ночь с 8 на 9 июня, а «Чемпионат» традиционно проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
09 июня 2026, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Расписание финала плей-офф НБА — смотрите здесь
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