Если Вембаньяма проиграет финал НБА, станет ли его возраст оправданием?

После двух игр финала у «Сан-Антонио» пока не складывается — команда уступает «Нью-Йорку» 0-2. Во второй встрече ключевым стал момент, когда Виктор Вембаньяма за 12 секунд до конца основного времени потерял мяч, и именно при равном счёте. Французский центровой после игры не стал уходить от ответственности. Теперь, когда серия складывается неудачно, можно обсудить, насколько подобные ошибки оправдываются молодостью игроков. Если посмотреть на прошлые события в лиге и нынешнюю ситуацию, оценим тему трезво.

Начнём с того, что Вембаньяма проводит первый финал в карьере, где в первом матче серии бигмен набрал 26 очков и сделал 12 подборов, однако реализовал шесть бросков из 21. Во второй игре показатели выглядели лучше: 29 очков, девять подборов и 11 точных бросков из 21. Тем не менее концовка второго матча определила итог встречи, поскольку после промаха Джейлена Брансона Вембаньяма завладел мячом при счёте 104:104, однако его передача в направлении Стефона Касла оказалась неточной. Брансон совершил перехват, после чего заработал два штрафных броска. Разница между победой и поражением в итоге свелась к одному владению.

Если опираться исключительно на статистику, Вембаньяма смотрится не так уж плохо — но ничего выдающегося тоже не демонстрирует. В среднем за два матча у него хорошие цифры по очкам и подборам, однако процент реализации подкачал. Для лидера атаки, через которого строится игра, этого недостаточно, всегда найдутся те, кто захочет покритиковать. Важно и то, как с ним работала защита «Никс»: в первой игре Таунс плотно его держал, и француз сумел забросить только два мяча из 12 под его опекой. В нападении же Карл-Энтони сам создаёт трудности «Спёрс», оставаясь заметной фигурой серии и претендуя на звание MVP финала.

Возраст Вембаньямы считается, пожалуй, главным отличием, смягчающим критику. В 22 года ещё далеко не все будущие лидеры лиги выходили в финал — да и просто попадали в такие матчи. Случаев неудач среди юных игроков на этом этапе было предостаточно, а история Леброна Джеймса в 2007 году до сих пор стоит особняком. Тогда молодому Леброну пришлось пройти через болезненное поражение от «Сан-Антонио», а результативность форварда оставила желать лучшего. Однако такие испытания, как оказалось позже, слегка притупили углы и помогли Джеймсу вырасти как чемпиону.

Леброн Джеймс, финал НБА — 2007 Фото: Getty Images

Существуют и противоположные примеры — ведь иногда молодые баскетболисты оказываются на высоте уже в самом начале карьеры. Например, Мэджик Джонсон выиграл титул MVP финала, когда ему было всего 20, а Кавай Леонард стал самым ценным игроком решающей серии в 22 года. Получается, возраст сам по себе не мешает добиваться результатов на самом высоком уровне. При этом понятно, что молодость объясняет определённые ошибки, но не избавляет игроков от ответственности за конечный результат. Стоит учитывать и положение команды: за всю историю финалов НБА только пять команд отыгрались после 0-2 в серии, при этом ни разу никто не брал титул, если уступал в двух первых домашних встречах. На этом фоне ситуация «Спёрс» выглядит куда более сложной, чем отдельные промахи одного баскетболиста.

Результат серии дома 0-2 неслучаен, именно он ярче всего говорит о состоянии «Сан-Антонио». Обычно домашняя площадка считается серьёзным подспорьем, особенно в плей-офф, однако хозяева оказались не готовы этим воспользоваться. Это рассказывает не только о силе «Никс», но и о том, насколько сложно хозяевам навязывать собственную игру. В любой такой ситуации всегда на первый план выходит лидер — ведь центр команды получает и больше возможностей, и большинство упрёков. Вот почему ошибка Вембаньямы в концовке второй встречи стала главной темой серии.

Виктор Вембаньяма, финал НБА — 2026 Фото: Ronald Cortes/Getty Images

Здесь важен и другой момент: Вембаньяма потерял мяч не из-за жёсткой обороны соперника и не потому, что пытался совершить рискованный бросок. Главное — понять, что ситуация была такой, в которой сама возможность контролировать мяч имела большую ценность. Поэтому этот эпизод вызвал такой сильный отклик, а дискутировать про его возраст — по сути, уходить от главного. Вопрос заключается не столько в том, молод ли Вембаньяма для финала, сколько в соответствии его текущего уровня ожиданиям, которые существуют вокруг одного из главных талантов поколения.

Сейчас уже можно сделать простой вывод: возраст Вембаньямы частично объясняет его нестабильную игру, отдельные ошибки и трудности с адаптацией к напряжению финала НБА. В то же время опыт прошлых лет показывает, что выдающиеся баскетболисты нередко справляются с такими вызовами и в молодом возрасте. По этой причине, если «Спёрс» проиграют, всю вину перекладывать исключительно на неопытность лидера будет неверно. Возраст окажется одним из факторов, но не превратится в главное объяснение результата серии.

В России сейчас нет ни одной легальной платформы с правами на трансляцию матчей НБА. Смотреть их можно только через зарубежные сервисы вроде NBA League Pass, YouTube TV с добавлением NBA League Pass, а также Hulu + Live TV, Sling TV или FuboTV — все они доступны по подписке.