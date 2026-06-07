Короли камбэков! «Локо» дома одолел «Зенит» и продлил серию за бронзу

«Локомотиву-Кубань» некуда отступать, ведь команда проиграла два матча в Санкт-Петербурге «Зениту» в серии за третье место. Как проходила третья встреча этого противостояния — в материале «Чемпионата».

Старт остался за «Локо»: Майкл Мур и Макар Коновалов реализовали по трёхочковому броску, а Ален Хаджибегович дважды оказался точен с ближней дистанции. Но у «Зенита» был свой герой — Андрей Мартюк набрал семь очков. Георгий Жбанов забросил «трёшку», счёт стал равным — 10:10. У хозяев паркета были большие проблемы на подборе, так как за шесть минут краснодарцы взяли всего один отскок. Питерцы выбились вперёд, однако пять очков от Ивана Самойленко и 2+1 от Всеволода Ищенко помогли «Локо» выйти вперёд — 20:16. В концовке у «Зенита» полетело издали: по «трёшке» забросили Андрей Воронцевич и Сергей Карасёв, благодаря этому питерцы оставили четверть за собой со счётом 25:24.

Ещё в концовке первого отрезка ярко смотрелся Винс Хантер, но в начале второго центровой вколотил мощнейший данк. Казалось бы, это должно было дать «Локо» эмоциональный толчок, но хозяева позволили «Зениту» комфортно себя чувствовать в атаке. Выделялся у гостей Исмаэль Бако на обеих сторонах паркета. Нападение у «Локо» застопорилось, а под занавес половины включился у гостей Трент Фрейзер, набравший пять очков. Бело-голубые оказались сильнее в четверти — 16:12.

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Большой перерыв пошёл «Локо» на пользу: Самойленко после выхода на паркет оформил пять очков кряду, сравняв счёт в матче — 41:41. Следом пять очков набрал Мур. Рывок хозяев составил 10:2. Однако Андре Роберсон, Фрейзер и Бако не просто вернули «Зенит» в игру, а перехватили инициативу — 52:50. Следом питерцы только укрепляли своё преимущество. В этом помогали Жбанов и Мартюк. Тем не менее кубанцы активизировались в концовке четверти. Правда, отрезок всё равно остался за гостями — 21:19.

Снова «Локо» лучше начал отрезок — с «трёшек» от Мура и Патрика Миллера. Хоть «Зенит» и отвечал благодаря удачным действиям Мартюка и Муна, но краснодарцы отыгрывали отставание. В итоге за четыре минуты до конца счёт стал равным — 71:71. Цена каждого владения выросла. Хантер реализовал два штрафных, Самойленко забросил издали.

Ростислав Вергун получил технический фол за разговоры с судьями, а уже затем Всеволод Ищенко смазал две попытки с линии. Фрейзер набрал пять очков для «Зенита», но Миллер ответил двумя очками. При счёте 81:78 в пользу хозяев Ищенко снова встал на линию, но на этот раз он дважды оказался точен. Фрейзер взял игру на себя и оформил 2+1. Томислав Томович тут же взял тайм-аут. Питерцы не сумели перехватить мяч — пришлось фолить на Муре. Майкл положил в цель обе попытки. «Локо» довёл дело до победы со счётом 85:81.

X-фактор

Майкл Мур Фото: Единая лига ВТБ

«Локо» победил благодаря шикарной игре Мура. Майкл набрал 21 очко и восемь подборов. Он великолепно действовал как в атаке, так и в защите. Краснодарцы лучше двигали мяч, особенно во второй половине, а также качественнее им распоряжались (20 передач против 14), совершив меньше потерь (восемь против 14). X-фактором стала реализация из-за дуги. 45% — лучший показатель «Локо» в постсезоне. Ещё клуб лучше действовал на перехватах: их у хозяев было намного больше (восемь против трёх). Благодаря этим факторам «Локо» выиграл матч, хотя был хуже на подборе (31 против 43).

Лучшие и худшие

Андрей Мартюк и Иван Самойленко Фото: Единая лига ВТБ

Лучшим был Мур, статистику которого разобрали выше. У «Локо» сегодня лучше сыграла скамейка, чем основной состав. Самойленко оформил 13 очков и два подбора, Хантер — 12 очков, три подбора, три передачи и два перехвата, Ищенко — 11 очков, шесть подборов, пять передач и два перехвата. Каждый из них был невероятно полезен на обеих половинах паркета. У Миллера не пошёл бросок (30,7%), однако капитан компенсировал это восемью передачами. Да и со скудной реализацией Патрик набрал 11 очков.

В составе «Зенита» царил Мартюк: 19 очков и семь подборов за 23 минуты — очень сильные цифры. Фрейзер во второй половине включился на максимум и записал себе в актив 17 очков и один перехват. Бако собирал на себе много фолов, в итоге закончив встречу с 10 очками и восемью подборами. Роберсон был крайне полезен в обороне, остановившись на показателях в пять очков, 10 подборов и две передачи.

Плохую игру провёл Мартин — 33,3% реализации и всего четыре очка за 13 минут. Мы привыкли видеть другого Джеремайю. Хаджибегович хорошо начал матч, но затем выпал из ритма, хоть и на подборе был неплох, собрав шесть отскоков. У «Зенита» плохо бросал Мун (25%), хоть в итоге и набрал девять очков и три передачи.

Итоги

Ростислав Вергун Фото: Единая лига ВТБ

В этой встрече лидер менялся 10 раз! «Локо» проиграл три четверти в матче, но за счёт одной успешной одержал победу в игре. В определённый момент преимущество «Зенита» составляло восемь очков, а краснодарцы в очередной раз показали своё умение выкарабкиваться из сложнейших ситуаций. Нас ждёт ещё одна встреча, где питерцы могут закрыть серию. Удастся ли или же кубанцы доведут дело до решающей пятой встречи?