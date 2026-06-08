Умер трёхкратный чемпион НБА. Не стало Стейси Кинга, бравшего титулы с Джорданом

На 60-м году ушёл из жизни Стейси Кинг, который трижды становился чемпионом НБА, а затем долгие годы комментировал матчи «Чикаго Буллз». О его смерти сообщил инсайдер ESPN Шэмс Чарания. Кинг был одной из ключевых фигур клуба больше 30 лет — сначала играл, затем работал телевизионным аналитиком.

Кинг начал играть в НБА с 1989 года, когда его выбрали под шестым номером на драфте — «Чикаго» обратил внимание на его отличные показатели в университете Оклахомы. На момент перехода он уже был одним из главных звёзд студенческого баскетбола, а в последнем сезоне NCAA набирал по 26,6 очка и делал больше 10 подборов за игру. Форварда включили в число лучших баскетболистов, а также признали самым ценным баскетболистом конференции Big Eight. Его приход в «Чикаго» совпал с этапом, когда команда серьёзно прогрессировала благодаря Майклу Джордану. Уже в первый год Кинг провёл 81 матч, в среднем зарабатывал по восемь очков и почти по пять подборов. Тогда «Буллз» дошли до финала Востока, а уже следующим летом впервые стали чемпионами.

Стейси Кинг, сезон-1989/1990 Фото: Focus on Sport/Getty Images

Несмотря на то что Кинг не стал ключевой фигурой в легендарной династии, он был частью всех трёх чемпионских составов «Буллз» в начале 1990-х. Вместе с командой бигмен добился титулов в 1991, 1992 и 1993 годах, а позже защищал цвета «Миннесоты», «Майами» и «Бостона». За восемь сезонов в НБА баскетболист провёл 438 матчей регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 6,4 очка и подбирал 3,3 мяча при почти половине точных бросков с игры. Индивидуальные достижения могли быть значительнее, но многочисленные травмы помешали игроку реализовать свой потенциал, который ему прочили после драфта.

Стейси Кинг, 2011 год Фото: Jonathan Daniel/Getty Images

Оставшийся след Кинга в истории связан в первую очередь не с его игрой, а с тем, что происходило после того, как он ушёл с площадки. Благодаря работе в телеэфире он надолго сохранил своё место в жизни «Буллз». Перейдя в телевизионную команду после окончания карьеры, Кинг со временем стал одним из главных экспертов клуба. Более 20 лет он анализировал матчи для болельщиков на экране, продолжающееся присутствие несмотря на перемены в составе, штабе и руководстве. Для многих его имя прочно связано не с победами той великой команды, а с неторопливыми аналитическими включениями во время трансляций.

Известность к Кингу пришла благодаря умению глубоко разбираться в игре и объяснять сложные вещи простым языком. Поклонники нередко повторяли его высказывания, а самые яркие фразы узнавали даже те, кто вообще не болел за «Чикаго». При этом Кинг оставался почти единственным человеком из первого золотого состава клуба, кто продолжал трудиться в команде долгие годы после завершения выступлений на площадке. Такой путь сделал его фигурой с особым статусом в структуре клуба. Именно поэтому его имя остаётся важной частью истории «Буллз» как на площадке, так и за её пределами.