И будет ли «Сан-Антонио» шестым таким клубом?

Всего 5 команд смогли выиграть финал НБА, уступая 0-2. Кто они?

«Сан-Антонио» оказался в сложном положении в финале НБА — команда проиграла «Нью-Йорку» два первых матча серии. Теперь «Спёрс» предстоит решить задачу, которая в истории лиги удавалась лишь нескольким командам. За всё время существования НБА только пять клубов смогли стать чемпионами после счёта 0-2 в финале.

Вспоминаем все подобные случаи и оцениваем, насколько этот список может пополниться в 2026 году.

«Милуоки» — последний успешный пример

«Милуоки», финал НБА — 2021 Фото: Jonathan Daniel/Getty Images

Наиболее свежий случай произошёл в 2021 году, когда «Милуоки» начал финальную серию с «Финиксом» с двух поражений — 105:118 и 108:118. По итогам первых встреч преимущество «Санз» выглядело достаточно убедительным.

Перелом наступил после возвращения серии в Висконсин. «Бакс» уверенно выиграли третий матч со счётом 120:100, а затем сравняли счёт в серии благодаря победе в четвёртой встрече. Ключевыми эпизодами финала стали блок Янниса Адетокунбо на Деандре Эйтоне в концовке четвёртого матча и перехват Джру Холидэя у Девина Букера в пятой игре.

После победы в Аризоне «Милуоки» получил возможность закрыть серию дома. В шестом матче Адетокунбо набрал 50 очков и привёл команду к победе со счётом 105:98. Более того, для клуба это был первый чемпионский титул с 1971 года.

«Кливленд» и единственный камбэк с 1-3 в финале

«Кливленд», финал НБА — 2016 Фото: Carlos Avila Gonzalez/Getty Images

Если оценивать сложность задачи, то возвращение «Кливленда» в 2016 году остаётся самым впечатляющим случаем в истории финалов.

Серия с «Голден Стэйт» началась с двух поражений, а после четырёх матчей счёт стал 3-1 в пользу «Уорриорз». Команда из Огайо оказалась в ситуации, из которой ранее никто не выбирался в финале НБА.

Важным фактором стала дисквалификация Дрэймонда Грина на пятую игру. «Кавальерс» воспользовались возможностью и сократили отставание благодаря 41 очку Леброна Джеймса и 41 очку Кайри Ирвинга. В шестом матче Джеймс вновь набрал 41 очко и перевёл серию в решающую встречу.

Седьмой матч завершился победой «Кливленда» со счётом 93:89. Самыми запоминающимися эпизодами стали блок Джеймса на Андре Игуодале и трёхочковый Ирвинга менее чем за минуту до конца встречи. «Кавальерс» оказались первой командой, отыгравшейся с 1-3 в финале.

«Майами» воспользовался спадом «Далласа»

«Майами», финал НБА — 2006 Фото: John Biever/Getty Images

В 2006 году «Даллас» выиграл два первых матча финала с «Майами» со счётом 90:80 и 99:85. Более того, по ходу третьей игры преимущество техасцев достигало 13 очков в заключительной четверти.

Именно этот матч стал поворотным. «Хит» сумели отыграться и победили со счётом 98:96. Главной фигурой серии был Дуэйн Уэйд, набравший в той встрече 42 очка.

После этого инициатива полностью перешла к «Майами». Команда выиграла четвёртый матч с разницей в 24 очка, а затем одержала две тяжёлые победы подряд. Особенно обсуждаемой остаётся пятая встреча, в которой Уэйд исполнил 25 штрафных бросков.

Шестой матч завершился со счётом 95:92, а «Майами» впервые в своей истории стал чемпионом НБА.

«Портленд» изменил ход серии после переезда домой

«Портленд», финал НБА — 1977 Фото: Hank Delespinasse/Getty Images

До чемпионства «Майами» подобный камбэк в финале происходил только один раз за почти 30 лет.

В 1977 году «Филадельфия» выиграла два первых матча серии с «Портлендом» — 107:101 и 107:89. Однако после переезда финала в Орегон ситуация изменилась.

«Трэйл Блэйзерс» уверенно выиграли третий и четвёртый матчи, набрав 129 и 130 очков соответственно. Затем последовала победа в пятой встрече уже на площадке соперника, после чего «Портленд» получил возможность завершить серию дома.

Шестая игра получилась напряжённой, однако хозяева удержали преимущество и победили со счётом 109:107. Главным игроком чемпионской команды был Билл Уолтон, контролировавший игру на обеих сторонах площадки.

Этот титул остаётся единственным в истории франшизы.

Первый случай произошёл ещё в 1969 году

Чемпионский парад «Бостона», 1969 год Фото: Joe Runci/Getty Images

Первой командой, сумевшей победить в финале после двух стартовых поражений, стал «Бостон».

В финале 1969 года «Лейкерс» выиграли два домашних матча подряд, а Джерри Уэст набрал в них 94 очка. Однако «Селтикс» постепенно вернули себе инициативу.

Ключевым моментом серии стала четвёртая игра. В концовке Элджин Бэйлор допустил потерю, заступив за боковую линию, после чего Сэм Джонс реализовал победный бросок одновременно с сиреной и сравнял счёт в серии.

После пяти матчей впереди вновь был «Лос-Анджелес», однако травма подколенного сухожилия у Уэста осложнила положение команды. «Бостон» выиграл шестую встречу и перевёл серию в решающий матч, где одержал победу со счётом 108:106.

Несмотря на поражение, Уэст получил награду MVP финала — единственный подобный случай в истории НБА.

Что это означает для «Сан-Антонио»

«Сан-Антонио», финал НБА — 2026 Фото: Ronald Cortes/Getty Images

Для нынешних «Спёрс» существует одна дополнительная проблема, которой не было у всех пяти чемпионских команд из этого списка.

«Бостон», «Портленд», «Майами», «Кливленд» и «Милуоки» проигрывали первые два матча на выезде. После этого серии переезжали на их домашние площадки, где им удавалось изменить ситуацию.

«Сан-Антонио» уступил оба стартовых матча дома. В истории финалов НБА подобное происходило крайне редко. В 1993 году в аналогичном положении оказался «Финикс», а в 1995-м — «Орландо». Ни одна из этих команд не смогла выиграть титул.

Поэтому перед «Спёрс» стоит более сложная задача, чем может показаться при взгляде на счёт серии. История знает примеры камбэков после 0-2, однако практически все они развивались в совершенно иных обстоятельствах.