Они — одно целое. Как «Нью-Йорк» собрал идеальный ростер и ведёт в финале НБА

«Нью-Йорк» выиграл 13-й матч подряд в нынешнем плей-офф и повёл 2-0 в финальной серии. На первый взгляд причины успеха очевидны: Джейлен Брансон остаётся одним из лучших игроков постсезона, Карл-Энтони Таунс проводит сильнейший отрезок сезона, а команда демонстрирует лучшие показатели по обе стороны площадки.

Однако нынешний результат интересен не только уровнем игры лидеров. По ходу плей-офф всё отчётливее проявляется качество, которое отличает этот состав от большинства претендентов на титул. У «Никс» практически нет элемента, который существовал бы отдельно от общей конструкции. Каждый игрок закрывает конкретную задачу, а сильные стороны одних компенсируют ограничения других.

Победная серия, которую сложно объяснить одной причиной

«Сан-Антонио» — «Нью-Йорк», финал НБА — 2026 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

У длинных серий побед обычно находится понятное объяснение. Иногда речь идёт о доминировании суперзвезды, иногда — о превосходстве в таланте, иногда — о временном всплеске реализации.

С нынешним «Нью-Йорком» такой подход работает плохо.

За время серии команда выигрывала матчи разными способами. В одних встречах ключевым фактором становилась игра Брансона с мячом. В других решающее значение получали подборы в атаке, защита на периметре или вклад запасных. В отдельных матчах соперники успешно ограничивали одну из сильных сторон «Никс», но сталкивались с проблемами в других компонентах.

Именно по этой причине статистика выглядит столь убедительно. Здесь важно не только то, что команда лидирует по атаке и защите в плей-офф. Главное — коллектив демонстрирует высокую эффективность независимо от того, как складывается матч.

Когда соперник старается закрыть Брансона, возможности сразу же открываются для других баскетболистов основы. Более того, при попытках остановить Таунса защите тяжело уследить за игроками, открытыми по краям площадки. Если стартует жёсткая борьба на щитах, «Нью-Йорк» часто оказывается победителем за счёт успешных подборов.

Способ, которым команда добивается успеха, меняется в зависимости от ситуации на площадке.

Брансон и Таунс формируют основу системы

Джейлен Брансон и Карл-Энтони Таунс, финал НБА — 2026 Фото: Ronald Cortes/Getty Images

Брансон остаётся главным источником создания моментов в нападении. Его влияние давно не ограничивается набором очков. За последние сезоны разыгрывающий существенно прибавил в работе против агрессивной защиты и научился использовать повышенное внимание соперников в пользу партнёров.

Это особенно важно для команды, в которой сразу несколько игроков способны завершать владения после получения преимущества.

Значительную роль здесь играет Таунс.

Его вклад обычно сводят к дальнему броску для игрока передней линии, хотя фактически влияние центрового значительно шире. Таунс создаёт проблемы для любой схемы защиты. Он может играть через периметр, атаковать после размена, принимать решения с мячом и оставаться эффективным на подборе.

В такой ситуации защитники вынуждены всё время лавировать между не самыми выгодными вариантами.

При этом «Никс» не строят систему исключительно вокруг сильных сторон Таунса. Состав подобран таким образом, чтобы минимизировать последствия его недостатков. Нагрузку в защите распределяют фланговые игроки, а часть борьбы под кольцом берёт на себя Митчелл Робинсон.

Главная сила состава находится вокруг звёзд

Микал Бриджес и Джош Харт, сезон-2025/2026 Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Многие команды строятся вокруг одной или двух центральных фигур. «Нью-Йорк» отличается тем, что значительная часть его устойчивости обеспечивается игроками второго плана. Так, О Джи Ануноби, Микал Бриджес и Джош Харт выполняют разные функции и практически не дублируют друг друга.

Ануноби отвечает за наиболее сложные оборонительные задания. Бриджес обеспечивает стабильность владений и эффективно действует без мяча. Харт помогает команде выигрывать борьбу за дополнительные владения и связывает разные игровые сочетания. Да и такое сочетание создаёт для «Никс» устойчивый каркас, помогающий сохранять равновесие при любом повороте игры. Такой же подход заметен на позиции центрового — Таунс делает акцент на расширении опций в атаке, а Робинсон берёт на себя защиту кольца и борьбу за подборы у чужого щита.

Запасные вносят чёткий вклад в игру. Майлз Макбрайд усиливает команду в обороне и стабильно реализует броски. Ландри Шамет добавляет нападению остроты за счёт дальних попыток. Благодаря Хосе Альварадо и Джордану Кларксону появляется возможность варьировать тактику в зависимости от стиля соперника и происходящего на площадке.

Именно поэтому нынешний «Нью-Йорк» производит настолько цельное впечатление. У команды Майка Брауна есть очевидные недостатки. Брансона по-прежнему можно атаковать в защите, Таунс не избавился от проблем с фолами и потерями, Робинсон ограничен в нападении. Однако практически каждая уязвимость внутри состава перекрывается сильной стороной другого игрока. Для плей-офф это зачастую важнее, чем наличие ещё одной звезды в составе. В случае «Никс» успех выглядит последовательной работой над построением ростера, в котором большинство элементов дополняют друг друга.