План по спасению финала. Как УНИКСу остановить неудержимый ЦСКА и вернуть интригу

Кажется, у этих армейцев почти нет слабых мест. Но казанцы попробуют их найти.

Первые два матча финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и УНИКСом уже состоялись и проходили в довольно односторонней манере. ЦСКА защитил домашнюю площадку, продемонстрировал феноменальную атакующую мощь и повёл 2-0. Теперь противостояние продолжится в Казани, где для подопечных Велимира Перасовича всё только начинается. На домашнем паркете «Баскет-холла» у волжан ещё остаются козыри, способные помочь им перехватить инициативу. Разбираем ключевые интриги и тактические нюансы, которые могут определить исход важнейшей третьей встречи.

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Оборона периметра: как лишить ЦСКА главного оружия?

ЦСКА — УНИКС Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

В первых двух встречах нападение москвичей выглядело практически безупречно. Во втором матче подопечные Андреаса Пистиолиса и вовсе установили рекорд плей-офф Единой лиги, отгрузив в кольцо соперника 20 трёхочковых бросков (102:89). Лезть в «краску», где дежурят габаритные Маркус Бингэм и Джален Рейнольдс, может быть нелогично. Особенно если есть другие варианты, которые работают. Вместо проходов в трёхсекундную зону красно-синие устроили настоящий обстрел из-за дуги.

Стратегия казанцев с постоянными сменами на периметре себя не оправдала — игроки ЦСКА раз за разом получали открытые броски. В такой ситуации Перасовичу необходимо искать новые решения. Возможно, речь пойдёт о более агрессивной опеке снайперов, отказе от части разменов или более ранней помощи на периметре. Это неизбежно создаст дополнительные возможности для проходов под кольцо, однако именно здесь УНИКС может рассчитывать на своих главных козырей — уже упомянутых Бингэма и Рейнольдса, способных в «краске» осложнить жизнь любому сопернику.

Ещё одним решением могут стать варианты зонной защиты. Например, использовать агрессивную зону 3-2 с акцентом на давление на периметре или комбинированные схемы, в которых против ключевых снайперов москвичей действует персональная опека. Такие построения способны усложнить ЦСКА движение мяча и ограничить количество свободных бросков с дистанции, однако неизбежно создадут уязвимости в других зонах площадки и потребуют максимальной концентрации при защите проходов и борьбе за подбор.

План по сдерживанию Тримбла и Уэйра

ЦСКА — УНИКС Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Помимо работы на дуге, важно будет найти аргументы против яркой игры защитников ЦСКА Мело Тримбла и Каспера Уэйра. Во второй игре Мело повторил рекорд чемпионата, реализовав восемь дальних бросков (всего на его счету 28 очков). Уэйр добавил к этому солидные 21 очко и пять передач. Оба слишком комфортно чувствуют себя в финале.

Полностью остановить эту связку практически нереально, но прикрыть — другой вопрос. Казанцам можно вспомнить, что «Локо» в прошлых сериях действовал против них куда более агрессивно, используя дабл-тимы на мяче, активную подстраховку со слабой стороны и вариативные защитные построения с переключениями.

Фактор площадки

Фанаты УНИКСа Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Надежду на возвращение интриги в серии можно смело связывать с её переездом в Казань. В нынешнем сезоне в личных встречах этих соперников домашний паркет играл определяющую роль. Гостевые матчи давались армейцам в разы тяжелее. К слову, кроме УНИКСа, больше никому по ходу сезона не удавалось дважды обыграть ЦСКА. Происходило это ещё в регулярке, но руки, как говорится, должны помнить. Предыдущие встречи в Татарстане показали, что для победы казанцам вовсе не обязательно пытаться успеть везде. Достаточно грамотно расставить приоритеты в защите — либо полностью выключить Тримбла, лишив его оперативного пространства, либо наглухо закрыть остальных «дальнобойщиков» москвичей. Именно этот прагматичный подход и домашние трибуны «Баскет-холла» могут привести команду Перасовича к долгожданному перелому в серии.

В действительности факторов, которые предопределят результат, может быть куда больше. Это и крепкий костяк россиян в лице Алексея Шведа и Дмитрия Кулагина, и фигура самого Перасовича, который давно доказал, что может найти выход там, где, казалось бы, его просто нет. На первый план в этот вечер может выйти любая деталь. Сумеет ли УНИКС перехватить инициативу и возродить интригу в финале или ЦСКА сделает решающий шаг к чемпионству? Ответ мы узнаем уже совсем скоро, а «Чемпионат», как всегда, предстоящую встречу подробно осветит.