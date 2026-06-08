«Придёт и всё испортит». Трамп станет первым в истории президентом США на финале НБА

Нью-Йорк в последнее время охвачен настоящей баскетбольной лихорадкой. С выходом «Никс» в финальную серию НБА она только усилилась. Небоскрёбы «Большого яблока» подсвечены оранжево-синими цветами, в закусочных предлагают тематическую выпечку в цветах команды, а на станциях метро меняют оформление в честь финалиста. Подопечные Майка Брауна впервые с 1999 года пробились в финал НБА и уверенно ведут в серии с «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 2-0. Город с нетерпением ждёт третьего матча — первого на домашней арене «Мэдисон Сквер Гарден». Однако в центре внимания оказался не только баскетбол: ранее стало известно, что игру посетит действующий президент США Дональд Трамп.

Президентский масштаб и беспрецедентный досмотр

Дональд Трамп (справа) и президент UFC Дана Уайт Фото: Ed Mulholland/Getty Images

На предстоящий матч Трампа пригласил владелец «Никс» Джеймс Долан. Визит станет историческим событием для лиги — ещё ни разу в истории действующий глава государства не посещал встречу финальной серии НБА. В последний раз действующий президент США появлялся на баскетбольной игре в 2015 году, когда Барак Обама пришёл на открытие сезона в Чикаго.

Трамп известен любовью к спорту: в рамках своего второго срока он уже посещал Супербоул, гонку «Дейтона-500» и Кубок Райдера (гольф). Кроме того, главу Белого дома регулярно можно увидеть на турнирах UFC, а уже 14 июня, в его 80-й день рождения, на лужайке Белого дома состоится масштабное событие в промоушене Даны Уайта. Теперь в этом списке появится и финальный матч НБА.

Однако для рядовых болельщиков приезд высокопоставленного гостя обернулся колоссальными неудобствами. Нью-Йорк и в обычные дни известен повышенным вниманием к мерам безопасности — тщательный досмотр в местных музеях и на массовых мероприятиях давно стал нормой. Но в этот понедельник меры на «Мэдисон Сквер Гарден» будут ещё сильнее, особенно на фоне недавнего инцидента, когда на находящейся прямо под ареной станции Пенн-Стейшн в результате случайного нападения с ножом пострадали пять человек.

Совместными усилиями Секретной службы США и полиции Нью-Йорка вокруг стадиона вводится режим, напоминающий досмотр в аэропортах. Руководство «Никс» уже объявило о запрете на пронос любых сумок и призвало зрителей свести к минимуму личные вещи. Болельщикам рекомендовано прибыть на арену минимум за два часа до начала матча, что вызвало волну возмущений в социальных сетях.

Безопасность против атмосферы

Полиция и фанаты «Никс» у «Мэдисон Сквер Гарден» Фото: Selcuk Acar/Getty Images

Болезненным ударом для поклонников команды стала отмена традиционной фан-зоны прямо у «Мэдисон Сквер Гарден», где тысячи людей должны были собраться у огромных экранов. Билеты на сам матч на сайтах перепродаж стартуют от $ 10 тыс. и доходят до баснословных $ 100 тыс. На вопрос об экстремальных ценах сам Трамп в пятницу философски заметил: «Такова жизнь. Но по телевизору это можно посмотреть почти бесплатно».

Для тех, кто не мог позволить себе место на трибуне, уличная фан-зона была единственным способом приобщиться к историческому моменту. И хотя официальные лица рассчитывают вернуть уличные просмотры к четвёртой встрече, фан-сообществу от этого не намного легче. Популярный аккаунт Knicks Memes был довольно лаконичен, но предельно ясен: «Неважно, за кого вы голосовали. Запретить эту невероятную атмосферу возле MSG в ночь, когда команда проводит первый домашний матч финала за 27 лет, — объективно отстой».

Критику подхватили и политики. Конгрессмен-демократ Хаким Джеффис эмоционально высказался в эфире CNN: «Почему Дональд Трамп вечно должен всё портить? Город празднует, мы обняли эту команду, а этот парень обязательно должен вклиниться». В то же время мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, представляющий демократических социалистов, был дипломатичнее, отметив, что город рад любому болельщику «Никс». Сам он при этом будет сидеть «в совершенно другом секторе стадиона».

Сообщения многих рядовых фанатов-нью-йоркцев менее деликатны и куда более красноречивы. Суть этого коллективного недовольства и главных страхов трибун можно найти в посте блогера под ником NerdAtCoolTable, который сейчас активно тиражируют в Сети: «Документальный фильм, который выйдет через 20 лет, о том, как титул уже был в руках у «Никс», но затем Трамп пришёл на третий матч, и всё рухнуло… Это будет потрясающе».

Забавно, что и Трамп, и «Никс» появились на свет в одном и том же 1946 году. Связь нынешнего главы государства с командой длится ещё с 1975-го, когда он консультировал тогдашних владельцев арены, а в 1990-е его регулярно видели в первом ряду рядом со Спайком Ли и другими знаменитостями. Комиссионер НБА Адам Сильвер подтверждает, что Трамп всегда был преданным фанатом клуба, задолго до ухода в политику.

Однако сегодня Нью-Йорк — оплот демократов, и возвращение президента в родной город воспринимается многими неоднозначно. Смогут ли «Никс» абстрагироваться от политического шума, строгих мер безопасности и продлить свою 13-матчевую победную серию в плей-офф, станет известно уже в ночь на 9 июня мск. Ну а если вы вдруг пропустите эту встречу, «Чемпионат» обязательно подробно её осветит.