УНИКС провалился, потом показал характер, но было уже поздно. ЦСКА — в шаге от чемпионства

УНИКС не сумел составить конкуренцию ЦСКА в Москве по ходу финальной серии Единой лиги ВТБ. Настало время матчей в Казани, где местная команда уже дважды обыгрывала армейцев в регулярном чемпионате. Получилось ли в этот раз?

Каспер Уэйр реализовал два трёхочковых броска и задал результативный тон игре. Джален Рейнольдс и Маркус Бингэм отменно действовали на обеих сторонах паркета, сократив отставание казанцев до минимума — 11:12. Но затем Ливио Жан-Шарль и Мело Тримбл сделали всё, чтобы ЦСКА забрал четверть. Так и получилось — армейцы оказались сильнее со счётом 27:19. Во втором отрезке атака УНИКСа застопорилась. А у армейцев напротив — полетело со всех дистанций. Тримбл, Антониус Кливленд, Иван Ухов и Самсон Ружнцев забросили по «трёшке». Жан-Шарль собирал на себе фолы и находил моменты вблизи кольца. Москвичи уничтожили соперника в десятиминутке — 27:12.

Команды вышли на паркет при счёте 54:31 в пользу ЦСКА. Как вы понимаете, невероятно сложно отыграть такое отставание. Тем не менее УНИКС не сдавался: Андрей Лопатин забросил две «трёшки», Бингэм, Рейнольдс и Дмитрий Кулагин отлично действовали, однако даже этого не хватало, чтобы заметно приблизиться к армейцам. Подопечные Велимира Перасовича забрали третий отрезок с результатом 22:18. В заключительной четверти УНИКС снова давил на соперника, хорошо пользовался моментами. Все те же основные лица отдавали все силы, однако два подряд дальних попадания от Ухова закрыли вопросы о победителе. ЦСКА выиграл встречу со счётом 86:74.

X-фактор

Михаил Беленицкий и Ливио Жан-Шарль Фото: Единая лига ВТБ

Реализация армейцев снова была на высоте. ЦСКА оказался великолепен как на двухочковой (64,0%), так и на трёхочковой дистанции (43,8%). Команда показала шикарное движение мяча, доводя до свободных бросков раз за разом. Это и стало X-фактором. Конечно, ещё стоит отметить Жан-Шарля. Центровой провёл один из лучших матчей в этом плей-офф, набрав 18 очков, семь подборов и три передачи. При этом Ливио реализовал шесть из восьми бросков (75%).

Лучшие

Маркус Бингэм Фото: Единая лига ВТБ

У ЦСКА, помимо Жан-Шарля, который выдал умопомрачительный матч, хорошую игру провели почти все. Тримбл со скамейки набрал 14 очков, два подбора и три передачи. Ухов в старте оформил 13 очков и две передачи. Уэйр тоже качественно организовывал атаки: 13 очков и пять передач.

В составе УНИКСа выделялся Бингэм, собравший 23 очка восемь подборов и два перехвата. Всё это — с отменной бросковой эффективностью (61,5%). Топовая игра от Маркуса! Рейнольдс отлично сегодня действовал: 16 очков, восемь подборов, одна передача, один перехват и один блок-шот при 60% реализации. Ещё с переменным успехом лидерам помогали Пэрис Ли, Кулагин и Лопатин, каждый из которых набрал девять очков.

Итоги

Борьба в матче УНИКС — ЦСКА Фото: Единая лига ВТБ

Кажется, это конец для УНИКСа. С 0-3 отыграться практически невозможно. Причём если казанцы дома отдают первую половину со счётом 31:54, то о чём вообще можно говорить? ЦСКА слишком силён и великолепно пользуется слабостями соперника. Эмоциональные тайм-ауты Перасовича не работали, а Андреасу Пистиолису сегодня почти не нужно было вмешиваться в игру, так как его подопечные действовали безукоризненно. Ждём четвёртую встречу, в которой мы можем узнать имя чемпиона сезона-2025/2026.