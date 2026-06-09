Вембаньяма встряхнул финал НБА! «Нью-Йорк» уже не так недосягаем

Что касается «Сан-Антонио», для техасцев третий матч финальной серии, по сути, обрёл решающее значение. После двух неудач дома команда рисковала оказаться в такой ситуации, выбраться из которой ещё никому в истории НБА не удавалось. Тем не менее «Спёрс» смогли одержать победу в гостях — 115:111, сократить разрыв в серии до 1-2 и вернуть противостоянию интригу. Пытаемся разобраться, за счёт каких факторов удалось добиться этого успеха и почему «Никс» впервые за долгое время столкнулись с настоящими трудностями.

Начало матча прошло под контролем гостей: Виктор Вембаньяма дважды забил сверху, а его партнёры реализовали бóльшую часть стартовых бросков. Уже к пятой минуте у «Сан-Антонио» было комфортное преимущество. «Никс» выглядели растерянно, часто ошибались, не поспевали защищаться и не могли навязать сопернику свой баскетбол. Первая четверть осталась за гостями, однако команду из Нью-Йорка это не сломило. Во второй двенадцатиминутке хозяева смогли нащупать свою игру. Особо выделялся О Джи Ануноби, который уверенно набирал очки и попадал издали, а Джейлен Брансон привычно взял на себя организацию атаки. К большому перерыву инициатива перешла к «Никс» — они завершили первую половину лидерами — 64:57.

Перелом в матче произошёл именно после большого перерыва — «Сан-Антонио» сумел подстроиться под игру Брансона, действовал осторожнее в защите и практически перестал ошибаться, за счёт чего снова перехватил инициативу в быстрых атаках. Особенно на этом фоне стал заметен Вембаньяма. Француз не ограничивался только завершением владений, он стабильно выводил партнёров на удобные позиции. Даже итоговые цифры — 32 очка, восемь подборов и шесть результативных передач — не полностью раскрывают его вклад. При этом бросается в глаза зрелость решений лидера «Спёрс». Напомним, в прошлой встрече его обидная потеря в концовке стала одной из ключевых причин поражения, но теперь Виктор уверенно доиграл заключительный отрезок и набрал 10 очков в последней четверти. Благодаря этому он оказался самым юным игроком после Мэджика Джонсона, кому удалось преодолеть отметку в 30 очков в финале НБА.

Свою роль в победе «Спёрс» сыграл и Стефон Касл, завершивший матч с 23 очками и реализовавший крайне важный трёхочковый бросок за 1.53 до конца встречи, когда разница в счёте достигла семи очков. ДеАарон Фокс не отметился результативностью, но именно он сумел организовать темп, который позволил гостям действовать хладнокровно в нервные моменты. Брансон вновь стал двигателем атак «Никс», набрав 32 очка, хотя команде этого оказалось мало. Вторым по результативности у хозяев стал Ануноби — его вклад составил 28 очков, однако этого не хватило. Карл-Энтони Таунс ограничился 11 очками, а Микал Бриджес бóльшую часть матча был вынужден беречься из-за риска шестого фола. Для команды, которая в предыдущих сериях добивалась успеха за счёт ротации, нехватка помощи стала причиной неудачи.

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Примечательно, что «Нью-Йорк» уступил впервые после 23 апреля, до этого команда успела выиграть подряд 13 матчей в плей-офф, что стало второй по продолжительности серией побед в истории НБА в это время года. Ещё один факт — у команды был перерыв между поражениями в 46 дней, который также завершился. После трёх встреч становится понятно, что сегодня важнее не сам счёт в серии, а перемены в происходящем на паркете. Если из Техаса «Никс» уезжали с большой уверенностью, то после последней игры у «Сан-Антонио» появилась реальная возможность сравнять счёт. Третий матч наглядно показал: преимущество «Нью-Йорка» не так уж велико, каким казалось всего несколько дней назад.