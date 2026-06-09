Финал НБА — 2026. Четвёртый матч. LIVE!

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В ночь на 11 июня состоится четвёртый матч финальной серии плей-офф НБА: «Нью-Йорк» и «Сан-Антонио» снова сойдутся друг с другом на паркете. Сейчас впереди «Никс» — 2-1. Любопытно, что во всех предыдущих играх успех праздновали только гости. Встанет ли «Сан-Антонио» на одну ступень с соперником и вернёт ли в финал максимальную интригу? «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, чтобы вы не пропустили ни одного важного события.
Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма после третьего матча с «Нью-Йорком» поделился мнением об игре своего одноклубника Стефона Касла.
«Возможно, он самый зрелый игрок в нашей команде. И при этом ему далеко до самых старших. Он уже играл в серьёзных матчах ещё до НБА. Поэтому меня совсем не удивляет то, что он показывает сейчас. Стефон снова и снова доказывает, что способен на многое, и что мы правильно сделали, доверившись ему».
Главный тренер «Нью-Йорка» Майк Браун после третьей встречи с «Сан-Антонио» прокомментировал работу судей.
«Я никогда бы не подумал, что окажусь в финале НБА и увижу, как одна команда получает 24 штрафных за вторую половину, а другая — только восемь. Я ведь, кажется, никогда особо не жаловался на судейство. Может, да, мы фолили, но ведь и они тоже фолили».
Главный тренер «Сан-Антонио» Митч Джонсон прокомментировал игру центрового своей команды Виктора Вембаньяма в третьем матче с «Нью-Йорком».
«Честно говоря, никто из нас не удивлён — мы и не ждали от Виктора ничего иного, кроме сильной игры и атакующего настроя. Это ровно то, чего мы от него ожидаем».