Финал НБА — 2026. Четвёртый матч. LIVE!

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В ночь на 11 июня состоится четвёртый матч финальной серии плей-офф НБА: «Нью-Йорк» и «Сан-Антонио» снова сойдутся друг с другом на паркете. Сейчас впереди «Никс» — 2-1. Любопытно, что во всех предыдущих играх успех праздновали только гости. Встанет ли «Сан-Антонио» на одну ступень с соперником и вернёт ли в финал максимальную интригу? «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, чтобы вы не пропустили ни одного важного события.

В России сейчас нет ни одной легальной платформы с правами на трансляцию матчей НБА. Смотреть их можно только через зарубежные сервисы вроде NBA League Pass, YouTube TV с добавлением NBA League Pass, а также Hulu + Live TV, Sling TV или FuboTV — все они доступны по подписке.