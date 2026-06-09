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Финал НБА — 2026, Нью-Йорк — Сан-Антонио, четвёртый матч, 11 июня: текстовая онлайн-трансляция, где смотреть, прогноз

Финал НБА — 2026. Четвёртый матч. LIVE!
Артемий Берстенев Никита Бирюков
,
Финал НБА — 2026. Четвёртый матч. LIVE!
Комментарии
«Сан-Антонио» сделает 2-2?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь на 11 июня состоится четвёртый матч финальной серии плей-офф НБА: «Нью-Йорк» и «Сан-Антонио» снова сойдутся друг с другом на паркете. Сейчас впереди «Никс» — 2-1. Любопытно, что во всех предыдущих играх успех праздновали только гости. Встанет ли «Сан-Антонио» на одну ступень с соперником и вернёт ли в финал максимальную интригу? «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, чтобы вы не пропустили ни одного важного события.

В России сейчас нет ни одной легальной платформы с правами на трансляцию матчей НБА. Смотреть их можно только через зарубежные сервисы вроде NBA League Pass, YouTube TV с добавлением NBA League Pass, а также Hulu + Live TV, Sling TV или FuboTV — все они доступны по подписке.
Расписание финала плей-офф НБА — смотрите здесь
НБА — плей-офф . Финал. 4-й матч
11 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Live Артемий Берстенев

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма после третьего матча с «Нью-Йорком» поделился мнением об игре своего одноклубника Стефона Касла.

«Возможно, он самый зрелый игрок в нашей команде. И при этом ему далеко до самых старших. Он уже играл в серьёзных матчах ещё до НБА. Поэтому меня совсем не удивляет то, что он показывает сейчас. Стефон снова и снова доказывает, что способен на многое, и что мы правильно сделали, доверившись ему».
Стефон Касл Подробнее
08:44 Артемий Берстенев

Главный тренер «Нью-Йорка» Майк Браун после третьей встречи с «Сан-Антонио» прокомментировал работу судей.

«Я никогда бы не подумал, что окажусь в финале НБА и увижу, как одна команда получает 24 штрафных за вторую половину, а другая — только восемь. Я ведь, кажется, никогда особо не жаловался на судейство. Может, да, мы фолили, но ведь и они тоже фолили».
НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
09 июня 2026, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 115
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Ануноби - 28, Харт - 16, Таунс - 11, Кларксон - 10, Робинсон - 5, Альварадо - 4, Шамет - 3, Бриджес - 2, Макбрайд, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 32, Касл - 23, Харпер - 13, Фокс - 12, Шампани - 12, Васселл - 11, Джонсон - 7, Брайант - 3, Корнет - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли
08:41 Артемий Берстенев

Главный тренер «Сан-Антонио» Митч Джонсон прокомментировал игру центрового своей команды Виктора Вембаньяма в третьем матче с «Нью-Йорком».

«Честно говоря, никто из нас не удивлён — мы и не ждали от Виктора ничего иного, кроме сильной игры и атакующего настроя. Это ровно то, чего мы от него ожидаем».
Как прошёл третий матч:
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Пока Трамп спал, «Нью-Йорк» пал. Третий матч финала НБА — за «Сан-Антонио»! Пока Трамп спал, «Нью-Йорк» пал. Третий матч финала НБА — за «Сан-Антонио»!
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