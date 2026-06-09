Трамп переписал историю НБА, но был встречен свистом. Публика не оценила его визит

Дональд Трамп, который сейчас занимает пост президента США, пришёл на третий матч финала НБА между «Нью-Йорком» и «Сан-Антонио». Когда в зале заиграл гимн, часть болельщиков на арене в «Мэдисон Сквер Гарден» встретила его появление на больших экранах свистом. Важно отметить, что до этого ни один действующий президент США не посещал финальные игры НБА. Пока певец Эйвери Уилсон исполнял гимн, камеры показали Трампа, который отдавал воинское приветствие — именно в этот момент зрительный зал начал шуметь. Чуть раньше трибуны скандировали «USA! USA!», однако после появления флага США на экранах реакция публики изменилась. В завершение болельщики поаплодировали баскетболистам «Никс», а при упоминании «Спёрс» реакция стала заметно прохладнее, но уже исключительно из-за спортивного соперничества.

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Выступая перед журналистами, Трамп отметил, что публика в «Мэдисон Сквер Гарден» встретила его довольно тепло. Как признался президент, атмосфера на трибунах была очень напряжённой и энергичной, и сам он смотрел матч из ложи Джеймса Долана вместе с близкими и коллегами по политической команде. Во время перерыва он пообщался с комиссионером НБА Адамом Сильвером и политиками, а уровень безопасности в этот день оказался беспрецедентным для баскетбольных матчей. За много часов до игры полицейские и секретные агенты выстроили охраняемый периметр вокруг арены, а гостям пришлось проходить через металлоискатели и предъявлять специальные документы на входе.

На этот раз ограничения коснулись не только фанатов — пришлось менять привычные маршруты возле арены, а фан-зону возле «Мэдисон Сквер Гарден» и вовсе отменили. Из-за этого некоторые зрители жаловались на неразбериху и нехватку информации при проходе через большое количество постов охраны. Усиленные проверки объясняются событиями последних лет, поэтому безопасность президента на массовых встречах стали обеспечивать гораздо серьёзнее. Аналогичные трудности возникали и прежде, например, во время финального матча US Open, на котором тоже присутствовал Трамп.

«Никс» подходили ко встрече с продолжительной победной серией в плей-офф на родной площадке, однако продолжить её не удалось. «Сан-Антонио» взял верх со счётом 115:111 и сумел сократить отставание в финальной серии — 1-2.