А вы знали, что отец Стефона Касла играл с легендой «Сан-Антонио» Тимом Данканом?

Прямо сейчас «Спёрс» бьются с «Никс» в финале НБА в своём первом же плей-офф в новой эре — после эпохи Тима Данкана, Тони Паркера, Ману Джинобили и Грега Поповича. Второй звездой команды после Виктора Вембаньямы является второгодка Стефон Касл. Однако мало кто знает, что его связь с «Сан-Антонио» куда глубже, чем кажется, и берёт своё начало в далёком 1993 году.

Отец Стефона Стэйси Касл играл в одной университетской команде с будущей легендой «Спёрс» Тимом Данканом. Карьера Касла-старшего сложилась не так, как он хотел, однако Стэйси сыграл огромную роль в становлении сына.

Стэйси Касл был легендой школьного баскетбола, играя за Far Rockaway High School в Куинсе, Нью-Йорк. За эту команду он набирал в среднем почти 25 очков, после чего перевёлся в Central Florida и там отгружал в среднем по 34 очка за матч. Однако в студенческом баскетболе его карьера пошла не по школьному сценарию. Он попал в университет Уэйк-Форест в 1992 году и в 19 матчах набирал в среднем 1,5 очка за шесть минут.

В сезоне-1993/1994 ситуация не изменилась — 2,4 очка за восемь минут в 21 матче. Однако в том сезоне в Уэйк-Форест собралась мощная банда: Расти ЛаРу (чемпион НБА 1998 года в составе «Чикаго Буллз» с Майклом Джорданом), Рэндольф Чилдресс, который также попал в НБА, но одним из главных игроков той команды был Тим Данкан — будущий пятикратный чемпион НБА, обладатель множества наград и по совместительству легенда «Сан-Антонио».

Стефон и Стэйси Каслы Фото: Ronald Cortes/Getty Images

Касл-старший не мог смириться с тем, что после ведущих позиций в школьном баскетболе оказался на дальнем краю скамейки запасных в NCAA. В связи с этим он перевёлся в университет Центральной Флориды. Там у Стэйси дела пошли получше: почти все матчи в стартовом составе, 11,4 очка за 28 минут.

«Я чувствовал себя неудачником. Это был первый раз, когда мне пришлось столкнуться с определёнными трудностями и проблемами. Впервые я не вышел в стартовом составе или играл не так много, как хотел [после школы]. И я плохо с этим справился. Вместо того чтобы разобраться, почему я не играю, и усерднее работать над этим, ты чувствуешь себя вправе на всё обижаться, и это отбрасывает тебя ещё дальше на скамейку запасных», — говорил Стэйси.

Касл-старший был классическим гардом с ростом 185 см, при этом специализировался он именно на наборе очков. Стефон выше на 14 см, и у него куда более разносторонний арсенал. Стэйси не привлёк внимания скаутов НБА, так и не оказавшись в лучшей лиге мира. После окончания колледжа он планировал играть за легендарную гастрольную команду «Гарлем Глобтроттерс», но вместо этого выбрал несколько университетских выставочных команд, прежде чем начать тренерскую карьеру в любительской лиге AAU. Там он даже успел потренировать своего сына до его попадания в NCAA.

У Стэйси не было как таковой тесной связи с Тимом Данканом, однако совместная игра с будущей легендой не могла не отразиться на нём, в том числе и во время воспитания сына. Данкан помнит о бывшем одноклубнике, и, возможно, с чуть большей теплотой относится к Стефону по сравнению с другими игроками нынешних «Спёрс». Стефон Касл уже пошёл по стопам Данкана, став новичком года, как и легенда «Сан-Антонио» в далёком 1998 году.

Стефон Касл Фото: Al Bello/Getty Images

Стефон рассказывал, что поддержка и вовлечение отца очень важны для него и что без этого он вряд ли бы добился того, что есть у него уже сейчас. Касл-младший говорил, что опирается на опыт отца, благодаря чему не совершает тех ошибок, которые допускал тот 30 лет назад. Параллельно Стефон отмечал важность совместных тренировок, благодаря которым его прогресс оказался куда более значительным.

Стэйси Касл, возможно, и не стал большим баскетболистом, но точно оказался прекрасным отцом, воспитавшим большого таланта. Стефон уже сейчас является незаменимой частью ротации «Сан-Антонио» и буквально правой рукой Виктора Вембаньямы. У этой парочки большое будущее, однако не стоит забывать, что многие вещи и закономерности берут своё начало задолго до. И игра отца Стефона Касла с Тимом Данканом — одна из них.