Тренер навсегда. Как Грег Попович помогает «Сан-Антонио» даже после инсульта?

«Сан-Антонио Спёрс» прямо сейчас играет в своём первом финале НБА за 12 лет. С тех пор изменилось очень многое, ушли настоящие легенды: Тим Данкан, Тони Паркер, Ману Джинобили. Последним из могикан стал главный тренер Грег Попович. Он работал в системе «Сан-Антонио» с далёкого 1988 года, а в качестве главного тренера — с 1996-го.

При Поповиче «Сан-Антонио» впервые в своей истории стал чемпионом, а суммарно при нём «Спёрс» взяли пять титулов. Грег и не думал покидать пост главного тренера, но здоровье сделало выбор за него. Однако даже это не мешает ему руководить командой в тени и наставлять её в погоне за очередным титулом.

Попович — уникальный специалист. 29 сезонов в качестве главного тренера «Сан-Антонио», более 2000 матчей, из которых почти 1400 побед. Он приводил «Спёрс» к чемпионству в трёх разных 10-летиях и, очевидно, намеревался сделать это и в четвёртом. И подспорье для этого, безусловно, было. Виктор Вембаньяма — очевидно, игрок поколения, Стефон Касл — возможно, один из самых недооценённых игроков прямо сейчас, классные ролевые игроки. Сезон-2024/2025 эти подающие надежды парни начали при Поповиче, но сыграли с ним всего лишь пять встреч. Причиной тому стал… инсульт на тот момент у 75-летнего Грега.

Грег Попович, сезон-2024/2025 Фото: Wesley Hitt/Getty Images

Всё произошло 2 ноября 2024 года. Ресторан Ruth’s Chris в Сан-Антонио, обычный вечер с желанием отдохнуть, который был омрачён. Привычная ресторанная суета резко сменилась тревожной тишиной: Попович теряет сознание прямо за столом и не сразу приходит в себя. До приезда медиков его состояние оставалось крайне нестабильным. Новость стремительно облетела всю лигу. Один из самых почитаемых и влиятельных людей в НБА оказался в положении, к которому никто не был готов. Ранее у него уже был лёгкий инсульт, но конкретно тот день стал поворотным.

Его начал подменять ассистент Митч Джонсон, при котором команда достойно смотрелась до конца сезона, после чего было объявлено, что Митч продолжит руководить командой на постоянной основе, а Попович больше не вернётся к тренерской деятельности. На пресс-конференции по этому случаю впервые на людях появился Грег — спустя полгода. Он двигался медленно, рядом его поддерживали Ману Джинобили и Тим Данкан. Попович шутил и улыбался, однако было заметно, что процесс восстановления даётся ему непросто.

В мае 2025 года официально перевернулась страница истории «Сан-Антонио», и его новыми лицами стали Митч Джонсон, Виктор Вембаньма и Стефон Касл. Но новая страница оказалась ничуть не хуже предыдущей. Уже в первом официальном сезоне при Джонсоне «Сан-Антонио» не только дошёл до плей-офф впервые за шесть лет, но и оказался в финале с 2014 года. Однако даже сейчас у Грега большая власть в команде. Об этом рассказывают сами игроки, а также доносятся слухи.

«Мы проиграли третий матч в серии с «Оклахомой». И это был первый раз, когда Попович зашёл в раздевалку и сказал: «Нет, это полное дерьмо, мы так в баскетбол не играем». И, очевидно, у него для нас нашлись кое-какие крепкие словечки. Это был первый раз за весь сезон, когда он сразу после игры зашёл в раздевалку и высказал нам всё, что думает», — рассказал защитник «Спёрс» ДеАарон Фокс.

Даже нынешний главный тренер Митч Джонсон робко молча внимал с особым уважением. Как итог — в следующей встрече «Спёрс» не оставили шансов сопернику.

Виктор Вембаньяма сообщал, что часто видится с Поповичем после матчей и при общении с ним испытывает эмоции, которых раньше у него никогда не было. Грег, в частности, говорит, что Виктор, что может играть лучше и усерднее. Вембаньяма в том числе слышит в этих словах намёк, что «нужно спуститься с небес на землю».

Попович активно участвует в жизни клуба и во время финальной серии. Стефон Касл признался, что легендарный тренер потребовал от игроков забыть первые два матча, которые «Спёрс» проиграли. Попович заявил, что команда действительно была способна одержать победы в этих встречах, но сейчас думать об этом бессмысленно.

Грег Попович и Виктор Вембаньяма Фото: Cole Burston/Getty Images

Грег всегда с командой в непростые моменты. В четвёртом матче серии с «Миннесотой» Виктор Вембаньяма поддался эмоциями и был удалён. По возвращении в Техас Попович лично приехал в аэропорт, чтобы встретить команду, и сразу же организовал личный разговор с Виктором — прямо на парковке аэропорта! После первой встречи той серии, в котором «Спёрс» проиграли, Попович пробрался прямо на видеоразбор и тоже нашёл нужные слова для команды.

«Завершение тренерской карьеры не было его выбором. В сердце он остаётся тренером. Мотивирует меня. У него всё ещё есть идеи. Очень рад, что он остаётся прежним», — поделился нынешний главный тренер «Сан-Антонио» Митч Джонсон.

Грег Попович — легенда, и этого у него не отнять. Но куда важнее не его регалии, а то, что, несмотря на такие жизненные трудности, он остаётся верен баскетболу, и любовь к нему настолько огромна и глубока в сердце Грега, что он вовлечён в родную команду, несмотря ни на что. Многие говорят, что «Сан-Антонио» обязан взять титул в том числе ради Поповича. В этом есть доля спортивной романтики, но даже если этого не произойдёт — Грег всё рано будет гордиться этими молодыми талантами, которые обязательно себя ещё проявят. Однако эти таланта вряд ли бы раскрылись настолько, если бы не Попович, даже после инсульта. У всех в организации и лиге есть чёткое ощущение, что Грег никуда не уходил, и он всё равно остаётся теневым наставником франшизы, которую лично сделал великой.