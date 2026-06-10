«Приятно, когда наших больше». Моня — об отъезде юниоров за рубеж, легионерах и сборной

Ограничения со стороны международных федераций продолжают оставаться главным вызовом для отечественного спорта. Пока ФИБА делает лишь первые точечные шаги навстречу, допуская молодёжную команду U21 по баскетболу 3х3 на международную арену, остальные сборные в других дисциплинах, в том числе взрослые, по-прежнему остаются без официальных стартов. В условиях изоляции перед Российской федерацией баскетбола стоит сложная задача: не просто сохранить систему подготовки резерва, а обеспечить молодым игрокам стимулы для роста внутри страны.

О том, как вынужденный пропуск международных турниров влияет на прогресс игроков, почему в ведущих клубах Единой лиги ВТБ на первых ролях остаются легионеры и как РФБ планирует возвращать былые позиции на мировой арене, в интервью «Чемпионату» рассказал руководитель департамента национальных и резервных сборных команд заслуженный мастер спорта Сергей Моня.

— Сергей, ФИБА разрешила нашей молодёжке U21 по баскетболу 3x3 играть в Азии, но в остальном серьёзные ограничения для других сборных никуда не делись. Как подобные запреты влияют на развитие игроков?

— Отрицательно, потому что самое главное место, где игроки развиваются и обучаются, — это международные турниры. Одно дело, когда ты играешь со сверстниками внутри страны, когда уже знаешь друг друга наизусть. А другое — когда ты выезжаешь за границу, играешь со сверстниками из других команд. Если брать нас с Виктором [Хряпой], когда мы только начинали, для нас было большим событием сыграть с командами из другой страны. Особенно с такими сильными, как Сербия, Франция, Испания, Греция, Италия — это были все лидеры европейского баскетбола. Помню, мы участвовали в каком-то турнире в Германии, и там была молодёжная команда Америки. Даже такой опыт в студенческой сборной получали. У нас было очень много турниров раньше, а сейчас у нашей сборной возможности ограничены. Конечно, это сказывается отрицательно. Игрок растёт, понимает, на что надо ориентироваться, к чему стремиться, только когда встречается с более сильными сборными.

Всеволод Ищенко Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

— У нас в Единой лиге ВТБ ярко прогрессируют молодые Всеволод Ищенко, Егор Рыжов и Глеб Фирсов. При этом часть перспективной молодёжи всё равно смотрит в сторону NCAA или Европы. Что поможет сохранить баланс между возможностью развиваться дома и желанием попробовать силы за рубежом?

— У каждого своя история. Понятно, что у всех есть цели и задачи, мечта с детства, например, попасть в НБА либо в команды Евролиги. Если есть такая возможность, есть мечта, то надо к ней идти. Просто кто-то уезжает рано, кто-то, наоборот, поздно. Надо выбрать правильный возраст и команду, где выстроятся правильные отношения с наставником, то есть ты будешь играть, а не сидеть. Если игрок хочет и думает, что там у него может получиться, почему нет? Надо идти и добиваться! По мне, лучше сделать, чем не сделать и жалеть. Если есть предложение от сильной лиги, почему нет?

— В сезоне-2025/2026 снова выделяются лидеры вроде ЦСКА, «Локомотива», УНИКСа и «Зенита». Насколько клубы сейчас реально доверяют молодым российским игрокам в ротации и нужно ли что-то улучшать?

— Всегда есть к чему устремиться и что улучшать. Про доверие — в разных клубах по-разному. В МБА играют все наши, без иностранцев, в Единой лиге этого поменьше. Понятно, что в ведущих клубах на ведущих позициях иностранцы. Конечно, приятно смотреть, когда на площадке больше наших парней, чем иностранцев. Я за наших, чтобы их больше видеть на площадке. Конечно, всё зависит от них: как они будут тренироваться, как будут себя проявлять. Если у них какой-то шанс появляется, они должны использовать его на 100%. Никто искусственно давать никому ничего не будет, всё в их руках.

— Вы сейчас работаете с молодёжными и резервными командами, что можете сказать о нынешнем поколении? Оно превосходит ваше в чём-то или наоборот?

— Есть и плюсы, и минусы. Очень много рослых ребят. Очень много ребят, которые хорошо технически оснащены: у них быстрые кроссоверы, перехваты, переводы. Сейчас мы живём в такое время, когда легко можно получить информацию, например, из НБА. Есть YouTube, интернет и разных каналы, где можно смотреть, как тренируются ребята, как тренируются звёзды НБА или лучшие игроки Европы. Можно смотреть и учиться. Раньше мы были чуть ограничены в этом плане. Так что всё в их руках!

Сергей Моня Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Правда, ещё есть ограничения — международных игр нет. И всё же есть ребята, которые сейчас показывают хорошую игру. В том году летом эти парни, плюс-минус 90% от этой команды, играли в U16 два товарищеских матча с сербами. Одну игру мы выиграли, другую — проиграли. А ведь сборная Сербии стала чемпионом Европы. Это, конечно, не показатель, но все игры я видел: мы бились на равных. Понятно, это было год назад — что сейчас будет, если снова сыграют, никто не знает. Всё-таки товарищеский матч и чемпионат Европы, где у тебя пять или шесть игр подряд с хорошим соперником, это разные уровни, конечно. Когда официальный матч, у тебя другого уровня судьи, ажиотаж, полный зал болельщиков в другой стране. Неизвестно, как они проявят себя в такой обстановке. Свой уровень ребята покажут, когда начнутся официальные матчи.

— Мы уже вспоминали про молодых игроков в мужском баскетболе, а как обстоят дела с развитием резерва в женском баскетболе?

— У нас девчонки всегда были в призовой тройке по всем чемпионатам, даже если брать юношеский чемпионат Европы, U16, U18, U20. Всегда российские баскетболистки показывали свой уровень. И школа в баскетболе всегда работала, потому что все возраста всегда были в призёрах. Сейчас, когда у нас есть ограничения, игр очень мало, возникают трудности. А так я видел, что в Премьер-лиге играет очень много молодых девчонок. Когда мы вызываем в сборную по ходу сезона 20-летних девочек, становится тяжело, ведь многие из них заиграны в Премьер-лиге. Это показывает их уровень — в этом возрасте они уже играют большую роль в клубе. Это большой показатель.

— У многих клубов Единой лиги ВТБ сильные молодёжные системы. Можете ли вы отметить тех, кто особенно активно помогает в подготовке игроков для резервных сборных?

— Сейчас во всех клубах Единой Лиги ВТБ есть вторые команды. Есть первенства ДЮБЛ, молодёжная лига. Недавно я был в Питере на «Финале четырёх» Молодёжной лиги ВТБ. Там очень хорошие матчи были у команд МБА, ЦСКА, «Зенита» и «Кубани». Очень хороший финал был между «Зенитом» и МБА, победили хозяева. На этом уровне очень много хороших игроков, но как они себя проявят потом, когда перейдут на следующую ступень, во взрослый баскетбол и Единую лигу ВТБ, — вопрос. Как они себя покажут? Очень много факторов: в какой команде будет, каким окажется доверие тренера, здоровье, будут ли травмы, будет ли удача. Здесь очень много всего.

— Прошло уже больше года с момента вашего назначения на пост руководителя департамента. Что можете назвать своим главным достижением?

— Это не мне судить. У нас же не только я что-то делаю, у нас целый депарамент, целая федерация. Очень много людей занимаются работой, как-то не очень хорошо о себе одном говорить.

Сергей Моня Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Какая у вас главная цель на ближайшие три-пять лет в должности, чтобы вы были довольны?

— Главная цель — чтобы все сборные были способны играть на хорошем уровне. Но это станет понятно лишь тогда, когда мы вернёмся к официальным соревнованиям. До этого времени надо собираться всеми сборными, тренироваться, находить как можно больше соперников и делать какие-то разные кэмпы, смотреть молодёжь, чтобы, когда нас допустят, быть готовыми. Понятно, что нас вернут не сразу в дивизион «А», наверное, мы начнём с дивизиона «Б», но так даже лучше. Начнём постепенно, будет время адаптироваться, будем понимать, какой уровень у соперников, на что надеяться, где прибавлять, чему уделять внимание. Вот это самое главное. Понятно, что соперник далеко ушёл, однако мы будем стараться вернуть российский баскетбол на те позиции, на которых он был ещё несколько лет назад.

— А какие вообще у нас перспективы по возвращению?

— Это точно не ко мне. Никто не знает, какие там перспективы. Сейчас хоть первый шаг сделали — команду 3х3 допустили. Потом, наверное, логичным будет шаг, чтобы допустили молодёжные и юношеские команды, а потом уже все национальные. Поэтому мы ждём. Ребята ждут этого и хотят!