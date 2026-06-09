Кто сыграет в следующем сезоне Единой лиги? Заявки поданы, но вопросы остаются

Сезон-2025/2026 Единой лиги ВТБ постепенно близится к завершению, а чемпион может определиться в ближайшую среду, когда четвёртый матч проведут УНИКС и ЦСКА. Впрочем, наверняка у казанцев свои планы, и они сделают всё, чтобы продлить финальную серию. И пока на паркете кипят страсти, руководство Лиги решает не менее важный вопрос — кто получит право сыграть в турнире в следующем сезоне. Кому-то из клубов сейчас приходится экстренно закрывать финансовые вопросы, а кто-то параллельно со сдачей документов в офис лиги уже готовит громкие кадровые перестановки.

В начале мая «Чемпионат» уже выпускал материал о возможных контурах и потенциальных изменениях в составе участников. За прошедший месяц появилось много новой информации, инсайдов и официальных комментариев от руководства лиги, которые могут помочь прояснить картину.

В подвешенном состоянии

Игроки БК «Самара» с тренером Фото: БК «Самара»

Главные интриги межсезонья сосредоточены вокруг команд, чьё участие в турнире до сих пор официально находится под вопросом. Если ещё в мае ситуация для «Самары» выглядела предельно неопределённой (клуб отсутствовал в первоначальном списке участников на момент дедлайна 30 апреля), то к июню ситуация сдвинулась с мёртвой точки. Руководство Самарской области выразило готовность сохранить большой баскетбол в регионе, и заявка от клуба в итоге поступила.

Однако ключевой проблемой остаётся наполнение бюджета. В минувшем сезоне волжане, перешедшие под управление региона в формате АНО (автономной некоммерческой организации), были вынуждены закрывать крупные долги. Именно эта финансовая нагрузка не позволила собрать стабильный состав, из-за чего команда Владислава Коновалова не только обосновалась в самом хвосте регулярки, но и передвигалась на поездах и сталкивалась с организационными трудностями. Сейчас часть финансовых гарантий подтверждена, однако оставшиеся документы Лига ожидает получить в ближайшее время. По словам президента Единой лиги Сергея Кущенко, точки над «i» и ситуация с поддержкой клуба должны были проясниться по итогам ряда встреч на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, который как раз подошёл к концу.

При этом, несмотря на неопределённость относительно следующего сезона, менеджмент «Самары» уже сейчас работает на перспективу. По информации инсайдеров, клуб намеревается перестроить тренерский штаб, а главным кандидатом на смену Владиславу Коновалову видят Милоша Павичевича, который ранее уже работал в системе волжан. У Коновалова рассчитан контракт ещё на один сезон, однако сейчас с ним ведутся переговоры о возможном изменении роли в структуре клуба.

Защитник «Пари НН» Евгений Бабурин Фото: Единая лига ВТБ

Куда более тревожная ситуация складывается вокруг «Нижнего Новгорода». Команда также подала заявку, но до сих пор не подкрепила её документами, подтверждающими достаточное финансирование. В офисе Лиги подчёркивают, что от нижегородцев ждут максимально быстрой реакции, так как их бумаги фактически «зависли» в режиме ожидания. Генеральный директор Лиги Илона Корстин ранее отмечала, что команды в турнире хотелось сохранить, но только при условии их финансовой стабильности и конкурентоспособности — чемпионату не нужны клубы, рискующие сняться по ходу регулярного чемпионата.

Стабильность Казахстана и Приморья

Игроки «Астаны» в сезоне-2025/2026 Фото: БК «Астана»

На контрасте с поволжскими клубами потенциальные кандидаты на попадание в Единую лигу из Казахстана и Дальнего Востока демонстрируют образцовую дисциплину. «Астана» и «Динамо» из Владивостока предоставили руководству чемпионата максимальный пакет документов в установленные сроки.

Сергей Кущенко президент Единой лиги «Астана» и команда из Владивостока предоставили максимальный пакет документов. У них очень хороший наблюдательный и попечительский совет, видны структура финансирования и поддержки не только региональными властями, но и коммерческими доходами и спонсорами».

Флагман казахстанского баскетбола может вернуться в турнир после годичной паузы, которую команда провела во внутреннем первенстве. Сезон-2025/2026 Национальной лиги «Астана» завершила на втором месте, завоевав серебряные медали. В полуфинале столичный клуб прошёл «Барсы Атырау», а финальная серия с «Каспием» из Актау стала одной из самых драматичных за последние годы. Судьба золотых наград решилась 31 мая в Астане в пятом, заключительном матче серии. Сумасшедшая по накалу встреча дошла до овертайма, где гости всё же вырвали победу со счётом 89:87.

Игроки «Динамо» Владивосток в сезоне-2025/2026 Фото: БК «Динамо Владивосток»

Что касается динамовцев из Владивостока, то их спортивный год завершился вылетом в четвертьфинале Суперлиги от «Новосибирска» (1-3 в серии). Тем не менее неудача не ударила по амбициям руководства Приморского края. Потенциальное включение «Динамо» в состав участников расширит географию турнира до Тихого океана, что станет серьёзным логистическим вызовом для остальных команд, но откроет для лиги абсолютно новый и перспективный регион.

Кто в итоге сыграет в следующем сезоне, мы узнаем уже довольно скоро. Ситуация, при которой наряду с традиционными участниками весомые притязания на место в элите обозначают новые или «старые новые» клубы, создаёт интересную дилемму для руководства чемпионата. Как бы то ни было, главное, чтобы грядущий турнир подарил только положительные эмоции. А пока мы получаем их в текущем розыгрыше — финальная серия и битва за третье место ещё продолжаются, и «Чемпионат» максимально подробно за ними следит.