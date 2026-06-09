Серия за бронзу — огонь. «Локомотив-Кубань» обескуражил «Зенит», вернувшись с 0-2

Пока в серии за бронзу «Зенит» и «Локомотив-Кубань» обменивались домашними победами. Нас ждал четвёртый матч в Краснодаре, который мог стать последним. Каким он получился — в материале «Чемпионата».

«Локо» удивил на старте встречи прежде всего своей хладнокровностью с дальней дистанции: две «трёшки» забросил Патрик Миллер, одну — Кирилл Темиров. При этом Ален Хаджибегович и Винс Хантер разрывали «краску» соперника. Андрей Мартюк пытался держать «Зенит» на плаву, но краснодарцы улетели вперёд — 19:8. Лишь после этого Ростислав Вергун взял тайм-аут. Ксавьер Мун шикарно вышел со скамейки и в одиночку набрал девять очков. 26:20 — четверть за «Локо».

Питерцы за минуту набрали четыре очка, показав свои притязания на полное возвращение в игру, но «Локо» тут же оформил 13 безответных очков подряд. В этом отрезке великолепно смотрелись Всеволод Ищенко и Хантер. Этот дуэт буквально кошмарил «краску» «Зенита». Вергуну снова пришлось прибегнуть к паузе после рывка соперника 13:4. Тайм-аут сработал на ура, потому что питерцы сравняли счёт в отрезке — 15:15. Отменно действовали Трент Фрейзер, Александр Щербенёв и Мартюк. Теперь уже настало время общаться со своими подопечными Томиславу Томовичу. Игра выравнялась, в итоге команды не выявили сильнейшего в четверти — 24:24.

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После перерыва в атаке прорвало Андре Роберсона. Форвард оборонительного плана набрал семь очков кряду, однако Хаджибегович ответил четырьмя. Игра проходила на равных, но после «трёшки» Ивана Самойленко «Локо» выбился вперёд в отрезке — 11:9. Следом включился Лука Шаманич, благодаря которому «Зенит» сравнял счёт в третьей десятиминутке — 18:18.

Заключительную десятиминутку «Локо» начал с рывка 14:0. Джеремайя Мартин вышел на первый план в самый важный момент и оформил девять очков. Преимущество хозяев стало уже внушительным — 82:62. У питерцев ничего не ладилось в атаке. Спустя время «Зенит» прибавил и за последние две минуты оформил 13 очков, чуть было не совершив сенсацию. Однако «Локо» довёл дело до победы со счётом 91:85.

X-фактор

Патрик Миллер Фото: Единая лига ВТБ

Сразу пять игроков у «Локо» набрали как минимум 12 очков. Реализация у кубанцев сегодня была феноменальная как с двухочковой (64,3%), так и с трёхочковой дистанции (46,7%). Во многом это и стало главным фактором победы. И, конечно же, топовая игра от Миллера, Хаджибеговича, Мартина, Ищенко и Хантера.

Лучшие

Иван Самойленко и Ксавьер Мун Фото: Единая лига ВТБ

Миллер на правах капитана вёл за собой команду: 16 очков, три подбора и восемь передач. Хаджибегович почти оформил дабл-дабл: 12 очков, девять подборов и один перехват. Мартин со скамейки включился на полную катушку, собрав статистику из 15 очков, двух подборов, четырёх передач и двух перехватов. Ищенко записал себе в актив 16 очков, три подбора и один перехват. Хантер был полезен на обеих половинах паркета, закончив встречу с 14 очками, тремя подборами и тремя перехватами. Эта пятёрка сегодня сделала разницу!

У «Зенита» ярко смотрелся Мун — 17 очков, два подбора и пять передач. Фрейзер хоть и показал не лучшую бросковую эффективность (36,3%), но всё равно в нужные моменты помогал: 14 очков и три передачи. Шаманич качественно действовал под кольцом, собрав 14 очков, два подбора, одну передачу и два перехвата. Мартюк — аналогично — 10 очков, пять подборов и одна передача. Роберсон, как обычно, больше был заметен в обороне, но при этом набрал девять очков, семь подборов и один перехват.

Итоги

ПБК «Локомотив-Кубань» Фото: Единая лига ВТБ

«Локо» был лучше от начала и до 35-й минуты встречи. В концовке краснодарцы совсем расслабились и позволили «Зениту» чувствовать себя слишком комфортно. Как видите, это обернулось полноценным камбэком и нервной концовкой. Тем не менее победа была добыта. Нас ждёт решающая пятая игра в серии за бронзу в Санкт-Петербурге. Будет жарко!