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Финал НБА — 2026, Нью-Йорк — Сан-Антонио, четвёртый матч, 11 июня: Вембаньяма избежал наказания после удара Брансона

Вембаньяма снова избежал санкций от НБА за удар. Не слишком ли странно?
Артемий Берстенев
Вембаньяма снова избежал санкций от НБА
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Немного конспирологии во время финальной серии «Сан-Антонио» — «Нью-Йорк».

НБА не стала применять дополнительные санкции к Виктору Вембаньяме после спорного эпизода с Джейленом Брансоном в третьем матче финальной серии между «Нью-Йорком» и «Сан-Антонио». Решение было принято после просмотра видеоповтора. По данным Шэмса Чарании, лига не увидела оснований для наказания игрока.

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
09 июня 2026, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 115
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Ануноби - 28, Харт - 16, Таунс - 11, Кларксон - 10, Робинсон - 5, Альварадо - 4, Шамет - 3, Бриджес - 2, Макбрайд, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 32, Касл - 23, Харпер - 13, Фокс - 12, Шампани - 12, Васселл - 11, Джонсон - 7, Брайант - 3, Корнет - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли

Сам инцидент произошёл в первой четверти. В борьбе за позицию Вембаньяма освободился от опеки Брансона, после чего защитник «Никс» оказался на паркете. Судьи не зафиксировали нарушения по ходу встречи, а последующий пересмотр эпизода сохранил первоначальную оценку.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Вскоре после публикации решения в соцсетях появились новые кадры этого момента. На них видно, что Брансон держал Вембаньяму за майку прямо перед контактом. Но это не остановило волну обсуждений. Очень быстро разговор сместился с самого эпизода на то, насколько последовательно лига наказывает своих звёзд.

Особое отношение к главной молодой звезде

Виктор Вембаньяма, финал НБА — 2026

Виктор Вембаньяма, финал НБА — 2026

Фото: Al Bello/Getty Images

Наиболее распространённая версия среди критиков заключается в том, что НБА избегает жёстких санкций в отношении Вембаньямы из-за его статуса.

Сторонники этой точки зрения напоминают о нескольких спорных случаях по ходу нынешнего плей-офф. После эпизода с Назом Ридом француз был удалён по ходу матча, однако избежал последующей дисквалификации. Позже он получил предупреждение за пропуск обязательного общения с прессой вместо более серьёзного наказания.

Теперь к этому списку добавилось отсутствие каких-либо мер после столкновения с Брансоном.

Отдельно отмечается дисциплинарная сторона вопроса. Сторонники такой трактовки полагают, что очередное нарушение могло приблизить Вембаньяму к дисквалификации в решающий момент сезона. С учётом его статуса в нынешнем финале и того, насколько внимательно за французом следят болельщики и журналисты, решение лиги стало предметом активного обсуждения.

Прямых доказательств существования особого подхода нет. Тем не менее именно эта версия получила наибольшее распространение после публикации вердикта НБА.

Интересы серии и коммерческий фактор

Карл-Энтони Таунс и Виктор Вембаньяма, финал НБА — 2026

Карл-Энтони Таунс и Виктор Вембаньяма, финал НБА — 2026

Фото: Al Bello/Getty Images

Ещё одна популярная версия связана не с самим игроком, а с тем, какую ценность финал имеет для лиги. Сторонники этой точки зрения уверены, что НБА выгодно, когда интрига сохраняется как можно дольше, а на паркете остаются главные звёзды. Поэтому любое решение, которое может повлиять на исход серии, автоматически привлекает повышенное внимание.

На этом фоне снова заговорили о том, как деньги влияют на современный спорт.

После того как ставки стали легальными во многих американских штатах и лиги начали сотрудничать с букмекерскими компаниями, любая резонансная ситуация вызывает подобные обсуждения. Несмотря на то что обвинений в предвзятости не поступало, тема стала одной из самых острых после третьего матча.

Дополнительное внимание к эпизоду

Ландри Шамет и Виктор Вембаньяма, финал НБА — 2026

Ландри Шамет и Виктор Вембаньяма, финал НБА — 2026

Фото: Al Bello/Getty Images

Не меньшую реакцию вызвали и обстоятельства, которыми сопровождался сам инцидент. В трансляции оказался кадр, где Вембаньяма улыбнулся Брансону после столкновения, и именно этот момент быстро стал вирусным и оказался в центре обсуждения в соцсетях.

Резонанс усилили комментарии представителей баскетбольного сообщества. Бывший игрок «Никс» Стефан Марбэри критиковал действия французского центрового и призывал баскетболистов нью-йоркской команды играть жёстче. Позже Хосе Альварадо намекнул, что произошедшее в команде не забыли. Дополнительное недовольство вызвало техническое предупреждение Джошу Харту в третьей четверти, что для многих фанатов стало ещё одним примером непоследовательности судейских решений в матче.

У НБА, разумеется, есть и официальное объяснение. После просмотра видеоповтора лига решила, что до контакта Брансон удерживал Вембаньяму за майку, а сам француз пытался освободиться от опеки, и именно такая трактовка легла в основу итогового решения. Как бы то ни было, сам эпизод ещё долго будет одной из главных тем перед четвёртым матчем серии. Теперь любой спорный момент с участием Вембаньямы будут рассматривать куда пристальнее, чем прежде, а судьи окажутся под ещё более жёстким давлением публики и медиа.

В России сейчас нет ни одной легальной платформы с правами на трансляцию матчей НБА. Смотреть их можно только через зарубежные сервисы вроде NBA League Pass, YouTube TV с добавлением NBA League Pass, а также Hulu + Live TV, Sling TV или FuboTV — все они доступны по подписке.
НБА — плей-офф . Финал. 4-й матч
11 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Расписание финала НБА — смотрите здесь
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