Вембаньяма снова избежал санкций от НБА за удар. Не слишком ли странно?

НБА не стала применять дополнительные санкции к Виктору Вембаньяме после спорного эпизода с Джейленом Брансоном в третьем матче финальной серии между «Нью-Йорком» и «Сан-Антонио». Решение было принято после просмотра видеоповтора. По данным Шэмса Чарании, лига не увидела оснований для наказания игрока.

Сам инцидент произошёл в первой четверти. В борьбе за позицию Вембаньяма освободился от опеки Брансона, после чего защитник «Никс» оказался на паркете. Судьи не зафиксировали нарушения по ходу встречи, а последующий пересмотр эпизода сохранил первоначальную оценку.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Вскоре после публикации решения в соцсетях появились новые кадры этого момента. На них видно, что Брансон держал Вембаньяму за майку прямо перед контактом. Но это не остановило волну обсуждений. Очень быстро разговор сместился с самого эпизода на то, насколько последовательно лига наказывает своих звёзд.

Особое отношение к главной молодой звезде

Виктор Вембаньяма, финал НБА — 2026 Фото: Al Bello/Getty Images

Наиболее распространённая версия среди критиков заключается в том, что НБА избегает жёстких санкций в отношении Вембаньямы из-за его статуса.

Сторонники этой точки зрения напоминают о нескольких спорных случаях по ходу нынешнего плей-офф. После эпизода с Назом Ридом француз был удалён по ходу матча, однако избежал последующей дисквалификации. Позже он получил предупреждение за пропуск обязательного общения с прессой вместо более серьёзного наказания.

Теперь к этому списку добавилось отсутствие каких-либо мер после столкновения с Брансоном.

Отдельно отмечается дисциплинарная сторона вопроса. Сторонники такой трактовки полагают, что очередное нарушение могло приблизить Вембаньяму к дисквалификации в решающий момент сезона. С учётом его статуса в нынешнем финале и того, насколько внимательно за французом следят болельщики и журналисты, решение лиги стало предметом активного обсуждения.

Прямых доказательств существования особого подхода нет. Тем не менее именно эта версия получила наибольшее распространение после публикации вердикта НБА.

Интересы серии и коммерческий фактор

Карл-Энтони Таунс и Виктор Вембаньяма, финал НБА — 2026 Фото: Al Bello/Getty Images

Ещё одна популярная версия связана не с самим игроком, а с тем, какую ценность финал имеет для лиги. Сторонники этой точки зрения уверены, что НБА выгодно, когда интрига сохраняется как можно дольше, а на паркете остаются главные звёзды. Поэтому любое решение, которое может повлиять на исход серии, автоматически привлекает повышенное внимание.

На этом фоне снова заговорили о том, как деньги влияют на современный спорт.

После того как ставки стали легальными во многих американских штатах и лиги начали сотрудничать с букмекерскими компаниями, любая резонансная ситуация вызывает подобные обсуждения. Несмотря на то что обвинений в предвзятости не поступало, тема стала одной из самых острых после третьего матча.

Дополнительное внимание к эпизоду

Ландри Шамет и Виктор Вембаньяма, финал НБА — 2026 Фото: Al Bello/Getty Images

Не меньшую реакцию вызвали и обстоятельства, которыми сопровождался сам инцидент. В трансляции оказался кадр, где Вембаньяма улыбнулся Брансону после столкновения, и именно этот момент быстро стал вирусным и оказался в центре обсуждения в соцсетях.

Резонанс усилили комментарии представителей баскетбольного сообщества. Бывший игрок «Никс» Стефан Марбэри критиковал действия французского центрового и призывал баскетболистов нью-йоркской команды играть жёстче. Позже Хосе Альварадо намекнул, что произошедшее в команде не забыли. Дополнительное недовольство вызвало техническое предупреждение Джошу Харту в третьей четверти, что для многих фанатов стало ещё одним примером непоследовательности судейских решений в матче.

У НБА, разумеется, есть и официальное объяснение. После просмотра видеоповтора лига решила, что до контакта Брансон удерживал Вембаньяму за майку, а сам француз пытался освободиться от опеки, и именно такая трактовка легла в основу итогового решения. Как бы то ни было, сам эпизод ещё долго будет одной из главных тем перед четвёртым матчем серии. Теперь любой спорный момент с участием Вембаньямы будут рассматривать куда пристальнее, чем прежде, а судьи окажутся под ещё более жёстким давлением публики и медиа.